Svenskenes valg overrasker langrennsprofilene: – Jeg er redd for konsekvensene

– Rent sportslig er det ikke bra for svensk damelangrenn, sier Bjervig til NRK.

Han har nettopp lagt en travel tid bak seg der han har landet nye trenere til kvinnelaget. Nå ser både han og utøverne positivt på fremtiden med Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen ved roret.

Men på Sognefjellet i år går det også noen tanker over til svenskene, der det ikke er like rolig rundt kvinnelandslaget.

For en drøy uke siden vraket Frida Karlsson og Maja Dahlqvist tilbudet fra det svenske landslaget, og fulgte etter Linn Svahn, som gjorde det samme en liten stund tidligere.

VELGER LANDSLAGET: Lotta Udnes Weng sier det er utenkelig å satse utenfor landslaget slik ting er nå. Foto: Terje Pedersen / NTB

For de norske utøverne virker hele situasjonen merkelig.

– Det er jo litt spesielt at så mange går ut av laget på samme tid, sier Lotta Udnes Weng og høres nesten ut som gjenklang av tvillingsøster Tiril:

– Det var overraskende, og jeg hadde ikke sett den komme akkurat. Men hvis det er det de tror er best for seg selv, er det veldig greit at de gjør det.

Tvillingsøstrene (25) er eldst på det norske kvinnelandslaget som er på plass på Sognefjellet etter sykdomsfrafallene til Heidi Weng og Ragnhild Haga.

– Jeg er redd

De er også en del av et helt nytt landslag, der de største medaljegrossistene er borte i form av Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg.

Mange har dermed tenkt at det på papiret beste landslaget på kvinnesiden – Sverige – ville ta over langrennstronen. Men nå mener Bjervig at de svenske stjernenes valg kan ødelegge mulighetene for «söta syster».

– Jeg er redd for at de sportslige konsekvensene kommer til å bli negative for svensk damelangrenn, sier den norske langrennssjefen.

BEKYMRET: Espen Bjervig tror svenskene blir svekket når utøvere satser utenfor landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han har selv opplevd verdien av sterke lag, og mener svenskene nå mister deres største forsprang.

– Det er en grunn til at de har fått frem så mange gode nå, og det er at de har vært mange som har pusha hverandre. Vi har sett det samme i norsk skiskyting, i norsk alpint, i norsk langrenn. At man har hatt et lag som har løfta hverandre opp. For svensk damelangrenn er dette, i mitt synspunkt, ikke bra i det hele tatt, forteller Bjervig.

– Ser ikke helt hvorfor

Også hos de norske langrennsherrene har svenskenes valg fått flere til å løfte litt på øyenbryna i forundring.

– Treningsmessig er det jo så mange kvinnelige svensker som er gode, så jeg ser ikke helt hvorfor de vil gå ut av landslaget. Det er jo det beste kvinnelige landslaget som er, så det ser ut som det er noe økonomisk som ligger bak, spekulerer Erik Valnes.

I Norge har det siden Petter Northugs tid ikke vært noen store profiler som frivillig har gått ut av det norske landslaget, men de siste månedene har det blitt spekulert i om Johannes Høsflot Klæbo vurderte en privat satsing.

Onsdag skrev Adressa at Klæbo og Skiforbundet er enige om en avtale og har lagt smørekonflikten bak seg. Derfor ser medaljegrossisten begge sider av saken.

– Jeg mener det er viktig å se på det som en individuell idrett. For min del har jeg gjort samme vurdering, men for min utvikling og for at jeg skal bli best mulig er det viktig for meg å være på lag, og det er det jeg har plan om å være det neste året, forteller Klæbo.

NÆRE PÅ: Det var en frykt for at Johannes Høsflot Klæbo skulle satse utenfor landslaget, men han kom til enighet med forbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Må benytte mulighetene vi har

Tiril Udnes Weng kunne aldri tenkt seg å vrake landslaget for et privat tilbud, men liker ikke tanken på at trenden i Sverige sprer seg over norskegrensa.

– Jeg er veldig glad for at vi ikke har det sånn her, men at landslaget er en plass folk vil være og at vi ser verdien av å trene sammen. Det er viktig for meg og noe jeg setter pris på, forteller Udnes Weng.

– Frykter du det samme kan skje i Norge?

– Ja, det er kanskje noe de som bestemmer reglene og lager kontrakter bør se på – å gjøre det mer stas å være på landslaget. Jeg er ikke så bekymra for jentesida, men jeg tror det er viktig å følge med på utviklinga i samfunnet og i sporten så landslaget fortsatt er attraktivt, påpeker Udnes Weng.

Men med et storfornøyd landslag og støtteapparat ser langrennssjefen muligheten for å kneppe innpå svenskene allerede til vinteren.

– Ja, vi må jo benytte de mulighetene vi har. Men når det er sagt så har jeg ikke sett et jentelag vært så sultne som de er nå med så mye kritikk og skepsis og negativ omtalte som er mot dem. De er veldig klare for å brette opp ermene og vise det nå, så jeg gleder meg til vinteren, forteller Bjervig om de norske kvinnene.