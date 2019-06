Australia snudde mot Brasil

Med superstjerna Marta tilbake for Brasil og to mål før pause, så såg det lenge lyst ut for det brasilianske landslaget mot Australia. Men Caitlin Foord reduserte før pause. Og etter ein omstridd VAR-avklaring vann til slutt Australia 3–2. Marta sette derimot rekord som den første spelaren som kan notere seg mål i fem sluttspel.