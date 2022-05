Østberg åpner opp om helseutfordringene: – Blir veldig tøft

– Ja, klart man er jo det. Andre er bekymret for en, du er bekymret for deg selv. Når man er midt oppi det, er det vanskelig å se sitt eget beste. Så tror du at du ser ditt eget beste, og så gjør en ikke alltid det. Det vet man jo ikke alltid. Vi er gode til å «pushe» oss selv, og så gjelder det å gjøre det på en så god og forsvarlig måte som overhodet mulig. Det er det jeg håper på videre, sier Østberg til NRK.

Onsdag møtte Østberg pressen på Frognerseteren, der hun fortalte at hun kommer til å gå på en ny sesong som langrennsløper, til tross for at hun mistet landslagsplassen.

Hun har brukt den siste tiden på å kjenne på lysten og motivasjonen til å satse videre. Pål Gunnar Mikkelsplass er klar som trener, men opplegget og planene er foreløpig ikke helt spikret.

Selv er hun tydelig på at det ikke er noen garantier for at hun kommer til start.

– Forberedt på endringer

De siste årene er det blitt flere nedturer. I november 2019 ble det for første gang kjent at Østberg hadde problemer knyttet til forholdet mellom trening og ernæring.

Da fikk hun ikke godkjent helseattest av Norges Skiforbund.

Østberg gjorde comeback i november i fjor, men ikke lenge etterpå fikk hun igjen startnekt.

MØTTE PRESSEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Javad Parsa / NTB

31-åringen beskriver det som hennes største sportslige nedtur.

– Det har vært veldig tøft, og det blir det videre fortsatt, også. Det er jo som sagt den største oppgave fortsatt. Én ting er treningen og den jobbes som skal gjøres, og den er i og for seg grei, den. Men det må jo skje noen endringer for min del for at jeg skal klare å komme meg på en startstrek. Selv om jeg ikke er på et landslag, gjelder de samme kravene og reglene om jeg har tenkt å gå skirenn til vinteren. Der er statusen den samme.

– Hva består den balansen i? Trening opp mot ernæring?

– Ja. Enkelt sagt så er det det. Det går på hvor stor treningsbelastning du har versus hva du får til på ernæringsbiten. For min del har det gått over lang tid – kall det gjerne altfor lang tid. Jeg skulle jo ha klart å snu det før, og det kan være mange grunner til det. Det har vært tøft. I vinter gikk jeg noen skirenn, så fikk jeg den beskjeden jeg fikk før jul med at det ikke blir noe mer.

– Når det er noe jeg har jobbet så hardt for, er det klart at det er en tøff trøkk å få. Selv om jeg føler at jeg har klart meg bra og hatt hodet over vann, så er det klart at det er den tøffeste sportslige nedturen jeg har hatt. Jeg følte vel at jeg så at det var mulig å prestere der, så snudde det totalt om. Alt var ikke bra nok for at jeg skulle fortsette å gå. Det var ikke noe god beskjed å få – den kjenner man.

– Hva skal til for at det ikke skjer igjen?

– Det er det store spørsmålet. Og det er det jeg håper å unngå. Det er ikke hundre prosent planlagt for hvordan det skal skje. Jeg er forberedt på at det må skje endringer fremover, både med det som går på ernæring og trening for min del. Kanskje jeg tør å snu enda mer opp ned på ting enn det jeg har klart til nå? I teorien er det enkelt, men så handler det om å få det til i praksis.

– Som jeg har nevnt tidligere – det har gått over lang tid og man har fått seg vaner og uvaner. Kall det hva du vil. Jeg gjør kanskje ikke ting bra nok. Det kommer ikke til å bli enkelt fremover, heller, det er jeg fullstendig klar over. Det er ingen garantier. Men jeg er motivert og klar til å legge ned den jobben som skal til. Jeg gleder meg til det selv om det blir vanskelig, sier Østberg.

TØFT: Ingvild Flugstad Østberg snakket åpent om helseutfordringene hun har stått ovenfor den siste tiden. Foto: Javad Parsa / NTB

«Er det verdt det?»

Noen måneder etter den første startnekten fortalte Østberg om bekymringene for hva som kommer etter en toppidrettskarriere.

Denne balansegangen er fortsatt høyst gjeldende, forteller 31-åringen.

– Det er jo på en måte min største utfordring videre, også. Jeg må komme meg på den startstreken. Det er målet. Selv om jeg skal gjøre alt jeg kan for det, gjelder det samme med at jeg ikke kan sitte her og garantere eller love noe overfor meg selv eller dere om at det går. Planen er ikke 100 prosent lagt for hvordan det blir å jobbe mot det, heller. Det er jo den berømte balansegangen med å nå målene man vil i toppidretten og samtidig ta vare på seg selv, helsa og alt som skal skje etter toppidretten, også. Det gjelder fortsatt, sier Østberg.

– Kunne du stilt til start nå?

– Nei.

– Er det helseattesten eller formen det står på?

–Formen er kanskje ikke så veldig bra – det er lenge siden jeg har gått skirenn. Per nå er ikke helsa og kroppen min der at jeg skal gå skirenn. Jeg har en jobb å gjøre først.

På spørsmål om hvor nær hun var å legge opp etter vinteren, svarer hun:

– Jeg føler aldri jeg har hatt lyst til det, så det har vært mer den: «Er det verdt det?» eller «Tror jeg at jeg at det er mulig?» Det er mer den, da. Jeg har ikke vært nær sånn sett. Hvis det skulle bli aktuelt så visste jeg at jeg tok den avgjørelsen, og så ville jeg vært lei meg for den avgjørelsen. En eller annen gang kommer det tidspunktet, også, men akkurat nå så ble det sånn her, sier Østberg.

SER FREMOVER: Østberg har en jobb å gjøre for å stille til start, men hun gleder seg. Foto: Javad Parsa / NTB

Spent på opplegget

Pål Gunnar Mikkelsplass er mannen som gikk inn som personlig trener for Therese Johaug da hun ble utestengt på grunn av doping i 2016.

TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mikkelsplass fortsatte å være Johaugs trener etter at hun gjorde comeback og fram til hun lå opp denne sesongen.

Bortsett fra Mikkelsplass er det fortsatt usikkert hvordan laget vil se ut, men Østberg sier hun vil fortsette å få oppfølging fra Olympiatoppen.

– Én ting er helseoppfølgingen, og det er brukt mye tid og møter på det. Det å få fortsatt oppfølging fra Olympiatoppen, og det blir en del av teamet det, også. Så får vi se hva opplegget blir totalt sett. Det blir flere involverte, men det er ikke 100 prosent bestemt ennå, sier Østberg.

31-åringen har ikke satt noen eksakt tidshorisont for hvor langt inn i framtiden hun ser seg selv som langrennsløper.

På spørsmål om hun har tenkt på Trondheim-VM i 2025, svarer hun:

– Jeg har tenkt tanken i den forstand at det er på hjemmebane, og så er jo det en stund til. Det kan skje mye før det.