Sønderknust Iversen nådeløs mot ledelsen – føler seg lurt etter vraking: – Blitt dolket i ryggen

Emil Iversen sier han kan akseptere å bli vraket. Også i et OL. Men denne gangen er det helt spesielt for trønderen. Prosessen i forkant av vrakingen til 15 kilometeren har gjort at tilliten til ski-ledelsen er svekket for lang tid fremover.