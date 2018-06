Hegerberg fikk drapstrusler etter VM-melding

– Det sier litt om nivået om nivået og kulturen i Saudi-Arabia og Midtøsten - at det kan skape så mye spetakkel, sier Lyon-stjerna til NRK.

Hun var ikke forberedt på at Twitter-meldingen hun publiserte rett etter at Russland kjørte over Saudi-Arabia i VMs første kamp, kunne skape såpass mye negativt engasjement.

– Da det begynte å komme drapstrusler på arabisk, tenkte jeg at nå er det kanskje på tide å ta den bort. Men det er det jeg står for, og det er ikke noe galt med den, men den hisset på seg veldig mange herrefolk i den delen av verden, og det viser at det fortsatt er en veldig, veldig lang vei å gå, forklarer Hegerberg, som la ut samme tekst på Instagram-story.

Også der ble den raskt slettet.

Saudi-Arabia er et konservativt land der jenter og kvinner ikke har samme rettigheter til å utøve idrett som gutter og menn. I oktober ble det vedtatt at kvinner endelig har lov til å være publikum på idrettsarrangementer, og først i år har damer fått tillatelse til å ta førerkort. Ifølge Human Rights Watch trenger de fortatt godkjennelse av enten en ektemann, bror, far eller sønn for å reise utenlands eller søke om pass.

MELDINGEN: Her er Twitter-meldingen som skapte rabalder. Foto: skjermdump / Twitter

Ønsker å bruke stemmen sin

Under kveldssola i Oslo står Hegerberg med sin far og storesøster og terper avslutninger. Verdens best betalte kvinnelige fotballspiller forbereder seg til ny sesong i storklubben Lyon. På samme kunstgressbane har to mødre i hijab tatt med seg barna sine for å spille fotball. Mangfoldet er stort, og Hegerberg elsker det. Hun er tydelig på at hun står for det hun skrev, men all hetsen har fått henne til å skjønne hvorfor folk kvier seg for å engasjere seg i samfunnsdebatten.

BRUKER STEMMEN: Hegerberg er ikke redd for å fronte det hun står for. Her stiller hun opp med regnbuekortet i Stabæk-kampanjen #alleuansett. Foto: Stabæk

– Jeg skjønner jo - med det spetakkelet som kommer - at folk som sitter i den posisjonen, ikke bruker stemmen. For det kan gå begge veier. Men når man først har mulighet til å si noe på en saklig måte - for det var ment slik - så er jeg nødt til å stå opp og bruke den stemmen jeg har. For det er en påvirkning, og vi er nødt til å starte et sted, sier hun bestemt.

– Hvor vanskelig er det å vise politisk engasjement når man er en profil?

– Jeg mener det skal være veldig tillatt å ha sine egne meninger, og de verdiene jeg står for, og få ytre det man tenker, men så er det en balanse når det er en politisk ytring i idrett, reflekterer superstjerna.

NRK fulgte med på svarene som kom rett etter at Hegerberg publiserte den politiske ytringen. Det strømmet inn både ris og ros, og mange gikk langt over streken. Hovedpersonen selv flirer litt av det hele i dag, til tross for det alvorlige innholdet i flere av tilbakemeldingene.

– Jeg er ikke en type som har lagt ut så mange kontroverser på sosiale medier. Da prøver jeg heller å ytre det via andre kanaler først, men det ble trøkk, så det gir en liten vekker til neste gang, erkjenner hun.

Klar beskjed fra VM-spillere

Det pågående VM-et har bydd på flere ferske eksempler der spillere har satt ord på sine holdninger og vist politisk engasjement. Etter Sveriges overtidstap for Tyskland ble svenske Jimmy Durmaz sjikanert og truet, noe som førte til hele at hele landslaget ga tydelig beskjed om at den type adferd er uakseptabel.

Se den rørende seansen i videoen nedenfor:

SAMMEN MOT NETTHETS: Durmaz og resten av det svenske landslaget ga klar beskjed om at netthets og rasisme ikke er greit.

Også det sveitsiske landslaget har skapt overskrifter på grunn av offentlige ytringer. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri og Stephan Lichtsteiner ble nemlig straffet av FIFA for å feire med et kosovoalbansk symbol under gruppespillkampen mot Serbia. Det ble oppfattet som en politisk gest og provokasjon, noe FIFA valgte å slå ned på, men stjernetrioen har også fått massiv støtte av kosovoalbanere i hele verden.

– Det er utrolig mange diskusjoner om idrettsfolk skal få lov til å snakke om politikk eller ikke, men det er jo opp til hver og en hvordan tanker man har og ikke, mener Hegerberg, og trekker frem ytringsfriheten.

– Jeg mener at om man skal ha noe på hjertet, så må det være lov å legge det frem på en saklig måte, fortsetter hun.

– Men du valgte likevel å slette din melding?

– Ja, absolutt. Det begynte å komme drapstrusler, litt mørke tweets og meldinger, så hvor langt skal man dra det da før det er nok?

– Hun står opp for kvinner

Andrine Hegerberg respekterer fotballsøsterens klare melding.

SØSTRE: Andrine (til venstre) og Ada Hegerberg trente onsdag på Grünerløkka i Oslo. Der forberedte de seg til en fotballskole for jenter som de arrangerer fra torsdag til søndag denne uken. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Jeg tenkte det var kult gjort. Hun står opp for kvinner, sier Paris Saint-Germain-spilleren.

– Hvor vanskelig er det for en profil å ta et politisk standpunkt?

– Jeg tror man må ta det «step by step». Jeg tror ikke hun tenkte så mye over den, men den var kanskje litt langt frem for utviklingen i det landet. Hun står jo fortsatt for den. Det er veldig lang vei å gå for mange land, så får man bare gjøre det man kan fra sitt ståsted, svarer Adas storesøster.

NRK møter duoen på Grünerløkka i Oslo. Her trener de sammen med faren Stein Erik Hegerberg og forbereder fotballskolen for jenter de skal arrangere fra og med torsdag. De er opptatt av å være gode forbilder, og de vil gjerne dele sine opplevelser og erfaringer med fotballglade ungjenter.

FORBILDER: Søstrene Hegerberg gleder til å dele sine erfaringer. Foto: Roar Halten / NRK

– Hvis det hadde vært noen som satt med den erfaringen som vi har nå, da vi var på den alderen, så ville vi gjerne ha hørt det. Da vi var ungdom var det ingen som ga oss den type råd. Nå har vi møtt både oppturer og nedturer i denne sporten her, og vi vet hva som kreves og hvilke utfordringer man kan møte, forklarer Andrine.

25-åringen påpeker at hun selv prøver å ha et bevisst forhold til hva hun publiserer i sosiale medier, men at hun samtidig ikke vil holde igjen for mye.

– Man leser kanskje mange artikler som man kjenner seg litt igjen i og har lyst til å stå opp for andre, men det er klart det er en balansegang på hva man skal mene ting om. Jeg pleier egentlig bare å tvitre det jeg føler for, samtidig som jeg har respekt for andre, avslutter midtbanespilleren.