Sluttet etter å ha trent Haga til sensasjonelt gull – nå er han tilbake som landslagstrener

Både Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad sluttet etter et OL i Beijing der Therese Johaug var den eneste av de norske langrennskvinnene som levde opp til forventningene.

Nå er det klart at stryningen Sjur Ole Svarstad tar over jobben som sjef. Han var også med i trenerteamet på kvinnelandslaget fra 2016 til 2018, da Roar Hjelmeset var sjef for laget.

HADDE SUKSESS MED SVARSTAD: Marit Bjørgen og Ragnhild Haga. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg kjenner på en glede og en spenning. Det var et enkelt valg å ta, sier Sjur Ole Svarstad til NRK.

Han mener at norsk kvinnelangrenn står overfor en ny oppgave de neste årene.

God erfaring fra rekruttida

Svarstad, som nå har fått permisjon fra jobben på Stryn VGS de to neste årene, ser på oppgaven som en spennende utfordring.

– Forrige gang jeg var her hadde vi de beste løperne i verda. Nå har vi fremdeles mange gode, men det er en liten gjeng som er bedre enn oss. Vi står i en fin angrepsposisjon som jeg liker godt fra jobben som rekruttrener. Der brukte vi angrepsposisjonen som vårt våpen, sier Svarstad.

– Hvordan skal du løfte norsk kvinnelangrenn?

– Vi må legge en god plan, trene godt og tenke at vi blir sterkere i lag. Så blir det viktig at vi følger opp treninga tett og sørger for utvikling. Det er ikke så mye hokus pokus, men det blir også viktig at vi har et godt samarbeid mot juniorlaget og rekrutt, slik at vi mot VM og OL tar vare på de som kommer nedenfra, sier han.

Likevel kjenner Svarstad på en form for vemodighet overfor det norske folk.

– Det er selvsagt litt uvant for oss i Norge at så mange av de aller beste har gitt seg, men samtidig er det spennende i internasjonal sammenheng, sier han.

Stryningen skal ta fatt på rollen på sommersamlingen i juni, men erkjenner at han gleder seg til å få en assistenttrener på plass. Den stillingen er ennå ikke besatt.

– Jeg håper jeg kan få være med i den prosessen. Det blir viktig for meg at han er treningsfaglig sterk, har engasjement og glød som kan motivere en utøver til å gjøre den ekstra jobben. Så må det heller ikke være stille rundt middagsbordet når vi er på samling, sier han og smiler.

– Svært fornøyd

FORNØYD: Espen Bjervig er godt fornøyd med å ansette Svarstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at Svarstads erfaring fra å ha jobbet med både kvinnelandslaget, rekruttlandslaget og med yngre talenter som en klar fordel i ansettelsesprosessen.

– Han har en veldig bred erfaring og god generell kunnskap. Han er en person som er flink til å bygge lag, sosial, skape trygghet og var veldig sulten på denne utfordringen, sier langrennssjefen til NRK.

Svarstad starter i jobben 1. juni og har signert en avtale for de to kommende sesongene.

– Hvorfor har dere ikke signert en kontrakt som varer til VM i Trondheim i 2025 og OL året etter?

– Kontrakten reflekterer i hvert fall ikke planene våre. Han har kontrakt på to år, men planen er at han blir med til neste OL. Han har mulighet til å forlenge når den tid kommer, men nå tar vi utgangspunkt i disse to først, sier Bjervig.

Nå skal forbundet, sammen med Svarstad, finne hvem som blir den nye assistenttreneren.

Stryningen skal ta over et lag midt i store forandringer etter at bærebjelkene Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla har lagt opp, og Ingvild Flugstad Østberg ikke fikk fortsette på laget.

– Nå er vi i angrepsposisjon, og det liker jeg. Sammen skal vi utvikle hverandre, og gi de andre nasjonene tøff kamp, sier den nye hovedtreneren.

Dette er langrennstreneren Sjur Ole Svarstad: Ekspandér faktaboks * Alder: 40 år (født 1981) * Idrett: Langrenn * Klubb: Markane * Tok trenerutdanningen i regi av Norges Skiforbund og har en mastergrad i utholdenhetstrening * Trente juniorene på Hovden skigymnas i årene 2008-2011 * Hovedtrener for rekruttlandslaget fra 2011 til 2016 * En del av trenerteamet på kvinnelandslaget mellom 2016 og 2018 * Har de fire siste årene jobbet på landslinja for skiskyting ved Stryn videregående skole * Aktuell: Ble torsdag bekreftet som ny hovedtrener for kvinnelandslaget i langrenn fra 1. juni. (NTB)

Trente Haga og Bjørgen

Svarstad hadde blant annet treneransvar for Marit Bjørgen og Ragnhild Haga fram mot OL i Pyeongchang. Der tok Haga et sensasjonelt gull på 10 km fristil, mens Bjørgen ble tidenes mestvinnende vinterolympier etter sitt gull på tremila.

Han har de siste fire årene jobbet på landslinja for skiskyting på Stryn videregående skole. Nå er Haga, som er tilbake på landslaget etter ett år utenfor, glad for å bli gjenforent med treneren som ledet henne til OL-suksessen i 2018.

– Jeg er veldig glad og fornøyd over at Svarstad blir vår trener. Jeg kjenner han personlig fra tidligere og han er en sosial og omgjengelig type med godt humør, som også stiller krav til oss jentene. Nå blir det viktig at han samler laget og får oss til å yte maks for å nå egne mål, enten det er på distanse eller i sprint, sier Haga til NRK.

– Han har kompetansen til å bygge opp de yngre løperne samtidig som han tar vare på de mer erfarne, følger hun opp.