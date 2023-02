Etterforskningen blir bekreftet av Premier League i en pressemelding mandag formiddag.

Der kommer det frem at klubben etterforskes for mulige regelbrudd fra 2009/10-sesongen og frem til og med denne sesongen.

En kommisjon vil nå bli nedsatt for å behandle saken. De kan blant annet gi en bot, fratrekk i poeng, suspendere klubben eller anbefale å kaste ut klubben av ligaen.

– Dette er alvorlige anklager

Nyheten har slått ned som en bombe i Fotball-England mandag.

– Ekstraordinært, er dommen fra tidligere landslagsspiller Gary Lineker på Twitter.

– Dette er alvorlige anklager. Jeg ser frem til å høre hvordan City svarer på dette, skriver Viasport-profil Jan Åge Fjørtoft på Twitter etter at nyheten ble kjent.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt følger saken med stor interesse.

– Hvis dette viser seg å være en realitet, så er det så omfattende og over så lang tid at det viser at de ikke har tatt noen regler på alvor, sier Saltvedt.

– Dette gir i hvert fall inntil videre et snev av håp om at det finnes en rettferdighet i bunn av fotballens egne systemer, sier Saltvedt videre.

City: – Overrasket over anklagene

Manchester City kom mandag ettermiddag med en uttalelse.

– Manchester City er overrasket over anklagene om brudd på Premier League-regelverket, spesielt med tanke på det omfattende materialet som EPL har fått tilgang til. Klubben ønsker en uavhengig gransking velkommen, delvis for at den omfattende mengden uomtvistelig bevis som støtter klubben som bli vurdert, skriver klubben og legger til:

– Vi ser frem til at denne saken blir lagt død en gang for alle, skriver de.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

– Bevisst omgåelse av regler

Blant annet etterforskes klubben for å ikke ha oppgitt fullstendig liste over godtgjørelser til både spillere og manager i flere sesonger og for å ha levert informasjon som gir et feilaktig bilde av klubbenes økonomiske situasjon.

Premier League skriver at det inkluderer sponsorinntektene og driftskostnadene til Manchester-klubben.

– De har åpenbart definert sitt eget univers fullstendig og gjort akkurat som de har villet. Ut ifra anklagene er det en så bevisst omgåelse av så mange regler, mener Saltvedt.

Saltvedt mener saken er en «skillevei for anseelsen til Premier League».

– Hvis City kommer seg unna dette, så mister man alle illusjoner om at man kan hindre pengemaktens utfoldelse. En gang for alle vil Premier League fremstå som et pengemaktens anarki, hvor ingen kan kontrollere dem hvis de har lyst og penger nok, mener han, og mener den pågående saken mot Manchester City på sett og vis er en «siste sjanse» for å sende et signal.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er spent på fortsettelsen.

– Er det ting som er brutt, så må de få den straffen de skal ha. Det er kjempeviktig som et eksempel i fotballen. Da vil helt sikkert være andre som skjelver i buksene, sier Torp.

Vant ankesak i Cas

Premier League mener også City har brutt reglene til Det europeiske fotballforbundet (Uefa), inkludert Financial Fair Play (FFP).

Manchester City ble i februar 2020 utestengt fra å spille i Uefa-konkurranser som Mesterligaen, men City anket dommen til Idrettens voldgiftsrett (Cas) og fikk utestengelsen omgjort.

Flere av anklagene var da foreldet og saken endte med en bot på 10 millioner euro (rundt 110 millioner norske kroner). De samme foreldesfristene gjelder ikke i Premier League.

Saltvedt er klar på at han ikke tror City vil bli suspendert eller at det vil anbefales å kaste klubben ut av Premier League.

– Jeg tror ikke det finnes det rettssystemet i verden som tør å kaste ut en av verdens beste og rikeste klubber fra ligasystemet, sier han.

– City har vært ute for dette før og klart å ri av den stormen. Veldig ofte så ser man at slike eksempler går seg til og at man klarer å vri seg unna. Jeg har vanskelig for å se at det blir verste konsekvens for City, det klarer jeg ikke å se at skal skje, sier Torp.

EIER: Sheikh Mansour, her fra en Premier League-kamp i 2010. Foto: ANDREW YATES / Afp

Totalt er over 100 regelbrudd er listet opp i pressemeldingen til Premier League, hvor flere av dem da går igjen i de forskjellige sesongene.

Regelbruddene fra desember 2018 er knyttet til manglende bistand fra klubben til Premier League i deres undersøkelser av mulige regelbrudd.

Manchester City har siden august 2008 hatt Sheikh Mansour som majoritetseier. Siden det har de vunnet en rekke titler, blant annet Premier League seks ganger (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 og 2021/22), FA-cupen to ganger (2010/11 og 2018/19) og ligacupen seks ganger (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 og 2020/21).

Klubben signerte i fjor sommer Erling Braut Haaland, som denne sesongen er toppscorer i Premier League med 25 mål.