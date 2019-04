Beskjeden etter alpinlandslagets kriseår: – De må snakke sammen

Norsk alpint er inne i en av sine mest konfliktfylte perioder.

I løpet av det siste året har det vært episoder med dype krangler og samarbeidsproblemer.

– Det er ikke positivt for omdømmet, det er det ikke. Men samtidig tror jeg at mange som ser på sport liker ærgjerrige personligheter, og at folk har særpreg, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

– Men opp i det hele må man prøve å ha en god oppførsel, og være et bra menneske utenom idretten. Der kan man sette spørsmålstegn ved noe av det som skjer, fortsetter han.

En trener sluttet like før VM, Henrik Kristoffersen har saksøkt sitt eget forbund, og det er opprettet en varslingssak mot landslagssjef Christian Mitter.

EKSPERT: Kjetil André Aamodt Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kjetil André Aamodt understreker at man ikke kan klage på resultatene i den samme perioden. Med blant annet sju alpinmedaljer i fjorårets OL i Pyeongchang. I tillegg ble Norge beste nasjon under årets VM i Åre.

Han mener det er naturlig at det oppstår konflikter i en prestasjonsgruppe.

– Det har vært veldig mye uro. Det er mange sterke personligheter og dyktige folk som har sterke meninger. Da blir det en del intriger og kraftige diskusjoner innad i laget som man må sørge for å komme seg gjennom på en bra måte, slik at vi fortsatt kan prestere som alpinnasjon, sier Aamodt.

Splid

At ting ikke var helt som det skal være på alpinlandslaget, ble klart allerede i 2016. Henrik Kristoffersen sa klart ifra at han, i likhet med Aksel Lund Svindal, ville promotere Red Bull på hjelmen.

Saken skapte splid i landslaget. Spesielt reagerte lagkameratene på at Kristoffersen, i et intervju med NRK, uttalte at han er skuffet over at de ikke støttet ham.

– Jeg har rett og slett ikke hørt et ord fra noen av de jeg er på verdenscuplag med etter dette, sa alpinisten.

HIT, MEN IKKE LENGER: Henrik Kristoffersen i samtale med Robert Trenkwalder som er leder for idrettsutøvere i Red Bull-systemet. Kristoffersen får ikke lov til å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bakgrunn: Lagkameratene stilte krav til Kristoffersen: Måtte si unnskyld

I juni 2017 ble så Kristoffersen utestengt fra landslaget fordi han ikke hadde signert utøverkontrakten.

Han fikk ikke delta på landslagssamlingene igjen før i oktober etter et forsoningsmøte.

27. januar i år kom så beskjeden fra Aksel Lund Svindal om at han la opp. Norges ubestridte alpiness annonserte at han ga seg etter VM i Åre etter flere år med skadeproblemer.

FERDIG: Aksel Lund Svindal avsluttet karrieren med VM-sølv i utfor i Åre bak Kjetil Jansrud. Foto: Pontus Lundahl / NTB scanpix

Allerede dagen etter Svindals annonsering om at han la opp, fikk resten av laget hint om hva landslaget hadde i vente de neste månedene.

I et NRK-intervju stilte Henrik Kristoffersen spørsmål om det var jobbet godt nok på landslaget denne sesongen, og viste til at resultatene hadde vært for svake.

– Da må vi se om jeg er riktig i jobben, eller om mine verdier er feil. Eller om laget tar feil, vi må se på hvordan vi kan løse det, svarte landslagssjef Christian Mitter.

VM i Åre endte med utforgull til Kjetil Jansrud og sølv til Aksel Lund Svindal, mens Henrik Kristoffersen sikret gull i storslalåm. Ragnhild Mowinckel tok hjem en bronsemedalje i kombinasjonen.

– Utfordring å kommunisere

Sportslig sett ble mesterskapet en suksess, men uroen fortsatte på landslaget, og da først og fremst på teknikklaget.

Kjetil André Aamodt synes samtidig at gnisninger er prisen å betale for sportslig suksess. Men man trenger ikke legge bort god gammeldags folkeskikk.

– Jeg tror ikke det er nødvendig å være en vanskelig person for å prestere som utøver og å være en god trener. Du kan ha en sterk filosofi, stille klare krav, og ha en rød tråd i det du driver med, men du kan likevel behandle folk på en god måte, mener Aamodt.

FRA SMIL TIL SINNE: Det var god stemning mellom Kornberger (t.v.) og Kristoffersen etter at 24-åringen vant verdenscuprennet i Kitzbühel i fjor. Før årets Kitzbühel-renn skar det seg dog helt mellom de to. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

For like etter VM ble det klart at teknikktreneren, Stefan Kornberger, ga seg på det norske landslaget i januar, bare uker før VM, på grunn av stadige samarbeidsproblemer med Henrik Kristoffersen.

– Det har vært en utfordring å kommunisere med Kristoffersen, fortalte treneren.

– Bør kjøre eget opplegg

Lagkameratene uttalte at konflikten påvirket forberedelsene inn mot VM.

– Det er selvfølgelig ikke optimalt å miste en hovedtrener to dager før Kitzbühel og noen uker før VM, kommenterte Jonathan Nordbotten.

Til slutt ble løsningen på samarbeidsproblemene at Kristoffersen trente utenfor landslaget resten av sesongen. Sportssjef Claus J. Ryste varslet en evaluering av situasjonen etter sesongen.

Aamodt mener en løsning kan bli at Kristoffersen kjører sitt eget opplegg kommende sesong. Men han påpeker at det må løses parallelt med at partene snakker sammen.

– Jeg synes Henrik har prøvd å være en del av laget veldig lenge. Det har vært veldig mye gnisninger, så kanskje er det på tide at han får muligheten til å kjøre et helt eget opplegg, hvis det er det han ønsker. Samtidig må han gjøre dette i en god dialog med resten av utøverne og støtteapparatet på landslaget, og finne en vei som er til å leve med for alle, sier Aamodt.

– Tar det på alvor

Ryste og Norges Skiforbund fikk ikke mange hviledagene etter sesongslutt. 19. mars møttes forbundet og skistjernen i rettssalen som motparter i «Red Bull»-saken. I en opprivende rettssak beskyldte Kristoffersen Norges Skiforbund for å «skumme fløten».

– Er det noen som skummer fløten her, så er det Red Bull. De plukker de beste av de beste, svarte skipresident Erik Røste under rettssaken. Dom i saken er ennå ikke klar.

TIL ANGREP: Henrik Kristoffersen gikk til angrep på skiforbundet i retten, og mente blant annet at forbundet skummer fløten av andres talentarbeid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

2. april kunne så NRK avsløre at det var mer uro i det allerede hardt prøvede alpinlandslaget.

22. februar, like etter VM i alpint, sendte helsepersonell på landslaget et varselbrev vedrørende landslagssjef Christian Mitters lederstil på nesten tre A4-sider til ledelsen i alpinlandslaget og Norges Skiforbund. Det samme varselet ble også sendt til Arbeidstilsynet.

Flere truer med å slutte og oppgir oppførselen til Mitter som grunn.

OMSTRIDT: Landslagssjef Christian Mitter har fått kritikk for oppførselen sin på landslaget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tar tilbakemeldingene på alvor og først er det nødvendig for meg å finne ut mer om hva det dreier seg om og jeg ønsker at vi skal gå gjennom dette på en ryddig og konstruktiv måte, sa Mitter.

– Dialog

Kjetil André Aamodt mener konflikten må løses gjennom god dialog.

– Christian Mitter er en sterk personlighet, og har klare meninger om hvordan han ønsker at ting skal være. Han er veldig direkte. Det er tydelig at noen synes det er blitt for direkte. Når helseteamet, som ofte er veldig fornuftige folk, varsler, må han og landslaget ta det på alvor, mener Aamodt.

– Hvordan bør dette løses tenker du?

– Gjennom god dialog. Jeg tror Christian Mitter er en kjemperessurs. Jeg håper at han kan ta lærdom av det, og fortsette jobben og fortsatt styre denne skuta i riktig retning, sier NRKs alpinekspert.

– Fellesskapet utfordret

Nå er spørsmålet om utfordringene kan løses før neste sesong. Uavhengig av konflikter og samarbeidsproblemer, er det allerede klart at eneren på kvinnesiden, Ragnhild Mowinckel, kan få problemer med å rekke sesongstarten. I verste fall ryker hele sesongen etter korsbåndskaden.

Og hvordan skal Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen greie å samarbeide etter en rettssak som antagelig ikke bedret klimaet mellom partene? Claus J. Ryste varslet en evaluering etter konflikten på teknikklaget. Den kan nok bli mer omfattende enn han først trodde.

JOBB: Sportssjef Claus Ryste har en tøff jobb foran seg med å løse flokene på landslaget. Her sammen med landslagstrener Christian Mitter i Kitzbühel. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kjetil André Aamodt sier at den sterke fellesskapskulturen på landslaget alltid har vært utfordret.

– Det er som på hvilken som helst arbeidsplass der det er mennesker som jobber sammen mot et mål. Det vil alltid være gnisninger. Men det er viktig at dette ikke går ut av proporsjoner og blir negativt, sånn at energien blir kanalisert i feil retning, og at det går utover prestasjonene.

– Hvordan ender dette til slutt?

– Jeg tror det ender godt. Vi har flotte ambassadører for norsk alpinsport, og masse energi. Vi kommer til å ha masse glede også de neste 30 årene, slik vi har hatt det helt siden Ole Kristian Furuseth slo gjennom, og eventyret startet, på slutten av 80-tallet, sier Aamodt.

Norges Skiforbund og alpinlandslaget har sendt følgende uttalelse til denne saken.

– Vi er midt i evalueringer og ønsker ikke å uttale oss nå, skriver kommunikasjonssjef Espen Graff i skiforbundet i en SMS til NRK.