Målløs Haaland ble cupmester – nå kan City miste finalehelten

Lørdag scoret Gündogan begge målene da Pep Guardiolas stjernespekkede mannskap vant 2-1 mot byrivalene Manchester United i FA-cupfinalen.

Gündogan kan snart være ferdigspilt i Manchester City. Kontrakten hans utløper 30. juni og gjør at han kan forsvinne gratis. Den siste tiden er 32-åringen koblet til både Arsenal og Barcelona.

– Vil være et enormt tap

Lørdag viste han hva Premier League-mesteren i så fall går glipp av.

– Jeg kan ikke se for meg hvordan City kan la ham gå. Han har bidratt så mye denne sesongen, scoret noen viktige mål og vært en leder i dette laget. Det vil være et enormt tap om de lar ham dra, sier BBC' ekspertkommentator og tidligere England-spiller Jermaine Jenas.

– Å vinne en finale er alltid spesielt. Alle troféer er spesielle. Denne gruppen spillere fortjener det. Vi spilte veldig bra, spesielt i andre omgang. Vi fortjente å løfte et nytt trofé, sier en tårevåt Gündogan til BBC etter kampen.

Om sin egen fremtid sier han:

– Jeg trenger ikke sånne dager for å overbevise meg om å bli værende. Det er grunnen til at jeg har vært her i syv år. Ingenting er bestemt eller avgjort ennå, sier han.

BETYR MYE: Pep Guardiola og Ilkay Gundogan var preget etter nok en tittel. Foto: CARL RECINE / Reuters

Målløs Haaland

Erling Braut Haaland var farlig frempå ved flere anledninger, men gikk målløs av banen for fjerde kamp på rad i City-drakta. Han gjorde likevel en godkjent kamp, og kan notere sitt andre trofé på kort tid.

Lørdagens FA-cuptriumf gjør at Manchester City kan feire «the double» etter å ha gått til topps både i Premier League og nå FA-cupen.

Etter kampslutt på Wembley gikk City-manager Pep Guardiola rundt på banen med tårer i øynene. Det var tydelig at dette betyr mye.

Dermed har de lyseblå fortsatt muligheten til å vinne en svært sjelden og historisk trippel.

Erling Braut Haaland kan feire nok et trofé. Foto: GLYN KIRK / AFP

Fortsatt er det bare lørdagens motstander Manchester United som har vunnet de tre store, Premier League, FA-cupen og Mesterligaen, på én sesong i England.

Det skjedde helt tilbake i 1999, og neste lørdag har City en sjanse til å gjenskape bragden når mesterligafinalen går av stabelen.

Det var en emosjonell Jack Grealish som snakket med BBC etter kampen.

– Helt utrolig. Det er dette man drømmer om som et lite barn. Jeg tror ikke de utenlandske kjenner like mye på det, men vi engelske vet hvor mye det betyr, sier han til kanalen.

Rekordrask scoring

Selve kampen startet med et absolutt smell. Bare 12 sekunder inn i finalen sendte kaptein Illkay Gundogan City i føringen da han på hel volley limte ballen i nettet fra 20 meter.

Det var tidenes raskeste mål i en FA-cupfinale, og han knuste dermed den tidligere rekorden til Louis Saha for Everton mot Chelsea etter 25 sekunder i 2009.

Ilkay Gundogan sendte City i ledelsen etter 12 sekunder med denne suseren. Foto: Dave Thompson / AP

Etter et drøyt kvarter holdt Gundogan på å notere seg for en målgivende pasning da han på vakkert vis fant Haaland i boksen, men nordmannen var halvsekundet for sent ute og fikk bare en tå på avslutningen fra fem meter.

VAR-drama

Etter en halvtime ble det dramatisk på Wembley. Etter en VAR-sjekk fikk United straffespark da kameraene fanget opp at Jack Grealish var nær ballen med armen da Aaron Wan-Bissaka headet, og plutselig fikk United, som frem til da hadde hatt lite å by på, en mulighet til å komme tilbake i kampen.

Igjen går debatten om handsregelen i fotball.

– Det er en korrekt straffe, men en tullete regel, sier Peter Schmeichel i BBC-studio.

– Jeg må være forsiktig med hva jeg sier, for det frister å banne. Det irriterer meg så mye. Dommerne har gjort jobben sin og tatt en riktig avgjørelse, men hva i alle dager skal han gjøre?, supplerer tidligere storscorer Alan Shearer.

Denne situasjonen ga til slutt et omdiskutert straffespark. Foto: Dave Thompson / AP

1-1 sto seg også til pause. Men andre omgang var bare fem minutter gammel da Illkay Gundogan scoret sitt andre for dagen og økte til 2-1.

Han fikk ballen på 20 meter etter et innøvd dødballtrekk fra Kevin De Bruyne, og skuddet snek seg sakte inn til side for David De Gea i United-buret.

– De Gea er et stort problem

Skuddet var så løst at United-keeperen nok burde ha klart å hindre det baklengsmålet.

– De Gea er et stort problem for Manchester United. Å få orden på den posisjonen er langt viktigere enn å signere en spiss, mener Sky Sports-ekspert Jamie Carragher på Twitter.

20 minutter før slutt trodde Gündogan han hadde scoret hat trick i finalen da han satte ballen i mål etter at De Gea ga retur på et skudd fra Haaland, men målet ble korrekt annullert for offside.

United jaktet utligning, men slet med å skape det helt store trykket.

Kampen endte dermed med 2-1-seier til den lyseblå delen av Manchester.

For Manchester United er nå sesongen over. Manchester City avslutter med mesterligafinale mot Inter 10. juni.

For Erling Braut Haaland venter også to landskamper for Norge 17. og 20. juni før han tar noen velfortjente uker sommerferie.