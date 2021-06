Denne kontrakten skaper reaksjoner i VM-landet: – Føler meg som en slave

– Jeg føler meg som en slave, sier en gjestearbeider fra et mørkt rom i en av arbeidsleirene i Qatar.

Arbeideren jobber for sikkerhetsselskapet European Guarding & Security Services (EGSSCO). NRK har fått tilgang til en kontrakt EGSSCO har med sine arbeidere. Den er et åpenlyst brudd på lovverket som er innført. Mer om det senere.

– Bryr seg ikke

Gjestearbeideren befinner seg i Qatar og jobber for samme selskap fortsatt.

Han ønsker å være anonym av frykt for at han kan bli møtt med store konsekvenser for å snakke ut, men NRK kjenner identiteten hans.

Via Benjamin Best, en anerkjent journalist som har laget flere minidokumentarer om arbeidere i Qatar, senest for den tyske TV-kanalen ARD, fikk NRK en Qatar-basert gjestearbeider i tale. Foto: NRK

Risikoen er nemlig stor ved å ytre seg kritisk om forholdene i VM-landet.

Nylig ble det kjent at sikkerhetsvakten Malcolm Bidali ble arrestert og fengslet i Qatar etter å ha skrevet syv blogginnlegg der han beskriver tilværelsen som arbeider i landet.

– De bryr seg ikke om arbeiderne her. For det første får vi ikke et helsetilbud eller helsesystem her. For det andre bor vi veldig overbefolket. Det bor ti personer på ett rom, vi har null privatliv. Og nå som det er korona er det veldig lett å bli smittet, sier den anonyme mannen.

I intervjuet NRK har fått tilgang til, gjort av den anerkjente journalisten Benjamin Best, beskriver mannen en tilværelse som er alt annet enn en dans på roser.

Malcolm Bidali snakket ut - og ble arrestert.

Etter qatarske lover skal arbeidere ha minst seks kvadratmeter per seng på rommet der de bor, mens VM-arrangøren har en standard på maks fire personer på hvert rom.

Gjestearbeideren snur kameraet og viser rommet sitt. For å unngå å bidra til at han kan bli identifisert, velger NRK å ikke vise bildene av rommet i denne saken.

Bildene viser at det på hans rom er minst ti sengeplasser, midt under koronapandemien.

For øvrig en pandemi qatarske myndigheter bruker som begrunnelse for at de ikke slipper NRK inn i landet, til tross for gjentatte forespørsler om innreise og positive signaler fra Qatar gjennom hele april måned.

VM-landet, som altså huser fotball-VM i november og desember 2022, har opplevd et økt press den siste tiden. Noen grep har de også tatt for å imøtekomme kritikken.

Skryter av endring, men ...

Qatarske myndigheter har de siste årene endret en lang rekke lover.

De har blant annet innført en lov om at arbeidstakere skal få tilgang til helsehjelp fra arbeidsgiver, de skal ha en månedlig minstelønn på 1000 riyals (tilsvarer rundt 2500 kroner), i tillegg til at migrantarbeidere nå har lov til å bytte jobb uten at arbeidsgiver kan stoppe dem.

Firmaet EGSSCO skryter på egen Instagram-konto av at de er best i klassen. Foto: Skjermdump tatt 08.06.2021 / Instagram

Problemet flere peker på nå, er at disse lovene ikke følges i tilstrekkelig grad.

I løpet av de syv første månedene etter at loven om rett til å bytte jobb kom, har 119.000 arbeidere skiftet arbeidsgiver, ifølge qatarske myndigheter.

Men ingen vet hvor mange av de rundt 2 millioner gjestearbeiderne i Qatar som har søkt om å bytte.

NRK har bedt om tall på hvor mange som har lagt inn forespørsel om jobbytte i samme periode, men hverken myndighetene i Qatar eller Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har en slik oversikt.

Samtidig er den vanligste klagen fra arbeidere nettopp at de ikke får lov til å bytte jobb, til tross for at det er en lovfestet rett, hevder Max Tunon overfor NRK.

Han er leder for Qatar-kontoret til ILO og har fulgt utviklingen fra innsiden de siste årene.

Max Tunon i ILO. Foto: Pressebilde / ILO 2021

– Kanskje ikke helt verdsatt

ILOs rolle i landet er å identifisere spesifikke områder i gjestearbeidernes tilværelse som må forbedres, og organisasjonen foretar blant annet inspeksjoner på arbeidsplasser.

– En ting som kanskje ikke er helt verdsatt er hvor omfattende disse lovendringene er og hvor langt vi er kommet på tre år. For noen få år siden var systemet helt annerledes. Det har vært så mange lovendringer at arbeidsmarkedet og åpenheten har endret seg voldsomt, sier Tunon til NRK.

ILO er for øvrig åpne om at det er Qatar som betaler kostnadene arbeidsorganisasjonen har i landet, og på egne nettsider oppgir ILO at de har fått 25 millioner dollar, over 200 millioner norske kroner, i tilskudd fra Qatar siden de kom dit i 2018.

Denne kontrakten bryter med det nye lovverket, bekrefter qatarske myndigheter. Foto: Privat

I motsetning til normal praksis, betaler altså Qatar 100 prosent av utgiftene til ILO-prosjektet i eget land.

Flere kritiske røster har dermed mistet mer og mer tillit til de tallene og rapportene ILO bidrar med, men samtidig er organisasjonen alene om å ha statistikk og tall på gjestearbeidernes situasjon.

Tunon forteller at de første årene ILO var i Qatar, var den store andelen av klager fra gjestearbeiderne relatert til utbetaling av lønn.

Enten det var forsinket utbetaling, at man ikke fikk lønn eller at man fikk for lite lønn.

– Det vi har sett de siste månedene, er at det er en mye større andel klager relatert til å bytte jobber. Arbeidere får ikke svar på søknaden tidsnok, eller så er søknaden avslått uten at arbeiderne vet hvorfor. De fleste klagene vi får nå er relatert til det, sier han til NRK.

Hva må en arbeider i Qatar gjøre for å skifte jobb? Ekspandér faktaboks En arbeider som ønsker å bytte arbeidsgiver må gi beskjed til hans/hennes nåværende arbeidsgiver om at hen planlegger å terminere arbeidskontrakten, og dette må gjøres via ADLSA (arbeids- og sosialdepartementet i Qatar) sitt elektroniske system. Arbeidstakeren må forbli i jobben frem til oppsigelsestiden er omme.

Hvis arbeidstageren har vært ansatt i to år eller mindre, er oppsigelsestiden på én måned.

Hvis arbeidstageren har vært ansatt i to år eller mer, er oppsigelsestiden på to måneder. Kilde: ILOs informasjon til arbeidstagere i Qatar

Her bygges Lusail Stadium, et av stadionene som skal brukes under fotball-VM november 2022. Foto: Hassan Ammar / AP

Kritiserer nye lover: – Ting er enda verre

Tilbake til gjestearbeideren på det lille mørke rommet i Doha.

NRK har sett hans arbeidskontrakt. I den står det blant annet at han forplikter seg til å jobbe fem år for samme arbeidsgiver og at han ikke kan bytte jobb til en konkurrent i denne perioden.

I slutten april deltok gjestearbeideren i en streik mot EGSSCO på bakgrunn av dette.

Protest i Qatar Du trenger javascript for å se video.

Qatarske myndigheter understreker at de har nulltoleranse mot brudd på arbeidslovene i landet, og at denne kontrakten er i strid med det nye og gjeldende lovverket i landet.

– En etterforskning ble iverksatt umiddelbart (etter streiken, red. anm.). Den fant at alle arbeidstakere hadde fått kontraktsfestet lønnen de har rett på. Den fant også vilkår som brøt med reglene om at arbeidstakere kan bytte arbeidsgiver. Eieren av selskapet er informert om bruddene og skal løse dem sammen med de involverte, sier myndighetene i Qatar i en uttalelse.

NRK har gitt EGSSCO mulighet til å svare på kritikken som reises mot dem i denne saken, men selskapet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

– Ting er enda verre etter at de nye lovene kom på plass. De sier at det er lov å bytte jobb, men systemet fungerte bare i en måned. Da de innså at folk byttet jobb, endret alt seg. Hvis du nå ønsker å bytte jobb, kan prosessen ta opptil et halvt år. Det er veldig frustrerende, sier gjestearbeideren til NRK.

Fotball-VM spilles i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022.