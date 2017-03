– Det er en stor ære for meg. Å representere sitt eget land som kaptein er noe man drømmer om og en stor ære, sier Johansen på pressekonferansen.

Johansen ble på forhånd lansert som en av kandidatene. Lagerbäck hadde også en tanke, men ville gjerne ha litt tid med spillerne først.

– For meg er det viktig at han fungerer bra internt og at han er tydelig på banen. Det er en viktig rolle. Vi har diskutert det ganske lenge. Vi har sett på troppen etter og alt jeg har hørt og sett kjennes det ganske naturlig at Stefan tar kapteinsbindet, sier Lagerbäck.

Skjelbred ga seg

Etter Per Ciljan Skjelbreds nei til Norge har det store spørsmålet vært hvem Lars Lagerbäck ville velge som sin mann til å overta kapteinsrollen. Den svenske treneren samlet onsdag spillerne før økten, sa noen ord, før Johansen fikk gratulasjoner av lagkameratene.

På pressekonferansen senere meldte Johansen at han har hatt en prat med Skjelbred.

– Jeg hadde en prat med ham, og han hadde lite tid med familien. Han følte det var rett å gjøre det nå, og det er det bare å respektere. Per Ciljan er en fantastisk fotballspiller og en fantastisk fyr utenfor banen.

SJEFEN: Lars Lagerbäck hadde sin første trening som norsk landslagssjef mandag. Allerede søndag venter første test: VM-kvalifiseringskamp borte mot Nord-Irland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nei, det er ingen garantier, svarte Lagerbäck på spørsmål om Johansen nå er sikret plass på laget.

– Men jeg kan kreve litt ekstra av ham, sier Norges landslagssjef. Johansen skal senere få med seg flere inn i kapteinsteamet, men dette ble ikke klart på pressekonferansen.

Klappet inn på hjemmebanen

Norge har denne uken trent på Motspur Park, treningsanlegget til den engelske nivå to-klubben Fulham. Der holder også den 26 år gamle midtbanespilleren, som har spilt 33 landskamper for Norge, til i hverdagen.

Johansen gikk til Fulham fra Celtic før inneværende sesong, og har spilt fast for sin nye klubb denne sesongen. Vardøværingen har også en fortid i Bodø/Glimt og Strømsgodset.