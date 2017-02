Skjelbred gir seg på landslaget

NRK kommer med mer!

Landslagskapteinen gir seg på landslaget bare én måned før Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck leder laget i sin første landskamp.

– Når det nå kommer en ny landslagstrener føler jeg at dette er et passende tidspunkt for å gi drakten min til en av de nye, unge guttene som banker på landslagsdøren, skriver Skjelbred i en pressemelding.

Han har også lagt ut denne hilsen på Instagram:

Lagerbäck: – Døren står åpen

Det var Per-Mathias Høgmo som gjorde Skjelbred til landslagskaptein, men Lagerbäck hevder Skjelbred også var tiltenkt en rolle på landslaget med han som sjef.

– Han var med i mine planer, og vi skulle gjerne hatt med Per Ciljan Skjelbred videre på landslaget. Samtidig forstår jeg avgjørelsen. Når han mangler motivasjon, er dette en riktig beslutning. Jeg har sagt til Per at døren til landslaget står åpen hvis suget etter landslagsspill kommer tilbake, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i en pressemelding.

Hans første kamp som norsk landslagssjef er mot Nord-Irland 26. mars.

Utelukker ikke comeback

Til Adressa sier Skjelbred at det kan hende han kommer tilbake.

– Jeg sier ikke at jeg aldri skal spille på landslaget, men nå er ikke driven der. Så enkelt er det. Den kan komme tilbake om et år eller to, det vet man ikke, men jeg må lytte til meg selv og mine følelser. Da er det feil å bli med bare for å få flere kamper, sier Skjelbred.

Akkurat nå mangler han motivasjon.

– Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, sier Skjelbred i pressemeldingen.

– Pers ferdigheter og internasjonale erfaring vil bli savnet på landslaget, sier toppfotballsjefen Nils Johan Semb.

Positiv til Lagerbäck

Per Ciljan Skjelbred Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Norsk fotballspiller, tidligere landslagskaptein som nå spiller i tyske Hertha Berlin

Født 16. juni 1987

Spilte for Rosenborg mellom 2004 og 2011. Gikk deretter til Hamburg, før han gikk til Hertha Berlin i 2013.

Da NRK møtte Skjelbred etter ansettelsen av Lagerbäck 1. februar presiserte 29-åringen at Lagerbäck er bra for nettopp unge spillere.

– Det er kanskje lite å få gjort med oss gamlingene, men det kommer en ny generasjon opp. Vi har et ungt lag og da er det bra med en god og merittert trener som kan dra oss videre, sa Skjelbred til NRK da.

1. FEBRUAR: Per Ciljan Skjelbred smilte da han møtte NRK etter ansettelsen av Lars Lagerbäck i starten av februar. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Hele pressemeldingen fra Per Ciljan Skjelbred i sin helhet:

«Kjære landslag: takk for meg. Jeg er utrolig stolt av å komme fra verdens vakreste land! Et land hvor vi har det så ufattelig godt, hvor dugnadsånden lever og hvor menneskene er åpne, varme og rause. Jeg er stolt over å ha spilt 15 år med nettopp det NORSKE flagget på brystet. Opp igjennom årene har jeg spilt side om side med mange flotte og talentfulle gutter, som etterhvert har blitt til staute menn. Når det nå kommer en ny landslagstrener føler jeg at dette er et passende tidspunkt for å gi drakten min til en av de nye, unge guttene som banker på landslagsdøren. Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn. Jeg håper at guttene som nå skal spille med det norske flagget på brystet får tid og ro til å utvikle seg, at de får mange minnerike opplevelser og - viktigst av alt: at de har det gøy med å spille landslagsfotball. Jeg har stor tro på det norske laget og alle de flotte spillerne vi har i Norge. Både på herre- og damesiden. Tusen takk til lagkamerater for alle de fine stundene både på og utenfor banen. Tusen takk til støtteapparatet som har ordnet ALT for oss på samlinger! Og TUSEN takk til fansen, til dere som reiser, heier, fryser, roper, gråter og ler med oss. Med dette forlater kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og en ny los, som har stø kurs mot neste mesterskap - lykke til! Jeg heier på dere.»