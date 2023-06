Svensk kommentator om Haalands City-suksess: – Det er juks

– Haalands første sesong i Premier League har vært fantastisk. Men siden han spiller i et økonomisk dopet og statseid fotballag, som etter alt å dømme har omgått diverse økonomiske reguleringer, er ikke målsaldoen, titlene og suksessen helt enkelt å vurdere. Det er jo juks.

Det er påstanden fra Expressen-kommentator Noa Bachner overfor NRK.

Expressens profilerte kommentator Noa Bachner mener Haalands suksess må settes i perspektiv. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Vil være et problem

De harde ordene faller før lørdagens finale i FA-cupen, som kan ende med trofé nummer to for Haaland i City-drakt. Og neste lørdag kan City krone sesongen med en historisk trippel om de også beseirer Inter i mesterligafinalen.

Men Bachner mener suksessen bør komme med en solid dose bismak for både klubb og spillere.

– Skal Haaland slå rekorder, bør han nok bli værende i verdens beste klubblag. Det er mer problemet med Manchester City som helhet, at de kan bli fratatt forskjellige rekorder og titler hvis de blir funnet skyldige. Det vil nok være et problem for individuelle meritter også, sier Bachner.

Erling Braut Haaland håver inn individuelle priser etter sin første sesong med City. Foto: John Walton / AP

– Haaland nyter godt av det

Expressen-profilen refererer til nyheten som kom i februar om at Manchester City etterforskes for over hundre brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk og risikerer å bli strippet for både titler og i verste fall kastes ut av ligaen.

– Men dette gjelder vel først og fremst fra perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen (altså lenge før Haaland skrev under for City)?

– Regelbruddene City er anklaget for la grunnlaget for det laget de har i dag og for oppbyggingen av klubben han spiller for. Deres maktposisjon, som Haaland helt klart nyter godt av, ble skaffet ved hjelp av penger og investeringene regelbruddene handler om. Derfor er det vanskelig å vite hvor du har City og all suksessen deres, mener han.

– Rekordene hans blir tilsmusset

Expressen-skribenten understreker at han synes Haaland er en utrolig god spiller, som trolig spiller for verdens beste klubblag, med det som trolig er verdens beste trener.

Men:

– Han hadde kanskje ikke scoret over 50 mål om City hadde opptrådt annerledes mellom 2008 og 2022. For øyeblikket skal han selvfølgelig ikke fratas noe, men som mange konstaterer: Det er umulig å vite hvordan vi vil se tilbake på dette City-laget og deres suksess. Så også med spillerne, sier han.

Og legger til:

– Rekordene hans blir litt tilsmusset av å spille for City, som kan ha jukset seg til den maktposisjonen de har i dag.

NRK har forelagt Bachners uttalelser overfor Alfie Haaland og tilbudt Haaland-leiren å kommentere. Vi har foreløpig ikke fått svar.

Vi har også tilbudt City å svare på påstandene om økonomisk doping.

– Blir helt feil

NRKs fotballeksperter Carl-Erik Torp og Kristoffer Løkberg rynker litt på nesen av uttalelsene som kommer fra Sverige.

Torp er enig i at det bør være en debatt om forutsetningene for at City har havnet i denne posisjonen og tiltrukket seg alle stjernespillerne, men mener det blir feil å bruke det for å devaluere det 22-åringen fra Jæren har prestert.

– Jeg synes det blir helt feil å stille spørsmål ved det enkeltspillere har levert på banen, sier Torp.

Løkberg tror det fort kan ende med en City-dom når etterforskningen er ferdig, men mener man må skille snørr fra bart.

– Hvis de blir dømt, da er det jo juks. Men for meg tar det ikke noe bort fra det Haaland isolert sett har gjort på banen. Han har gjort et veldig godt lag enda bedre. I mitt hode skiller jeg på det fotballmessige, sier Løkberg.

Carl-Erik Torp og Kristoffer Løkberg skjønner ikke helt uttalelsene som kommer fra Sverige. Foto: Montasje NRK

– Null sjarm med City

NRK-eksperten mener det er blitt en del av den moderne fotballen med superstjernelag og økonomiske forskjeller.

Det kan ikke Haaland lastes for, understreker han.

– Det er riktig at det City har drevet med de siste årene gir null sjarm. Jeg blir ikke noe glad i det laget, og man får ikke de følelsene for City som man kanskje fikk for et Arsenal-lag på tidlig 2000-tallet som hadde sin ubeseirede rekke (The Invincibles), eller United-laget som vant trippelen. Det er andre tider nå, sier Løkberg.

NRK-eksperten forteller at han, når han sitter og ser lag som PSG i Mesterligaen, ser han lag med fantastiske fotballspillere. Men det er ikke lag han har lyst til skal vinne.

– Nettopp på grunn av måten klubben er bygd opp på, for det strider imot grunnen til at jeg er blitt fotballsupporter. De argumentene kjøper jeg, men selve prestasjonene til Haaland, og hvis vi isolerer fotballaget Manchester City, er fantastisk. Når jeg setter meg ned for å lære mer om fotball og studere det taktiske og tekniske, da har jeg lyst til å se på City. Men det er en annen side av saken, sier Viking-spilleren.

NRKs fotballskribent Thore Haugstad følger nøye med på både Haalands karriere og etterforskningen av Manchester City. Haugstad har forståelse for perspektivet til Bachner.

– Så klart hadde det vært lettere å beundre Haalands rekorder om City ikke hadde hatt de eierne de har. Og hvis City blir funnet skyldige i regelbrudd, så vil Haalands suksess så klart settes i et helt nytt perspektiv. Å bruke mye penger er normalt. Men juks er utilgivelig, mener Haugstad.

– Ser frem til at denne saken blir lagt død

Manchester City har tidligere kommentert påstandene om økonomiske regelbrudd slik:

– Manchester City er overrasket over anklagene, spesielt med tanke på det omfattende materialet som Premier League har fått tilgang til. Klubben ønsker en uavhengig gransking velkommen, delvis for at den omfattende mengden uomtvistelig bevis som støtter klubben som bli vurdert, skrev klubben i en uttalelse, og la til:

– Vi ser frem til at denne saken blir lagt død en gang for alle.

Erling Braut Haaland kunne nylig løfte Premier League-troféet for første gang. Foto: LEE SMITH / Reuters

Guardiola vil ha fortgang

Etterforskningen av Manchester City pågår fortsatt, og nylig gikk manager Pep Guardiola ut og ba om fortgang i prosessen.

– Om 24 timer bør begge parter sette seg ned med advokatene. Vi trenger ikke å vente ett eller to år. Hvorfor ikke få det avgjort fort? spurte en retorisk Guardiola.

– Jeg skulle ønske det kom en avklaring i morgen, aller helst i ettermiddag, la han til.

Haaland: – Trenger en stor prestasjon

Haaland har før FA-cupfinalen scoret 36 Premier League-mål og totalt 52 mål i alle turneringer for City denne sesongen.

Nå gjenstår to ikke helt betydningsløse kamper før han setter punktum for debutsesongen i lyseblått.

Først FA-cupfinale lørdag, så mesterligafinale 10. juni.

Den norske 22-åringen forteller i intervjuet med FA at han gleder seg stort til sin første finale på Wembley.

– Når du spiller for en klubb som Manchester City må du kjempe for hvert eneste trofé. FA-cupen er et trofé klubben ikke har vunnet på fire år, og det ønsker vi å endre på. Alle er veldig spente på å komme til Wembley for å spille denne finalen, sier Haaland.

Avspark på Wembley lørdag er 16.00. NRK er til stede på Wembley.