I avskjedsintervjuet snakker en svært rørt trener om både opp- og nedturer i jobben.

– Denne klubben betyr alt for meg, og vi er en bra «match», men dessverre kunne jeg ikke få resultatene vi trengte, så tiden var inne for å gi seg, sier han.

28. mars 2019 ble Solskjær ansatt som fast United-manager. 21.11. 2021 var United-eventyret over. Foto: Rui Vieira / AP

– Har gitt alt

Han sier videre i intervjuet:

– Dere vet hva denne klubben betyr for meg og hva jeg ønsket å oppnå her. For klubben, fansen, spillerne og støtteapparatet. Jeg tror alle vet at jeg har gitt alt for denne klubben. Jeg ville ta oss til det neste steget og kjempe om ligagullet, vinne trofeer, forteller han til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

– Jeg er veldig, veldig stolt. Det er en av de tingene du drømmer om i livet ditt. Når du har vært spiller og reservelagstrener, så er drømmen å være hovedtrener.

Søndag formiddag ble det imidlertid klart at nordmannen er ferdig som manager i United etter tre år i jobben.

– Håper jeg har forlatt klubben i bedre stand

Solskjær tok en av sine største seirer borte mot Paris Saint-Germain i mesterligaen. Den vil han huske lenge.

– For en kveld. Det var sannsynligvis den første natten disse guttene opplevde hva Man. United egentlig handler om, sa han.

Nordmannen sier i intervjuet at han håper han har etterlatt seg klubben i god stand etter at han søndag fikk sparken.

– Jeg er så beæret og privilegert over å ha fått tillit til å ta klubben videre, og jeg håper virkelig at jeg forlater den i bedre stand enn da jeg kom, konstaterer Solskjær.

– Jeg synes at jeg forlater klubben med en bedre stall. Det er et fantastisk miljø her, som jeg er stolt av.

Ønsker neste trener lykke til

Flere trenere nevnes nå som aktuelle erstatterne for Ole Gunnar Solskjær.

Blant dem er Frankrike-legende Zinédine Zidane, som er arbeidsledig etter at han forlot Real Madrid. Også Leicester-trener Brandon Rodgers og PSG-trener Mauricio Pochettino blir foreslått.

Inntil videre er det Michael Carrick som skal lede laget.

– Begge gangene jeg har forlatt Molde har de vunnet ligaen året etter. Så lykke til til den som tar over, det er forventninger, sier en smilende Solskjær.

– Jeg blir følelsesladd nå fordi han er en topp fyr, de kommer til å klare seg. Jeg skal se på og støtte dem, lover han og forteller at planene fremover er å tilbringe tid sammen med familien.

– På et eller annet tidspunkt vil jeg jobbe med fotball igjen, sier han.