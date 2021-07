Tordner etter ny Qatar-rapport før VM: – Det er rett og slett ingen unnskyldninger

Luksushoteller i Qatar klarer i stor grad ikke å ivareta rettighetene til gjestearbeiderne de benytter i opptakten til fotball-VM i 2022.

Det kommer frem i en fersk rapport fra den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Business & Human Rights Resource Centre.

Denne rapporten slippes onsdag og er langt fra lystig lesing. Foto: Faksimile

– Denne rapporten bør være en oppvekker for landslagene, sponsorene og de millionene av besøkende som skal tilbringe en måned i Qatar i november 2022 for å se fotball-VM.

Det sier Isobel Archer i Business & Human Rights Resource Centre til NRK.

Hotellnæringen i Qatar har opplevd enorm vekst og opprusting inn mot VM for å være i stand til å ta imot lag, supportere og presse når verdensmesterskapet skal spilles der i november og desember neste år.

26.000 ekstra hotellrom skal være bygget kun for å dekke VM-behovet, men de store hotellkjedene får nå gjennomgå for måten de behandler arbeiderne som er med på å bygge og drifte disse hotellene.

Isobel Archer i Business & Human Rights Resource Centre. Foto: Privat

– Ingen unnskyldninger

NRK har fått eksklusiv tilgang til rapporten, som slippes 14. juli, og det som blir avdekket er urovekkende lesning for dem som er bekymret over gjestearbeidernes situasjon i VM-landet.

– Det er rett og slett ingen unnskyldninger for at luksushoteller ikke klarer å beskytte arbeiderne sine mot utnyttelse i et av de rikeste landene i verden, et land som forbereder seg til å være vertskap for den mest lukrative sportsturneringen på planeten.

Det sier Mustafa Qadri. Han er leder for Equidem, en spesialistorganisasjon for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

De har bidratt til rapporten som altså ble sluppet onsdag, og som du kan lese i sin helhet her

– Mye av det Equidem har dokumentert i samarbeid med Business & Human Rights Resource Centre, indikerer tvungen arbeidskraft og moderne slaveri. Internasjonale hotellkjeder, Fifa og qatarske myndigheter må ta hurtige grep for å hindre slik utnyttelse av gjestearbeidere, sier han.

Den qatarske regjeringen svarer på kritikken lenger ned i saken.

Hotellkjedene i Qatar får flengende kritikk i ny rapport. Foto: STR / Ap

– De ber ikke om mye

Qadri sier til NRK at han er sterkt kritisk til det som foregår i Qatar kort tid før verdens største fotballturnering kommer til landet.

Han omtaler rapportens funn som både skuffende og nedslående.

– De er skuffende fordi arbeidstakere ikke ber om veldig mye. Alt de ber om å få betalt det de skylder til rett tid, for ikke å bli belastet ulovlige avgifter bare for å finne en jobb, og ikke frykte gjengjeldelse for å klage på forholdene, sier Qadri.

– Selv om alle disse årene har avslørt at tusenvis av arbeidere møter utnyttelse i Gulfen, har luksushotellkjeder, som er kritiske forretningspartnere for fotball-VM, så langt ikke tatt særlige skritt for å ivareta sine arbeideres grunnleggende rettigheter, legger han til.

NRK har vært i kontakt med den qatarske regjeringens presseavdeling. De har lest rapporten og svarer at de tar alle rapporter om misbruk og utnyttelse i arbeidsmarkedet seriøst.

– Qatar har nulltoleranse mot selskaper som bryter lovene, og utsteder harde straffer for slikt, fengselsstraffer inkludert, skriver de i en uttalelse til NRK.

Les hele uttalelsen fra Qatars regjering her:

Slik svarer Qatar på rapporten Ekspandér faktaboks «Den qatarske regjering tar alle rapporter om misbruk og utnyttelse i arbeidsmarkedet seriøst. I samarbeid med internasjonale partnere har Qatar introdusert en rekke store reformer for å forbedre arbeidsstandardene og beskytte rettighetene til alle arbeidstakere. Dette inkluderer en ny nasjonal minstelønn, fjerning av krav om oppsigelsestillatelser, fjerning av barrierer som hindrer arbeidstakere som bytter jobb, strengere tilsyn med rekruttering, bedre innkvartering og forbedrede helse- og sikkerhetsstandarder. Alle selskaper er pålagt å overholde lovene. Qatar har nulltoleranse mot selskaper som bryter disse, og utsteder harde straffer for slikt, fengselsstraffer inkludert. Det er lansert en bevissthetskampanje for å gi arbeidstakere informasjon om hvordan de kan komme med klager mot arbeidsgiveren, og nye mekanismer er blitt innført for å gi bedre tilgang til lovverket. Arbeidere oppfordres sterkt til å sende inn klager til departementet for administrativ utvikling, arbeid og sosiale forhold (ADLSA) gjennom de mange tilgjengelige kanalene hvis de mener at en lov er brutt. Når de blir rapportert til myndighetene, blir de fleste klager løst på en effektiv og rettidig måte. Departementet for ADLSA har adressert turistsektoren direkte, og opprettet og distribuert en omfattende sysselsettingsguide i samarbeid med Institutt for menneskerettigheter og næringsliv (IHRB) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å øke bevisstheten om de nye lovene og sikre deres effektive gjennomføring. Qatar er opptatt av å gjøre ytterligere fremskritt for å sikre at arbeidsreformene håndheves effektivt. Det er gjort betydelige fremskritt, men det er også et ansvar for selskaper å tilpasse sin praksis i tråd med de nye lovkravene. Med nye lover og strengere håndhevingstiltak på plass, slår regjeringen hardt ned på misbruk av arbeidskraft, inkludert de i turistsektoren. Å endre oppførselen til alle selskaper vil ta tid, men Qatar vinner kampen mot de som tror de kan omgå reglene.»

Rapporten er utarbeidet etter at menneskerettighetsorganisasjonene kontaktet 19 hotellselskaper i landet og ba dem bli med på en undersøkelse som skulle gi dem poengscore på forskjellige spørsmål knyttet til hvordan de ivaretar gjestearbeidernes rettigheter.

Kun elleve av dem valgte å svare på organisasjonens spørsmål.

«Avslørte en sjokkerende kontrast»

Undersøkelsen baserer seg også på intervjuer med 18 gjestearbeidere fra Øst-Afrika, Sør-Afrika og Sørøst-Asia som jobber på hoteller i Qatar.

«Dette avslørte en sjokkerende kontrast mellom det hotellene har forpliktet seg til offentlig og det arbeiderne opplever på bakken» heter det i rapporten.

Det er om lag to millioner gjestearbeidere i Qatar, som altså huser fotball-VM i november og desember 2022, og VM-landet har opplevd et økt press den siste tiden.

Her skal fotball-VM spilles neste vinter. Foto: KAMRAN JEBREILI / Ap

Noen grep har de også tatt for å imøtekomme kritikken.

Qatarske myndigheter har de siste årene endret en lang rekke lover. De har blant annet innført en lov om at arbeidstakere skal få tilgang til helsehjelp fra arbeidsgiver, de skal ha en månedlig minstelønn på 1000 riyals (tilsvarer rundt 2500 kroner), i tillegg til at migrantarbeidere nå har lov til å bytte jobb uten at arbeidsgiver kan stoppe dem.

Men funnene i rapporten tyder sterkt på at disse lovene ikke fungerer i praksis eller er godt implementert.

Resultatene i rapporten er nedslående. Her er noen av nøkkelfunnene i rapporten:

Arbeidernes stemme er i stor grad undertrykket, noe som sterkt bidrar til å maskere brudd på arbeidstakerrettigheter.

Det er alvorlig risiko for utnyttelse allerede i rekrutteringsprosessen.

Åtte av de 18 arbeiderne som ble intervjuet sier de har betalt en avgift for å få jobb.

Selv om flertallet av de hotellkjedene som bidro i undersøkelsen slo fast at de har opprettet arbeidstakerforeninger eller lignende, svarte samtlige arbeidere i undersøkelsen at slike foreninger ikke eksisterer.

Arbeidstakere som jobber via eksterne oppdragsgivere er mest sårbare når det kommer til å oppleve sterk misbruk, som for eksempel inndragelse av pass og forsinket lønn.

Til tross for den mye omtalte reformen som skal tillate arbeidere å enkelt skifte jobb i Qatar, virker ikke denne nye loven i praksis. Nesten alle arbeiderne som svarte i undersøkelsen forklarte at det var barrierer som hindrer dem i å bytte jobb, og at dette kunne dreie seg om frykt for represalier, krav om et stemplet oppsigelsesbrev (ikke lovpålagt), mens andre sa at det var enkelt å skifte jobb først etter at kontrakten var fullført.

Intervjuer med arbeidere avdekket at det foregår diskriminering ut fra nasjonalitet når det gjelder hva slags jobb og lønn man får.

Arbeidere er redde for å be om å skifte jobb når de ser en bedre mulighet, hovedsakelig av frykt for at hotellene ville rapportere dem til myndighetene og få dem deportert.

– Må bruke sin påvirkningskraft

Isobel Archer I Business & Human Rights Resource Centre sier i en uttalelse til NRK at deres opplevelse er at fokuset på arbeidstakernes rettigheter får oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet bak kulissene i VM-landet.

– Det er avgjørende at hotellene anerkjenner det ansvaret de har for at alle som jobber for dem har det bra, spesielt de mest sårbare personene som er ansatt via innleide eksterne sikkerhets- og renholdsselskaper, sier hun.

Hun kommer også med en appell til VM-sponsorer og kjente fotballspillere.

– Spillere og sponsorer må bruke sin påvirkningskraft til å fortelle disse hotellene at misbruk av gjestearbeidere må forhindres, og at det ikke lenger er valgfritt å hindre at hotellenes ansatte blir utsatt for brudd på rettighetene sine.

Det norske landslaget har gjort markeringer som blir lagt merke til. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL / NTB

Roser Norge

Det norske fotballandslaget har allerede gått i bresjen flere ganger med sine markeringer for å sette søkelys på menneskerettigheter.

Archer roser Norge for initiativet, men mener det bare bør være starten på en forlenget innsats.

– Vi setter pris på Norges lederskap når det gjelder å ta avstand fra brudd på menneskerettigheter. Når det er sagt, fotballag bør også stille spørsmål direkte til Fifa, VM-arrangøren og VM-hotellene og legge press på dem om å bli mer transparente. Med VM 16 måneder unna, har hotellene masse tid til å få på plass robuste mekanismer som vil beskytte arbeidere. Men de må handle nå, og landslag kan absolutt spille sin rolle når det gjelder å legge press, sier Archer til NRK.

Fotball-VM spilles arrangeres i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022 og er svært omdiskutert.

Flere kritiske stemmer har lenge ropt om at mesterskapet burde flyttes til et annet land, men alt tyder nå på at det blir turnering som planlagt neste vinter.