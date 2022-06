Omdiskuterte Emily fekk truslar etter kommentaren til statsministeren – no er ho nominert til pris

– Dette gjorde ein dårleg dag litt betre, skriv Emily Bridges på Instagram etter at nominasjonen vart kjend måndag.

Syklisten er éin av fire kandidatar som kan vinne den såkalla Dan Porter-prisen, ei utmerking som blir delt ut til ein person eller ei gruppe som har overvunne motgang og påverka positivt innanfor universitetsidretten.

For motgang har det vore nok av for Bridges.

21-åringen har nemleg stått i ein massiv storm i Storbritannia dei siste månadene – ein storm til og med statsministeren har involvert seg i.

Blir nekta å delta

Det heile starta med at Bridges kom ut som transkjønna i oktober 2020. Fram til då hadde syklisten gjort det bra på herresida, mellom anna ved å setje britiske juniorrekordar for menn på distansane 10 og 25 engelske mil.

I 2021 byrja transkvinna på hormonbehandling, og i april i år skulle ho eigentleg delta i kvinneklassen i den britiske banemeisterskapen.

Slik vart det likevel ikkje.

To dagar før konkurransen fekk ho kontrabeskjed av Det britiske sykkelforbundet (BC), etter at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) hadde sett ned foten.

Bridges hadde oppfylt det tidlegare kravet til det britiske særforbundet – at ryttarar i kvinnekategorien må ha hatt testosteronnivå under fem nanomol per liter i eitt år før konkurransen, ifølgje Sky Sports.

Til samanlikning har menn som regel eit testosteronnivå mellom 7 til 30 nmol/L, medan kvinner vanlegvis har under 3 nmol/L.

Likevel vart planane stoppa, då UCI opplyste det britiske sykkelforbundet om at Bridges-deltaking var brot på det internasjonale rammeverket. Det førte til at det nasjonale forbundet suspenderte sine eigne reglar, og dei har no lova ein full gjennomgang.

I mellomtida får ikkje transkvinner sykle konkurrere i kvinneklassane.

– Ingen burde trenge å velje mellom å vere den ein er, og deltaking i idretten dei elskar, skreiv hovudpersonen sjølv på Instagram.

Og så kom Boris Johnson på banen.

– Eg synest ikkje biologiske menn bør konkurrere i kvinnelege sportsarrangement. Kanskje det er kontroversielt å seie, men det er det fornuftige for meg, uttalte statsleiaren, ifølgje BBC.

Blir trua med knuste kneskåler

Denne uttalen skal ifølgje Bridges ha sett i gang ein hatstorm mot henne.

– Det er veldig rart å sjå det som truleg er den mest berømte mannen i Storbritannia, snakke om deg og ha ei meining om noko han ikkje kan noko om.

PROTESTAR: Plakatar med bodskap som dette vart halde opp av tilskodarane på den britiske banemeisterskapen, der Bridges vart nekta å delta. (Akkurat dette biletet er teke under eit symjestemne i USA). Foto: John Bazemore / AP

Det fortalde ho i eit TV-sendt på ITV førre veke.

– Responsen var som forventa. Eg fekk truslar om fysisk vald av heilt framande. Folk har rett til at ha ei meining, men dei treng ikkje å true meg med knuste kneskåler for å få fram den meininga, sa syklisten, som altså framleis ikkje har delteke i ein konkurranse for kvinner.

Bridges la til at kommentaren gjorde henne redd i offentlegheita, og at ho frykta å bli kjenna att på gata.

Støtta og kritisert

I kjølvatnet av heilomvendinga til det britiske sykkelforbundet og involveringa til statsministeren, har reaksjonane og oppslaga vore mange.

OL-vinnar Katie Archibald gjekk ut og støtta sykkelkollegaen sin offentleg,

– Desse retningslinjene har sett utøvarane, engasjementa deira i sport og deira personlege liv under intens gransking når alt utøvarane har gjort er å følgje reglane, var hennar kommentar til UCIs behandling av transkvinner.

Tidlegare OL-symjar Sharron Davies har gjort det motsette av å støtte, og ho oppmodar fleire til å gjere det same.

KLAR TALE: OL-symjar Sharron Davies har kasta seg inn i debatten. Foto: Skjermdump / Twitter

– Eg er skuffa over at profilerte utøvarar som forstår at menn i kvinnesport er urettferdig, ikkje uttaler seg offentleg, er bodskapen hennar på Twitter.

– Vi lèt ikkje kjensler styre korleis vi kategoriserer sport, det ville vore galskap, seier ho.

Meiner det bør vere plass til alle

Men Emily Bridges er absolutt ikkje den første som skaper overskrifter på grunn av kjønnsidentitet og toppidrett.

I USA har symjaren Lia Thomas sørgde for det same, og i fjor sommar var vektløftaren Laurel Hubbard, som deltok i kvinneklassen i OL, hovudpersonen i den «evige debatten».

Ross Tucker er forskar og ekspert på testosteron i idretten. Han meiner idretten umogleg kan gi rettferd for kvinner og samtidig inkludere transkvinner.

– Ein må skjønne kvifor kvinneidrett eksisterer. Kvinner bør vernast mot «mannlege fordelar» i idretten, har han sagt i podkasten «The Real Science of Sport».

Håvard B. Øvregård, seniorrådgivar for verdiarbeid i Noregs idrettsforbund, meiner det bør vere plass til alle i idretten.

– Vi har idrettsglede for alle som visjon for norsk idrett. Det er bakgrunnen for at vårt råd til idrettslag og forbund, er at i breiddeidretten bør alle få delta i den kjønnskategorien dei identifiserer seg med.

I toppidretten er det IOCs rammeverk som gjeld. Det vart oppdatert i november 2021.

– Erfaringa mi er at når ein tek omsyn til verkelege personar, så blir problemstillinga mykje enklare, avsluttar Øvregård.