Bekrefter like distanser i langrenn - mot utøvernes ønske

Den endelige avgjørelsen ble tatt på FIS-kongressen i Milano onsdag kveld. FIS har foreløpig ikke bekreftet hvilke distanser som blir på verdenscupprogrammet, men bekreftet onsdag at de stemte for at alle distanser i langrenn skal være like for både kvinner og herrer.

Da langrennskomiteen stemte for forslaget tidligere i mai, ble det bestemt at 10, 15, 20 og 50 kilometer er distansene som skal benyttes, i tillegg til sprint.

Nå kan imidlertid NRK avsløre at forslaget er stikk i strid med det et klart flertall av utøverne i verdenscupen selv ønsker.

Nesten ni av ti sier nei

NRK har fått tilgang på den årlige undersøkelsen blant verdenscuputøverne. 114 utøvere fra 25 ulike nasjoner, med i snitt seks års erfaring fra verdenscupen, svarte på undersøkelsen.

På spørsmål om menn og kvinner bør ha de samme distansene (uavhengig av lengde), svarte 73 prosent nei. Isolerer man de kvinnelige utøverne i undersøkelsen, var det hele 88 prosent som sa nei.

Motstanden mot like distanser var altså vesentlig større blant kvinner enn for menn.

UTØVERREPRESENTANT: Virginia de Martin Topranin er overrasket over resultatene av spørreundersøkelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Resultatene overrasker italienske Virginia de Martin Topranin, som er utøverrepresentant i langrennskomiteen.

– Vi spurte om nesten det samme for noen år siden, og da var utøverne mer for like distanser. Plutselig var resultatet annerledes i år. Så det var litt overraskende for oss, sier hun til NRK.

Undersøkelsen stilte også et oppfølgingsspørsmål om hvilke tre distanser utøverne ville valgt forutsatt at like distanser ble vedtatt. 10 km vant foran 15, 20, 30 og 50 km. Femmila er altså den minst ønskede øvelsen blant de aktive.

Likevel ligger det altså an til at både kvinner og menn skal gå femmil i Holmenkollen til vinteren.

Weng kritisk

Topranin ønsker ikke å røpe hva hun selv mener om like distanser, men hun tror at en del frykter at kvinnelangrenn blir mindre underholdende når distansene blir lengre, som for eksempel femmila.

– En 50 kilometer kan kanskje føre til at det blir større avstander i feltet. Samtidig har det vært store avstander med Therese Johaug de siste sesongene, så det er ikke sikkert at distanser er poenget her, sier hun.

Overfor NRK er den norske langrennsprofilen Heidi Weng krystallklar på hva hun synes om like distanser for kvinner og menn.

– Jeg er ikke for forslaget. Vi bruker lenger tid på samme distanse og er da ute lenger enn det gutta er. Så jeg håper ikke dette kommer til å skje. For å få opp spenninga, inn med 7,5/5 kilometer. Flere som kommer til å kjempe om pallplassene, mener Weng.

LANGRENNSKOMITEEN: Guri Knotten erstatter Vegard Ulvang i langrennskomiteen til FIS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Knotten: – Mange ønsker femmila velkommen

Guri Knotten er Norges nye representant i langrennskomiteen til FIS etter Vegard Ulvang. Den tidligere langrennstreneren synes – i likhet med Ulvang – at kvinner og menn bør gå like langt.

– Samtidig har jeg stor forståelse for at dagens utøvere kan ha litt betenkeligheter med å endre på et program, sier Knotten.

Selv om resultatene av undersøkelsen er krystallklare, hevder Knotten at hun har fått et annet inntrykk av å snakke med utøverne.

– Jeg vet ikke om det er riktig å si at de aktive kjemper imot forslaget. De fleste jeg snakker med synes like distanser er helt på sin plass. Og det er mange som ønsker femmila velkommen, og har uttalt det. Det er et godt og viktig vedtak, sier hun.