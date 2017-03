Tre ting som får ekspertene til å juble etter første trening

Mandag hadde Lars Lagerbäck sin første trening som landslagssjef for Norge. NRKs fotballeksperter Tom Nordlie og Karl Petter Løken la begge merke til tre ting.

KAMP Håvard Nordtveit og Mats Møller Dæhli var på hvert sitt lag på mandagens økt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

1) Han spiller 11 mot 11

– Å bruke tiden man har på det man skal gjøre på kampdag er meget fornuftig. Det er det de skal gjøre i kamp, og nå ser spillerne helheten i hvordan han tenker og prinsippene offensivt og defensivt, sier Tom Nordlie.

– Arve Tellefsen øver vel ikke på gitar når han skal holde konsert på fiolin, legger NRKs ekspert til.

– Han driller nok 11 mot 11 for å tydeliggjøre et par ting. Han viser at det er han som er sjefen, sier Karl Petter Løken.

PÅ MIDTBANEN: Stefan Johansen får beskjed fra Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

2) Han driller 4-4-2

– Det er viktig å velge formasjon først, og spillere etterpå. Det kan du gjøre som landslagssjef; du har det beste å velge i. Men det viktigste er hvordan man angriper og forsvarer seg, sier Nordlie.

– Han kommer til å spille 4-4-2, og det er som forventet. Når Norge forsvarer seg kommer den ene spissen til å synke litt ned. Det er et tydelig signal, og han vil fokusere på det defensive med mye disiplin, sier Løken.

BESKJED: Lars Lagebäck med Olympiakos-spiller Tarik Elyounoussi. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

3) Han gir tydelige instruksjoner

– Det varmer mitt hjerte, det høres ut som jeg trener laget selv. Det er helt etter min filosofi. På seks dager kan du utrette ganske mye. Du må være tydelig, og få fram tryggheten. Du er en selger og skal selge inn et budskap sier Nordlie og legger til:

– Det kan ikke være 22 kuer i grønn eng og «mø».

– At han er tydelig fra dag én gir et signal om at det er han som er sjefen. Det er viktig å fortelle hvor skapet skal stå og at han legger premissene. Jeg forventer et kynisk Norge som er topp skjerpet og ikke gir bort unødvendige sjanser mot Nord-Irland, sier Løken.