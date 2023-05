Sier unnskyld til Haaland: – Full av anger og skyldfølelse

Leknessund om Uno-X-retur: – Litt trist at disse ryktene kommer nå

Andreas Leknessund har imponert stort i årets Giro d'Italia. Etter fem dager i den rosa ledertrøya i den første uka, har han holdt seg godt inne i rittet også i andre uke og er nummer fem etter 15 av 21 etapper.

I forrige uke skrev TV 2 at Leknessund har signert for det norske profflaget for Uno-X for neste sesong, et lag han også kjørte i fra mai 2018 og ut 2020-sesongen.

Nordmannen sykler nå for Team DSM.

På en digital pressekonferanse mandag fikk Leknessund spørsmål om TV 2s sak.

– Jeg vil ikke kommentere rundt det. Jeg er i Giroen nå med DSM. Det kan være mitt siste år, men jeg vil ikke si for mye om fremtiden min. Jeg vil fokusere på det som skjer her nå. Vi har en veldig fin tid her i Giroen som et lag, sier han, og fortsetter:

– Jeg synes det er litt trist at disse ryktene kommer ut nå, når vi er her og har det veldig bra. Det er Giroen som gjelder nå og jeg vil fokusere på det. Jeg er glad for hvordan det har gått her og jeg er takknemlig overfor laget som har gitt meg muligheten jeg har nå. Så får vi se på neste år, sier Leknessund.

Giro d'Italia avsluttes søndag.