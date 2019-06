Sønnene om pappa Gjerts forventninger: – Han er litt schizofren. Du må ikke høre på ham

– Han er jo en jojo på mange måter, sier Jakob Ingebrigtsen.

For Team Ingebrigtsen-sjefen har gått fra å være usikker på sønnenes vegne, til å mene de er seierskandidater på kort tid – og motsatt denne sesongen.

Når det gjaldt Jakob sa Gjert Ingebrigtsen at han var usikker på hvor mye han ble satt tilbake av et forkjølelsesvirus, før han etter andreplassen i Sverige slo fast at forventningene er så store at de ikke tar en kamp av gangen.

SATTE REKORD: Henrik Ingebrigtsen lot seg ikke stoppe av hoftesmerter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I Stockholm uttalte han at han ikke ante når Filip Ingebrigtsen ville være klar til å konkurrere igjen, mens han i Roma kun en uke senere spådde personlig rekord til 26-åringen om han var 80 prosent frisk.

– Har vært bingo

Før Bislett Games var han veldig usikker på Henrik Ingebrigtsen, fordi han har trøblet med en hofteskade. Men 28-åringen endte opp med å knuse norgesrekorden på 3000 meter.

– Han er litt schizofren, og varierer veldig mye. Du må ikke høre så mye etter på hva han sier, sier Filip Ingebrigtsen på spørsmål om trenerpappaens ulike uttalte forventninger.

Treneren innrømmer at det ikke har vært så lett å treffe med «analysene» denne sesongen, selv om han ikke vil kalle seg schizofren.

SJEF: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Nei, overhodet ikke. Normalt sett har vi god kontroll på prestasjonsnivået, men nå har det vært mye bingo i det siste. Med Jakob og eksamener og forkjølelser og alle andre mulige ting.

Han står godt med at han forventet mest av de yngste løpesønnene før Bislett Games.

– Jeg hadde stor tro på at de ville levere mye bedre enn de gjorde, så det er litt overraskende. Men så er jeg positivt overrasket over Henrik i stedet, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Følger oppsatt plan uansett

Brødrene forstår at det ikke er lett å spå resultater i forkant.

– Han er litt overalt. Han vet jo at jeg har trent veldig bra og hatt en god vinter, men så har ikke kroppen respondert skikkelig og da blir man litt usikker. Jeg vet hvor nivået og potensialet mitt ligger, og det vet han også, men det er ikke alltid det stemmer helt, forklarer Filip med et flir.

– Vi har en laminert plan som er veldig grei å følge. Alt det andre snakket er ikke så nøye, sier yngstebroren.

– Hvor ofte tenker du «hva var det han sa nå»?

– Det er flere ganger om dagen, svarer 18-åringen og ler.