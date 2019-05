– Det ble en veldig positiv opplevelse. Helt til i går var jeg usikker på om jeg skulle springe. Men jeg har en rar ting med meg selv, at når jeg begynner å tvile, så skal jeg i hvert fall gjøre det. Det er motivasjon i seg selv, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han har akkurat løpt inn til seier på 3000-meteren i Trond Mohn Games. Vinnertiden på 7.52,74 er riktig nok et godt stykke bak tiden han løp på i tilsvarende stevne i fjor, da han satte årsbeste i Europa med 7.42,72.

Men forberedelsene har altså vært alt annet enn optimale.

– Det har vært mye problemer, erkjenner han.

Skadet før EM

– I oppkjøringen til EM innendørs hadde jeg veldig lite overskudd og måtte kutte ut intervall i en periode. Så fire dager før EM fikk jeg en overbelastning i hofta som jeg egentlig dro med meg i fem-seks uker etterpå. Det endte opp med betennelse og en slimpose i hofta, jeg måtte roe ned veldig, og det ble vannjogging alternativ trening egentlig helt til forrige uke, forteller han.

Ingebrigtsen var med andre ord allerede skadet da han løp inn til bronse på 3000-meteren i innendørs-EM i Glasgow 2. mars. Skade preget også hele høydeoppholdet i Flagstaff.

Og det er ikke første gang den eldste av løperbrødrene sliter.

I august 2016 var Ingebrigtsen igjennom en tåoperasjon. I juni 2017 ble han operert i hamstringmuskelen i låret, og han brukte 2018-sesongen til å nærme seg game høyder. Det holdt til EM-sølv på 5000-meteren i Berlin.

– Blir deprimert

Nå er han altså satt tilbake – igjen.

– Det er nesten de eneste jeg kjenner til, så jeg er veldig vant med at mye jobber mot meg, sier han til NRK.

Henrik Ingebrigtsen legger likevel ikke skjul på at det koster.

– På et eller annet tidspunkt synes du litt synd på deg selv og blir litt deprimert. Men det er ikke annet å gjøre enn å gå tilbake på jobb og se rett foran deg i stedet for å se veldig langt fram og tenke på hvor du hadde vært om alt gikk på skinner, påpeker han.

– Hvordan er det å se brødrene foran deg på trening?

– Jeg blir påmint på hvor bra jeg skulle vært på ethvert tidspunkt. Det er ikke dumt at de springer fort, men jeg skulle vært der. Det er det jeg jobber for hver dag, å prøve å matche dem på trening. For er jeg i nærheten å trening, vet at jeg at jeg er enda nærmere i konkurranse.

Troen på det ble ikke mindre etter at kroppen fungerte overraskende bra onsdag kveld.

– Han har all grunn til å være fornøyd. Det viktigste var å komme utav det uten å smerte. Hvis han gjør det, er vi i gang igjen på lørdag. sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen.