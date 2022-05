Karlsson og Dahlquist forlèt landslaget

Fjerna presidenten etter lydopptak

Den spanske fotballklubben Valencia sparka måndag klubbpresident Anil Murthy som følge av ein lekka samtale som stilte klubbleiinga i eit dårleg lys.

Klubben stadfestar dette på sine eigne nettsider.

Avisa Superdeporte publiserte for to veker sidan eit lydopptak frå ein privat middag klubbpresidenten og fleire forretningsmenn skal ha hatt i april.

I lydklippet spøkar Murthy mellom annan med at han kjem til å drepe spelaren Carlos Soler dersom han forlèt klubben utan at det genererer ein overgangssum. I etterkant av at samtalen vart kjent hevda Valencia-leiinga at utsegnene var redigerte og tatt ut av sin kontekst.

Måndag vart likevel Murthy fjerna som klubbpresident. I meldinga frå klubben står det;

«Styret vil gjerne presisere at innhaldet i dei lekka samtalane mellom Anil Murthy og ulike tredjepartar er Anil Murthys personlege synspunkt og ikkje tilhøyrer Valencia CF»

«Styret er av den oppfatning at ein endring i leiinga er nødvendig for å vinne att tilliten til fansen og samfunnet, og å sette Valencia CF i ein posisjon for suksess», står det vidare.

Valencia-fansen har retta hard kritikk mot Murthy og klubbeigar Peter Lim i lengre tid. Dei hevdar toppleiarane har behandla klubben berre som ei bedrift.