Suarez fikk sin VM-revansje: – Er dette mesterskapet han skal skinne?

– Luis Suárez scorer i sin hundrede landskamp! For åtte år siden reddet han med hånda på streken, for fire år siden bet han Chiellini. Er dette mesterskapet han skal skinne for Uruguay?, utbrøt TV 2s Kasper Wikestad da Suarez satte inn 1–0 etter 23 minutter.

Scoringen kom på hjørnespark etter at Saudi-Arabias keeper, Mohammed Al Owais, var på bærtur ute i feltet og ballen havnet i føttene til den umarkerte Barcelona-spilleren. Målet ble kampens eneste, og dermed er gruppe A i VM avgjort allerede før siste runde i gruppespillet er spilt.

Uruguay og vertsnasjon Russland er videre til sluttspillet og åttedelsfinalen i VM 2018, samtidig som Saudi-Arabia og Egypt er ute.

Se scoringen her:

Luis Suárez scorer for Uruguay

Skuffet offensivt

Uruguay var storfavoritter før kampen, men til tross for scoring etter halvspilt førsteomgang, hang Saudi-Arabia godt med i store deler av kampen. Med 53 prosent ballinnehav kunne resultatet fort endt annerledes, og Saudi-Arabia var langt mer målfarlige enn de var i den elendige åpningskampen mot Russland.

Uruguay skapte et par gode sjanser etter hvilen, blant annet et par kjempesjanser til PSG-profil Edinson Cavani på tampen, men søramerikanerne virket samtidig godt fornøyd med en ettmålsseier.

Med det som kanskje er VMs beste spisspar, Suarez og Cavani, var både TV 2s kommentatorer og Twitter-brukere mildt sagt skuffet over lagets offensive spill.

– De har ikke overbevist noen, mente Wikestad.

Tung VM-fortid

Med sin matchvinnerscoring har Suarez hele 52 mål på hundre kamper for Uruguay. Kveldens scoring smakte nok ekstra godt for spilleren som har en spesiell VM-historie.

I 2010 fikk Suarez mye av æren for at Uruguay sikret gruppeseier og at laget tok seg til kvartfinalen i mesterskapet. Men i møtet med Ghana brukte spilleren hånden til å redde en ball på streken, ble utvist og måtte stå over semifinalen som Uruguay til slutt tapte.

2014-VM endte katastrofalt for spissen. I den avgjørende gruppespillkampen bet Suarez Italias Giorgio Chiellini i skulderen. Selv om ikke dommeren så hva som skjedde der og da, ble Suarez utestengt resten av mesterskapet og fra all fotball i fire måneder.

I lang tid etterpå fikk han gjennomgå i medier, av fans og av spillere for den stygge manøveren.

Men mesterskapet i Russland har startet lovende for Suarez.

– Skal han endelig få et VM der han huskes for de positive tingene?, spurte Wikestad like før dommeren blåste av.