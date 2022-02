I stedet har landslagsledelsen tatt ut Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg og Hans Christer Holund til fredagens øvelse og andre distanse i OL.

Kvartetten satt sammen og ble presenterte på en pressekonferanse i natt norsk tid.

– Uttak er fryktelig vanskelig. Og Emil har jo hatt en sesong som har gått opp og ned. Så han detter dessverre utenfor på dette uttaket. Det er disse fire som blir ansett som bedre på denne distansen akkurat nå, sier trener Eirik Myhr Nossum.

TØFT UTTAK: For Eirik Myhr Nossum, her under en pressekonferanse i Kina underveis i OL. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Svake resultater

Allroundtreneren viser til uttaksrennene som har vært i 15 kilometer klassisk denne sesongen.

Der har Iversen en syvendeplass fra verdenscupåpningen i Ruka i Finland og en 59. plass i sveitsiske Lenzerheide. Men det norske 15 kilometer-laget som ble presentert i OL-byen har alle bedre resultater enn ham.

– Diskutert opp og ned i mente

Han forteller at trønderen fikk beskjed onsdag og reagerte slik på beskjeden om at han ikke får gå:

– Emil er selvfølgelig skuffet. Han føler han er i form. Det er det tøffe med uttak, sier Nossum.

På spørsmål om langrennssjef Espen Bjervig, sprinttrener Arild Monsen og han selv var enige i hvem som skulle gå, svarer Nossum at uttak er fryktelig vanskelig.

– Og vi trenere og Espen vi diskuterte det opp og ned i mente. Det er ikke noe vi tar lett på. Det fortjener mye diskusjon og da diskuterer vi alt fra begge sider. Så til slutt landet vi på dem her.

– Mange distanser igjen

KLAR FOR NY OL-ØVELSE: Johannes Høsflot Klæbo, her på pressekonferansen natt til torsdag norsk tid. Foto: Torstein Bøe / NTB

Johannes Høsflot Klæbo kjenner Iversen godt og mener det er positivt at han blir skuffet over å ikke bli tatt ut.

Han antar at 30-åringen trengte tid for seg selv i går, men mener han må «inn i gjengen som vanlig og se fremover».

– Det er ikke sikkert, selv om han ikke går fredag, at han ikke går noen distanser. Det er mange distanser igjen og mye som kan skje. Det er et OL og det handler om å levere fra dag til dag. Vi får krysse fingrene for at han holde motet oppe, sier Klæbo.