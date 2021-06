Fifa bryter tausheten om Qatar: – Vi er fullstendig klar over at det fortsatt er problemer der

NRK har tidligere skrevet om alle henvendelsene vi har sendt til Det Internasjonale Fotballforbundet (Fifa) med ønske om å få til et intervju om VM i Qatar.

I over åtte uker, helt siden 28. april har NRK rettet tosifret antall intervjuforespørsler.

Det førte til at NFF nylig, på eget initiativ, tok kontakt med Fifa om tausheten. NRK vet at fotballforbundet flere ganger har formidlet viktigheten av at de stiller til intervju.

Etter press fra NFF har det internasjonale fotballforbundet nå valgt å svare skriftlig på åtte konkrete spørsmål om VM, Qatar og menneskerettigheter.

FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino, her fra klubb-VM i Qatar i 2020. Foto: Karim Jaafar / AFP

NRK spurte først om intervju med Fifa-president Gianni Infantino. Han kunne ikke stille til intervju.

Svarene er formidlet av Fifas presseavdeling, og ingen konkrete navn eller personer i Fifa knyttes til uttalelsene.

Men ett spørsmål nekter de å svare på:

– Hvorfor nekter Fifa å gjøre et TV-intervju med NRK, slik vi har forespurt siden april?

Dette har vært viktig for NRK å få til, siden vi på den måten kunne stille oppfølgingsspørsmål underveis. Men Fifa har ikke besvart eller imøtekommet dette ønsket.

Her gjengir vi hele den skriftlige spørsmål- og svar-seansen, oversatt fra engelsk til norsk.

– Det finnes rapporter om arbeidsmigranter som fortsatt ikke får betalt i henhold til de nye lovene i Qatar. Konkret, hva slags press har Fifa lagt på Qatar for å sikre at de nye lovene blir implementert?

– Som nevnt i brevet til de nordiske fotballforbundene, er Fifa i kontakt med de qatarske myndighetene knyttet til ulike arbeidsrettsreformer. Det inkluderer spesielt stegene som er tatt for å gjennomføre reformene som ble vedtatt i 2020 og ytterligere lovforslag som nå er under behandling. Fifa er fullstendig klar over at det fortsatt er problemer der, men vi må erkjenne den betydelige fremgangen som er oppnådd på veldig kort tid, en fremgang som er anerkjent av organisasjoner som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale fagforeningskongressen (ITUC).

– Når det gjelder VM-arbeidere, blir lønnsutbetalingene sjekket grundig, og der selskaper ikke klarer å oppfylle kravene, blir det gjort tiltak for å løse situasjonen, skriver Fifa.

Fifa viser deretter til en rapport om hvordan dette sikkerhetssystemet fungerer.

Fifa ønsket ikke å svare på spørsmål på video eller telefon, men valgte å besvare spørsmålene våre skriftlig. Her fra hovedkvarteret i Zurich. Foto: Walter Bieri / AP

– Har dere stilt noen konkrete krav til implementeringen av de nye lovene? Hvis ja, hva slags krav? Hvis nei, hvorfor ikke?

– Utover forpliktelsene i FNs retningslinjer for menneskerettigheter, som er de internasjonale standardene i denne saken, har Fifa i mange år jobbet aktivt med de qatarske myndighetene og internasjonale byråer om reformer for arbeidsrettigheter. Vi mener at engasjement og dialog er den beste måten å fremme forståelse av universelle menneskerettighetsverdier på.

– Det er fremdeles utfordringer, og vi undervurderer ikke disse, men vi tror at verdensmesterskapet i Qatar, og medias søkelys som følger med et slikt mesterskap, har vært en katalysator for fremdriften i menneskerettighetsarbeidet i regionen. Vi mener også at dette er noe vi kan være positive til i bredere forstand. Vi vil fortsette på denne veien. Vi er sikre på at, i tillegg til å være en unik mulighet for verden til å oppdage og bedre forstå denne regionen, vil verdensmesterskapet i 2022 også etterlate varige sosial endringer i vertslandet.

– Fifa har slått fast flere ganger at dere har tro på dialog og press for å skape endring i Qatar. Hvordan forsikrer dere at de nye lovene ikke blir reversert etter VM?

– Reformene er alle blitt innført i lovverket og introdusert gjennom et samarbeid mellom Qatar og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som kommer til å fortsette å jobbe sammen med den qatarske regjeringen når det gjelder implementering og forbedring av arbeidsstandarder i de kommende årene, lenge etter VM er over.

– I en tidligere uttalelse refererer dere til 35 dødsfall blant arbeidere som har bygget VM-stadioner. I detalj, hva gjør dere for å sikre at arbeidsrettigheter blir tatt hånd om også på andre byggeplasser (hoteller, infrastruktur også videre) og for hushjelper og andre arbeidsgrupper i Qatar?

– Tiltak for å ivareta helsen og sikkerheten for VM-arbeidere er en viktig prioritet når vi sjekker hvordan selskapene behandler sine arbeidere. Disse mekanismene inkluderer for eksempel helse- og sikkerhetstiltak på stedet, omfattende medisinske kontroller av alle arbeidstakere, samt prosjekter for å løse andre potensielle helserisikoer, for eksempel varme, ernæring, mental helse eller Covid-19. I tillegg gjennomføres regelmessige uavhengige inspeksjoner av den internasjonale fagforeningen for byggearbeidere(BWI), og det spesialiserte arbeidstakerrettighetsrådgiveren, Impactt Ltd.

– Etter hvert som turneringen nærmer seg, forventes det at omtrent 100.000 servicearbeidere vil være involvert i forberedelsene og gjennomførtingen av VM. I den forbindelse, og i henhold til den felles bærekraftsstrategien til VM (se her og her), utvider organisasjonskomiteen og Fifa nå disse systemene til også å dekke andre arbeidsgrupper i forkant av turneringen. For eksempel de som jobber på hoteller, med transport, logistikk eller sikkerhet.

Etter press fra NFF og Lise Klaveness besvarte Fifa til slutt NRKs spørsmål. Foto: Terje Pedersen / NTB

– The Guardian publiserte nylig en sak om at det ikke er gjennomført en såkalt obuksjon på flesteparten som har omkommet i Qatar de siste ti årene. Hvorfor har ikke Fifa krevd at alle dødsfall gjennomgår en obduksjon?

– Når det gjelder tidligere rapporter i pressen om utlendingers dødsfall i Qatar de siste ti årene, har mange uavhengige observatører og eksperter avfeid disse historiene som villedende. All diskusjon om et slikt tema må gjøres ut fra en internasjonal anerkjent standard.

– Har dere en kontrollmekanisme som gjør dere sikre på at de nye lovene som innføres i Qatar blir iverksatt på skikkelig vis? Hvis ikke, hvorfor det?

– I 2020 innførte Qatar arbeidsreformer, blant annet ved å avvikle Kafala-systemet og innføring av en ikke-diskriminerende minstelønn. Disse reformene kom på plass via et samarbeid mellom Qatar og ILO, som startet et samarbeidsprogram i 2017 og vil fortsette å jobbe med den qatarske regjeringen for å implementere og forbedre arbeidsstandarder de kommende årene. Fifa vil videreføre vårt engasjement sammen med den politiske ledelsen i Qatar, VM-arrangementskomitéen, ILO og andre som har en rolle å spille for at Qatar skal effektivt få iverksatt disse reformene.

– Hvordan sikrer dere at det er trygt for alle minoriteter, for eksempel LGBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), å reise til Qatar under VM?

– Fifa er trygge på at alle som reiser til VM i Qatar vil være i stand til å nyte turneringen i et trygt og velkommende miljø. Fifa tar aktivt grep sammen med qatarske myndigheter og relevante aktører, inkludert supportergrupperingene, når det gjelder å sikre et velkommende miljø spesielt for LGBTIQ-supportere og gjester som besøker turneringen.

– I henhold til dette, vil vi også referere til de sosiale initiativene som er fremhevet i FIFA World Cup Qatar Sustainability Strategy. Disse inkluderer blant annet menneskerettighetstrening med offentlige og private sikkerhetsstyrker, opplæring av stab og personell som skal være involvert i gjennomføringen av turneringen, samt stadion-tiltak som et anti-diskriminerings overvåkningssystem og håndtering av et system som gjør det mulig å levere klager.

– Disse tiltakene er utviklet og iverksatt etter konsultasjon med grupper og foreninger som promoterer anti-diskriminering i fotballen og utover fotballen.

Fifa henviser videre til dette initiativet.

VM i Qatar spilles november og desember 2022. Foto: Naseem Zeitoon / Reuters

– Fifa-president Gianni Infantino uttaler:

«Det er viktig for våre medlemsforbund at de hører direkte fra uavhengige og internasjonale eksperter om at forholdene på byggeplasser i forbindelse med VM-anleggene har nådd de høyeste globale sikkerhetsstandarder mig at de siste reformene allerede har gjort godt for tusenvis av arbeidere i Qatar.»

– Men hva med de som bygger veier, hotell og infrastruktur? Hva med de som rengjør hotell, jobber med sikkerhet og serviceyrker? Vi vet at det er rundt to millioner gjestearbeidere i Qatar, og Infantino sier at tusenvis av arbeidere har tjent på reformene? Hva med de 1,9 millioner andre gjestearbeiderne?

– Det sitatet refererer til en spesifikk uttalelse gjort av en ILO-representant i et møte organisert av Fifa med medlemsnasjonene og handelsorganisjoner, ILO og Amnesty international. Den uttalelsen handlet om at over 100.000 arbeidere allerede har fått bytte jobb i Qatar siden avviklingen av Kafala-systemet noen måneder tilbake. De større reformene, som innføringen av minimumslønn, oppstarten av arbeidstakerkomitéer, retten til å bytte jobb fritt eller lovgivningen som beskytter mot hetesjokk, har på en eller annen måte påvirket virkeligheten til arbeidere på tvers av Qatar.

P.S: Søndag avgjøres det om Norges Fotballforbund vedtar å boikotte Qatar-VM eller ikke. Les mer om det her.