Ligatittelen er i boks, men jakten på «The Treble» fortsetter for Manchester City. Neste tittel kan sikres lørdag, når byrival United er motstander i FA-cupfinalen på Wembley.

Før kampen har BBCs sportsredaktør Dan Roan fått et eksklusivt intervju med en av kampens ventede hovedpersoner, Erling Braut Haaland.

Den norske City-spissen har hatt en enorm debutsesong i engelsk fotball. Han har slått rekorder omtrent hver eneste helg, og med 36 scoringer totalt i ligaen, er han den mestscorende i én Premier League-sesong noen gang.

Derfor er det kanskje ikke overraskende at Roan blant annet stiller følgende spørsmål:

«Du sier at drømmen din var å bli best i verden. Har du oppfylt den drømmen? Mener du at du er den beste målscoreren i verden akkurat nå?»

DEN FØRSTE POKALEN: Premier League-trofeet er i trygge hender, men fortsatt skal Erling Braut Haaland og Manchester City kjempe om to pokaler. Foto: AFP

Haaland smiler lurt når han svarer:

– Godt spørsmål. Jeg vil ikke svare på det. Jeg tenker at noen andre må svare på det, men jeg har scoret flest mål denne sesongen, tror jeg, så det er en god start.

– Verdens råeste

Vi sender spørsmålet videre til NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, som sier det Haaland kanskje antyder.

– Han er verdens råeste målscorer akkurat nå, og den heteste spissen. Det er bare å se på tallene. Han har bøttet inn mål og satt rekorder, konstaterer Torp.

SVARER FOR HAALAND: NRKs ekspert Carl-Erik Torp mener Erling Braut Haaland er verdens heteste spiss. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han påpeker at tronen har stått litt tom etter at både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo passerte toppen som fotballspillere.

– Det er et par år siden de var på topp, og etter det, har spillere som Karim Benzema og Robert Lewandowski tatt den rollen. De har levert litt svakere denne sesongen, mens Haaland har levert den beste sesongen av en spiss i Premier League noen gang.

– Hvordan tolker du Haalands eget svar på spørsmålet?

– Det tolker jeg til at han er veldig klar over at han vet han er den som han scorer mest, og det er ikke overraskende. Jeg tror ham når han sier at det betyr mer å vinne titler enn å score, men han har et dyrisk instinkt og lever av å score, så det er klart målene betyr ekstremt mye også, sier Carl Erik Torp

– Uansett hvor jeg går, vil folk se meg

Når to kamper gjenstår, er nordmannen oppe i totalt 52 mål i alle turneringer. Det er også rekord for en Premier League-spiller.

Det har gjort ham til superstjerne. Haaland legger ikke skjul på at livet har forandret seg. Han velger å nyte det, selv om han av og til skulle ønske det var mulig å gjøre ting uten å bli fotografert. Samtidig skjønner han at det er umulig.

– Jeg er 1,96 høy og har langt, blondt hår. Uansett hvor jeg går, vil folk se meg. Det er sånn livet mitt er nå, så hva kan jeg gjøre, spør han retorisk.

GULLGUTT: Erling Braut Haaland med det synlige beviset på at han er Premier Leagues farligste spiss. Foto: Reuters

22-åringen innrømmer at det var en enorm lettelse å vinne Premier League. Men sesongen er langt fra over. Og om FA-cupfinalen mot Manchester United blir stor, blir mesterligafinalen mot Inter enda større.

Å vinne mesterligaen med City er en drøm han deler med manager Pep Guardiola.

– Det var derfor de kjøpte meg, for å oppnå det, vi trenger ikke legge skjul på det. Det ville bety alt. Jeg vil gjøre alt som er mulig for å prøve å få det til å skje. Det er min største drøm, og forhåpentligvis går drømmer i oppfyllelse, sier Haaland til BBC.