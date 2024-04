Manchester City ute etter skrekkstraffe – Haaland byttet ut før ekstraomgangene

– Dette kan bli en lang kveld, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da Kevin De Bruyne utlignet.

Det skulle vise seg å bli en presis spådom. Det måtte nemlig 120 minutter med fotball og straffer til for å skille Real Madrid og Manchester City.

Til slutt ble Bernardo Silva den store syndebukken. Han bommet på en grusom straffe. Portugiseren satte ballen midt på mål, rett i armene på Andrij Lunin, som bare stod og ventet.

– Det bli komisk når keeper velger å bli stående, mente TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Det sendte til slutt Real Madrid til semifinalen mot Bayern München.

Haaland-bytte vekket oppsikt

Haaland hadde et par sjanser, men var stort sett anonym i gigantoppgjøret. På et knapt år har han nå møtt Real Madrid fire ganger, men enda ikke bidratt med målpoeng.

Det til tross for at det totalt har blitt ni lyseblå scoringer gjennom oppgjørene. Ifølge spanske AS er Real Madrid laget han har spilt mot flest ganger uten å score.

Til slutt valgte Pep Guardiola å bytte Haaland ut før ekstraomgangene rakk å starte.

– Hans deltagelse i resten av spillet var ikke der i kveld, sier tidligere Tottenham-keeper Paul Robinson til BBC.

I Spania vekket byttet oppsikt.

– Det så ikke ut som det var noen skade på Erling Braut Haaland. Den store nordmannen slet med å sette sitt avtrykk på kampen, og byttet virket å være taktisk, skriver avisen AS.

Bellingham-magi

– Kamper blir ikke større enn dette, folkens, skrev Manchester City-treneren Guardiola i kampprogrammet før kvartfinalen i Mesterligaen.

Men hans regjerende mestere ble et par nummer for små mot Real Madrid i åpningen.

Et usikkert Manchester City var unøyaktige mot de rappe Real Madrid-spillerne de første ti minuttene.

Og før de rakk å summe seg vartet Jude Bellingham opp med et øyeblikks magi.

TROLLMANN: Jude Bellingham feirer Real Madrids 1-0-scoring. Foto: Molly Darlington / Reuters

En lang ball suste til himmels, og kom ned med snø på seg. Vel så kald var Bellingham, som dempet ballen død med en enkelt berøring og dro av et par motspillere.

– Har du sett for et nedtak av Bellingham på den ballen som kom fra himmelen!? Wow, skrev TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på X.

Ballen trillet videre til Vinicius jr. som fant landsmannen Rodrygo foran mål, og på andre forsøk sendte han Real Madrid mot semifinale.

– Det her er ikke bra nok

Etter scoringen var det Manchester City-back Kyle Walker som fikk skylden. Han var endelig tilbake fra skade, etter å ha mistet det første oppgjøret mellom lagene, men opphevet offsiden da Bellingham fikk ballen.

Da reagerte han med å bli stående og vinke til linjedommeren, samtidig som Rodrygo snek seg unna.

– Det her er ikke bra nok. Han står og ser spillet foran seg. Det skal ikke skje. Og så er han mer opptatt av offside enn å plukke spillere i boksen. Det er absolutt ikke bra nok, mener TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Han skulle være redningen i forsvaret, og så er det han som er involvert i scoringen med negativt tegn, istemte kollega Morten Langli i TV 2s studio.

KRITISERES: Kyle Walker. Foto: PAUL ELLIS / AFP

To store Haaland-sjanser

Et slag i trynet på Manchester City, som tilsynelatende vekket Haaland. Like etter steg nordmannen til værs på bakerste stang og headet en halv meter over.

Og to minutter senere gjentok han bevegelsen på motsatt stang, før tverrliggeren stoppet hodestøtet.

Men Haaland har ikke scoret på en heading siden 29. oktober, ifølge lokalavisen Manchester Evening News – en rekke som nå minst forlenges til førstkommende helg.

Likevel hadde Manchester City tatt over kontroll på oppgjøret. Etter over 70 minutter med stanging mot Real Madrids sisteskanse Andrij Lunin, som reddet nesten alt, kom til slutt gjennombruddet.

Jéremy Doku driblet seg forbi backen, og slo et svakt innlegg rett i beina på stopper Antonio Rüdiger. Men forsvarsbautaen rotet det til og serverte klareringen rett til Kevin De Bruyne.

– Det er den ufeilbarlige Rüdiger som misser på en klarering for første gang i dette dobbeltoppgjøret, utbrøt tidligere landslagsstopper og TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Belgieren banket enkelt ballen i nettaket, og sendte kampen til ekstraomganger.