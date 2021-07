Formel 1-sjefene i amper konflikt: – Nå er det ekte drama

Etter søndagens kollisjon mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen ble rivaliseringen mellom sportens to beste lag intensivert.

– Lewis har kjørt i bakhjulet hans på en av de raskeste svingene i Formel 1-sirkuset. Han har kjørt her i årevis og vet at man ikke gjør sånn her, raste Verstappens teamsjef Christian Horner.

Horner ønsket en strengere straff for Hamilton, og mente den rutinerte briten burde visst bedre enn å forsøke en forbikjøring i Copse-svingen, en av de raskeste gjennom hele Formel 1-sesongen.

– Jeg er bare skuffet over at en fører av hans kaliber kan gjøre noe slikt. Det er farlig, det ser desperat ut. For meg er det en hul seier, sa Horner.

– Det trengs alltid to til en tango, og disse to gir ikke hverandre en centimeter, det er en høyhastighetssving, og disse tingene er ekle å se på, men det er klare regler. En ulykke involverer to førere, svarte Toto Wolff.

Foreslo «boksekamp»

De to teamsjefene hos Mercedes og Red Bull har ved flere anledninger denne sesongen beskyldt hverandre for juks eller usportslig oppførsel.

Etter søndagens løp var det tydeligere enn noen gang tidligere.

– De markerer seg som alfahanner. Episoden i går, og det som skjedde der er et eksempel på det. De har behov for å markere seg ganske sterkt, sier Viasats ekspertkommentator Henning Isdal til NRK.

Gjennom Netflix' populære dokumentarserie «Drive to Survive» har Horner vist seg som en mann som ikke skygger unna konflikter og kontroverser. Horner har gjentatte ganger kommet med stikk og kommentarer i retning Mercedes og deres teamsjef Toto Wolff.

I flere år har de to sjefene nå hatt en offentlig ordveksling. Mercedes-dominansen virker å plage Horner, men Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen tror det først er nå rivaleriet virkelig vil bety noe.

Christian Horner håper å ta tilbake tronen ved hjelp av Max Verstappen, som leder mesterskapet etter ti løp. Foto: Mark Thompson / AFP

– Nå blir det i hvert fall dårlig stemning. Jeg tror det har vært litt overspilt fram til nå, jeg tror de har laget litt drama fordi de skjønner det er bra for sporten. Men ikke nå. Nå er det ekte drama. Nå er de sure, etter det som skjedde i går, sier Gulbrandsen.

Hamilton foreslo «boksekamp»

Allerede før helgens løp på den legendariske Silverstone-banen var de to kamphanene i gang med ordkrigen.

– Det er en hensynsløs business og Toto er litt kontrollfrik, som vi kan se. Det ene han ikke kan kontrollere er Red Bull. Jeg er trolig den eneste som ikke har interessekonflikt med Toto. Jeg kan si hva jeg tenker og forteller ham hva jeg mener. Det tror jeg han synes er ukomfortabelt, uttalte Horner til The Telegraph.

Det kom etter at Wolff tidligere i år har kalt Horner for «windbag», en person som snakker mye uten noe innhold i ordene, som bare ønsket å være på TV. Horner ba samtidig Wolff om å være forsiktig etter at Mercedes-sjefen mente bakvingen til Red Bull-bilen brøt reglene.

– Om jeg var Toto, med den frontvingen han har på bilen sin, ville jeg bare holdt kjeft, kom replikken fra Horner.

Måten de to har gått i klinsj er også blitt et tema blant førerne.

Etter kvalifiseringen i Baku foreslo Lewis Hamilton at de to kunne møtes i bokseringen, noe han fikk full støtte fra Verstappen for.

– Det er Formel 1, så det er mye som står på spill. Alle ønsker å vinne, alle har vinnerinstinkt. Så det er bare naturlig, og det gir gode overskrifter for folk å lese. Litt fyr, sa Verstappen.

Også de norske fotballprofilene Kjetil Rekdal og Jan Åge Fjørtoft lot seg engasjere av krasjen mellom Hamilton og Verstappen. Foto: Skjermdump tatt 19.07.2021 / Twitter

Hamilton la til at de to er fantastiske ledere, og at det bare er naturlig at de to vil være på kollisjonskurs slik sesongen utvikler seg.

– Jeg mener det er de to dyktigste teamlederne, fortsatte briten.

Mercedes tok tronen

Før Mercedes-dominansen var det Red Bull som regjerte Formel 1 i et halvt tiår. Med Horner som teamsjef og Sebastian Vettel som førstefører vant de fire strake titler, mellom 2010 og 2013, før Mercedes startet sitt hegemoni.

Nettopp derfor tror Gulbrandsen at følelsene boblet til overflaten da Verstappen krasjet stygt under gårsdagens løp.

– Red Bull har nå en gylden mulighet til å bli mestere i begge mesterskap. Det tror jeg ikke de hadde trodd før sesongstart. Jeg tror de hadde ventet at Mercedes også denne sesongen ville beholde forspranget. Neste år kommer nytt reglement, det vil bety blanke ark, og uvisst hvem som vil ha fordelen. Så det er i år de kan vinne VM for første gang på en del år. Det er i år Verstappen kan ta sitt første mesterskap, det er ikke sikkert det skjer igjen. Derfor betyr det så mye for dem, sier Viasat-kommentatoren.

I 2014 tok Wolff over som teamsjef for Mercedes og siden har laget vært uslåelige.

Under Wolffs ledelse har Mercedes vunnet samtlige verdensmesterskap, sju på rad, og Lewis Hamilton har vunnet seks førertitler i samme periode. Foto: Clive Mason / AP

– Han har jo skapt et miljø og en organisasjon som fungerer utrolig bra. Han har klart å plukke de beste menneskene i flest posisjoner i laget. Han har ingeniører på veldig høyt nivå. Det er hans fortjeneste at Mercedes er så gode der. Han legger seg nok ikke opp i gjennomføringen av løpene. Han har et oversyn, men lar folk jobbe med sine oppgaver og går ikke inn og overstyrer, forteller Isdal.

– Men Christian Horner er ikke særlig dårligere. De er de to dyktigste i dette sirkuset, legger Isdal til.