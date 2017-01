Tarjei Bø (29) risikerer å dra til VM uten å ha gått et eneste verdenscuprenn denne sesongen.

For mens resten av landslaget mandag reiste til Rupholding for nest siste konkurransehelg før VM starter i Hochfilzen, er Bø igjen hjemme i Norge.

HOLDER DØREN ÅPEN: Idrettssjef i skiskytterforbundet, Morten Aa Djupvik, åpner for at Tarjei Bø kan gå VM, selv om han ikke rekker siste verdenscuprenn før mesterskapet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

– Det er fortsatt mulig for Tarjei å rekke VM, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for at han skal få muligheten til å vise seg frem. Så fort han er klar igjen både til trening og konkurranse, så kommer vi til å bruke ham, sier idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Morten Aa Djupvik.

Er det mulig å ta ham ut selv om han ikke har gått verdenscuprenn denne sesongen?

– Det kan bli aktuelt, ja.

– Håpet ikke ute ennå

Før VM i Nove Mesto i 2013 slet Bø med en mystisk sykdom, som senere viste seg å være viruset twar.

Selv med en langt fra optimal oppkjøring til mesterskapet, avsluttet han VM med å ta gull i fellesstart på siste konkurransedag.

Djupvik mener det viser at Bø kan være en mann å regne med, selv om han har slitt med luftveiene så langt denne sesongen.

– Vi vet av historien at Tarjei kan komme fort tilbake igjen etter sykdom og vi vet hva han er i stand til å prestere, så vi kommer til å legge forholdene til rette for at Tarjei skal få muligheten til å kvalifisere seg for VM. Det håpet er ikke ute ennå, sier han.

Eckhoff og Thingnes Bø tilbake

VM-laget skal i utgangspunktet tas ut etter verdenscuprennene i Anterselva neste uke.

Djupvik understreker at alle utøvere som presterer i verdenscupen er med i kampen om VM-plass, men sier at Bø er i en særstilling og at de kan komme til å utsette fristen for ham.

– Hvis Tarjei ikke er klar for det, må vi vurdere hvordan vi eventuelt kan få sett ham i aksjon på en annen måte, sier Djupvik.

Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø sto over forrige ukes renn i Oberhof med sykdom, men etter mandagens tester ble de tatt ut til Hochfilzen-troppen.

– De har ikke testet formen med hardøkter, men de er i alle fall godt tilbake i trening. Så de skal være klare til kamp når det nærmes seg midtuke og helg i Rupholding, sier landslagssjefen.