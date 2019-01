Slik spiller du NRKs VM-manager

Såkalte managerspill, eller fantasyspill, er blitt mer og mer populært i Norge de siste årene.

De aller fleste forbinder managerspill med fotball, men nå har NRK byttet ut skruknottene med ski, staver og børser.

Du kan sette opp lag til ett eller flere av disse mesterskapene:

Alpin-VM (5. – 17. februar)

Ski-VM, langrenn (20. februar–3. mars)

VM i skiskyting (7.–17. mars)

VM-manager for langrenn og skiskyting blir tilgjengelig senere.

Hva gjør jeg?

På hvert lag har du 100 millioner virtuelle kroner å handle for. Du må velge fire mannlige utøvere, fire kvinnelige utøvere og én landslagssjef. Blant disse velger du én lagkaptein til hver runde.

Se NRKs alpinkommentators tips nederst i saken.

Du kan ha kun tre utøvere, inkludert landslagssjef, fra hver nasjon.

I hvert mesterskap har du 15 tilgjengelige bytter som du kan bruke når som helst før rundene. Du kan altså velge å spare flest mulig bytter til senere i mesterskapet, eller du kan bruke mange bytter tidlig.

Du kan vel å merke gjøre ubegrenset antall bytter på laget ditt før mesterskapet starter.

Siden det er forskjellige disipliner og øvelser gjennom et mesterskap, er byttene med på å sikre at du kan stille et sterkt lag i både utfor og slalåm eller på sprinten og femmila.

Slik oppretter du lag Ekspandér faktaboks Trykk her for å registrere deg.

Du må ha en bruker på NRK for å delta i årets VM-manager.

Først tar du ut drømmelaget ditt i VM-manager.

Klikk på «Bli med» knappen. Da blir du videreført siden hvor du registrerer deg.

Når innloggingen eller registreringen av brukeren din er gjennomført, blir du tatt tilbake til siden hvor du tok ut laget ditt.

Velg et et lagnavn (som blir navnet på alle lagene dine i VM-manager) og deretter klikk på den gule “Bli med” knappen på nytt. Du blir da videreført til en ny side som heter “Mine lag”. Der du har full oversikt over alle lagene dine.

Hvordan får jeg poeng?

Du får poeng basert på hvordan utøverne dine presterer i de ulike mesterskapene.

Jo høyere plassering, både ved mellomtider og i mål, jo høyere poengsum. Samtidig varierer poenggivningen i de tre ulike VM-ene.

Du kan følge lagene dine og poengsankingen din live i spillet når et renn pågår. Den endelige poengsummen blir oppdatert kort tid etter at et renn er ferdig.

Se full oversikt over poenggivingen her.

NRK-tipsene

DELER SINE TIPS: NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl.

NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl tror managerspillet vil gi en ny dimensjon til mesterskapet.

– Jeg tror det er viktig å være våken på hvordan dette mesterskapet er lagt opp. Det at vi begynner med fart og dreier gradvis over i tekniske disipliner. Det å ligge litt foran, og tenke noen trekk fremover. Så man slipper å ha folk ut og inn av laget, det tror jeg kan være veldig lurt, sier Lerdahl.

Her er Lerdahls tre beste tips:

Utøvere bør ha flere disipliner. Da slipper man å ta dem ut og inn. Finner du de riktige, kan du lene deg på dem i flere øvelser Se fremover. Vær våken på når man bør slippe til teknikerne i laget. Utøvere som har kompetanse utover fartsøvelsene. Lagkonkurransen kan være en joker-øvelse. Billigere utøvere slipper kanskje til for å gi de andre litt hvile.

– Spillets beste signering

Lerdahl har også gått gjennom prisene og funnet seg en utøver han mener man må ha.

VERDT PRISEN: I følge NRKs kommentator er Mikaela Shiffrin verdt den høye prisen. Foto: Giovanni Auletta / AP

– Det høres kanskje rart ut at jeg kommer med det dyreste kjøpet på hele spillet, men Mikaela Shiffrin tenker å kjøre alle disipliner unntatt lagøvelsen. Hun er en reell medaljekandidat i alt hun stiller i, så her kan man få en god poengsanker i hele fem disipliner, sier Lerdahl og fortsetter:

– Da er faktisk prisen verdt det, og Shiffrin seiler opp som spillets beste signering, til tross for en prislapp på 21,5 millioner.

Samtidig som Shiffrin er en medaljekandidat i alt hun stiller opp i, har Norge en rekke kandidater både i fartsdisiplinene og de tekniske disiplinene.

Aksel Lund Svindal har annonsert at utforrennet og super-G-rennet i VM i Åre blir hans siste som aktiv utøver. Kneet spiller ikke på lag, og det er usikkert hva slags form superveteranen er i. Likevel er Lerdahl krystallklar på at Svindal må med.

– Det er mange som ønsker å levere varene i Åre, men en mann vil dette mye mer enn noen andre. Svindal har ett fokus for resten av sesongen, og det er de to konkurransedagene i Åre.

– Det å ikke ha Svindal på laget tror jeg er en stor feil. Hos meg er han en som kommer til å snuse på kapteinsbindet i begge fartsøvelsene for herrene.

LEGGER OPP: VM i Åre blir Aksel Lund Svindals siste konkurranse som aktiv utøver. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dette er jokerne du må ha

Shiffrin vil koste deg dyrt, og skal du mestre årets VM-manager, handler det om å finne de billigere utøverne som kan prestere godt.

Også her har Lerdahl et tips til deg som skal delta.

UTFORDRER: Nicole Schmidhofer er en av Lerdahls jokere. Foto: Giovanni Auletta / AP

– Jeg tror at verdenscuplederen i utfor på damesiden, Nicole Schmidhofer, er et veldig godt alternativ. Hun koster bare ti millioner, og er en utøver som fint kan innkassere godt med poeng i både utfor og super-G.

På herresiden er det en østerriker som har fanget oppmerksomheten til Lerdahl.

– Marco Schwarz koster bare syv og en halv million. I utgangspunktet har han bare én disiplin, men når vi så hvordan han kjørte i superkombinasjonen i Wengen og vant der, i tillegg til at Østerrike har store ambisjoner i lagkonkurransen, så vil Schwarz være en naturlig mann å ha med, sier Lerdahl.

Men hva kan du vinne?

Det vanker ikke bare heder, ære og berømmelse for å lykkes i vår manager. Etter hver runde gjennom tre VMer får rundevinneren en eksklusiv T-skjorte som et symbol på at du er både heldig og taktisk klok.

Men rosinen i pølsa går til hovedvinneren over alle rundene. Han eller hun stikker av med et stykke idrettshistorie, en spesialsydd fartsdress fra vår alpinstjerne Ragnhild Mowinckel. Drakta har hjulpet henne til store suksesser i bakken – blant dem et OL-sølv i Sør-Korea.

Den vinner du bare om du følger med, og om du i tillegg har en porsjon flaks.