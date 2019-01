Når Fantasy overgår virkelighet

Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide.

No escape from reality.

(Queen, «Bohemian Rhapsody», 1975)

– Det rammer humøret mitt ganske kraftig. Jeg blir sur, og hele helga går jeg ned i kjelleren. Og som alltid er det universet som står bak.

Iphonen er i den ene hånda, og han har et slags smil mens han sier det. Den røslige, bebartede komikeren og programlederen sitter på en fotballpub på Torshov i Oslo mens et opptak av en romjulskamp i en søvnig sørengelsk havneby flimrer over hodet hans.

Det er vanskelig å se for seg Einar Tørnquist som en direkte sur og gretten fyr som sliter med søvnproblemer. Men han deler skjebne med de hordene av mennesker som deler hans lidenskap: Å spille Fantasy-fotball.

På et tidspunkt i fjor var livsgnisten direkte svekket av dårlige resultater i spillet.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg måtte gi opp å spille. Jeg tenkte: «Nå ødelegger jeg livet mitt såpass mye. Dette gjør meg til en dårligere person».

Norsk dominans

At det på papiret uskyldige spillet Fantasy Premier League så brutalt dikterer hvordan en gladlaks og familiefar har det i hverdagen er helt normalt. Seks millioner deltakere fra alle verdens land er involvert i spillet, og de fleste vil kjenne seg igjen i at det byr på emosjonelt krappe berg-og-dal-baner.

Hver 30. nordmann – eller 170.000 personer – spiller spillet her til lands. I et spill som har deltakere fra samtlige av klodens land og territorier, er Norge det aller best representerte i forhold til folketallet.

De fleste med en viss interesse for fotball har hørt om Fantasy. Kort forklart foregår det slik: Hver deltaker starter med en pengepott og kjøper 15 reelle spillere fra den engelske toppdivisjonen Premier League. Du får poeng for de spillerne du eier ut ifra hva presterer i de virkelige kampene som spilles. Mål, målgivende pasninger og ingen baklengsmål belønnes med poeng, mens selvmål, rødt kort og straffebom er blant tingene som straffes.

Underveis i sesongen selger og kjøper du spillere, og poenget er å forutse hvilke spillere som kommer til å gi deg poeng. Alle de seks millioner deltakerne spiller mot hverandre, i tillegg til at de fleste har private ligaer med venner, gjerne med en liten pengesum i potten.

Som dedikert Fantasy-spiller får du dermed en helt annen type engasjement rundt kampene, hvor det ikke lenger handler om hvilke lag du heier på. Dersom du eier Watfords keeper på ditt Fantasy-lag, blir du underlig mutt og fåmælt dersom motstanderlaget Bournemouth scorer helt på tampen av kampen. Du mistet nemlig akkurat noen verdifulle poeng for rent bur på målvakten.

I fjor høst var Teodor Steen Luisa fra Porsgrunn nummer én i verden i Fantasy Premier League, men har nå falt til cirka 130. plass. – Jeg har hatt en tung januar, kan du si, og det har vært en liten nedtur, slik det stort sett alltid har vært med Fantasy. Men selv om det er kjedelig å ikke lenger lede i verden, klarer jeg ikke å bli irritert ennå. Om jeg skulle falle utenfor topp 1000, da er det verre. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Men hvorfor er det så tungt å gjøre det dårlig i dette spillet – og tilsvarende deilig å hevde seg?

Skal vi tro Einar Tørnquist handler det om prestisjen i å hevde seg overfor vennene.

– Målet med å gjøre det bra i spillet er å fortelle resten av fotballverdenen at du har såpass greie på fotball at du kan forutse hva som skal skje i kampene. Og at du i praksis kunne ha tjent masse penger på dette. Er det ikke det man prøver å fortelle da? At man kan dritmye?

I Fantasyen kan det være behageligt nok at sværme natten hen (Henrik Ibsen, fritt etter hukommelsen)

Statistikk og sannsynlighet

Vel. Singapore-bosatte Simon March vant hele Fantasy Premier League i 2014/2015-sesongen uten å ha sett mer enn et par kamper på grunn av tidsforskjellen.

I boken «Wasting your wildcard» av David Wardale (Yellow Jersey Press, 2018) sier han at den følelsesmessige avstanden han fikk til kampene gjorde ham bedre rustet til å ta kalkulerte valg av spillere basert på mønster og statistiske data.

Alle har nemlig tilgang på en kolossal mengde informasjon og statistikker som gjør at hvem som helst kan hevde seg. Via Twitter, nyhetsblogger og podkaster har alle tilgang på alt de kan drømme om av konkret informasjon og datagenererte sannsynlighetsberegninger.

Hva er forventet lengde på avbrekket for spilleren som pådro seg fotrotsbrudd på trening? Basert på historiske data: Hvilke spillere har flest forventede målgivende pasninger de neste 10 kampene? Hvor mange prosents statistisk sannsynlighet er det for at Chelsea vinner kvartfinalen i FA-cupen med det resultat at deres kamp mot West-Ham tidlig i april blir utsatt fordi semifinalen skal spilles den helgen?

At mattenerder, pokerentusiaster, oddsspillere og finansanalytikere ofte gjør det bra i Fantasy er ingen tilfeldighet. Sjakkverdensmester Magnus Carlsens veldokumenterte analytiske evner kan være med på å forklare at han i romjula var oppe på topp 100. plass i konkurranse med 6 millioner spillere.

En hel sjakkverden trodde at Magnus Carlsen utelukkende tenkte på én ting da VM i hurtigsjakk og lynsjakk ble spilt i romjulen. Men han tenkte også definitivt på Fantasy Premier League. Samme dag som han ble verdensmester i lynsjakk klatret han til en topp 100-plassering i verden i FPL. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Men øyemål og magefølelse er også viktig for å hevde seg. Og selvsagt store doser flaks. Eller klarsynthet, som de mest selvgratulerende vil påberope seg.

Hver gang en Fantasy-spiller ser at en av deres menn har scoret, og poengene tikker inn i spillappen, skjer det et frislipp av deilig, belønnende dopamin i hjernen. For dem som skal tjene penger på å tilby sportsrettigheter til TV-seerne er dette rent gull.

Engasjerer seerne

Siden de første variantene av Fantasy-spill så dagens lys innen amerikansk fotball i USA for 55 år siden, har spillkonseptet utviklet seg til en milliardindustri. Og når Fantasy Premier League opplever en økning i antall deltakere globalt med over 30 prosent på to år, sier det seg selv at verdens mest attraktive sportsrettighet – med 4,7 milliarder potensielle seere – bare blir mer attraktiv.

I Norge opplever rettighetshaver TV 2 glade dager med stor pågang av nye abonnenter på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo. Og det skyldes ikke bare at Ole Gunnar Solskjær har blitt midlertidig trener i Manchester United.

Nøyaktig hvor viktig Fantasy er for TV 2, har ikke mediehuset klare tall på. Men det er ingen tvil om at flere velger å se en på papiret traurig mandagskamp mellom Burnley og Southampton fordi deres egne Fantasy-spillere skal i ilden.

Frank Lampard er ikke bare en legende for Chelsea-fansen, men er også den mestscorende spilleren i Fantasy Premier League-historien med en plass på «Årets lag» i sju av de åtte første årene etter at spillet ble lansert i 2002. Foto: Carl De Souza / Afp

– Vi ser at det er ekstreeeemt stor økning i interessen rundt Fantasy. Det er ingenting som engasjerer mer enn det innenfor Premier League. Kanskje med unntak av TV-sendte kamper med Liverpool eller Manchester United, sier digital prosjektleder Tore Rørtveit i TV 2 Sport.

TV 2 har sett at Fantasy er en så viktig del av nordmenns fotballkonsum at de har tilpasset studiosendingene til dette. Programlederne tar nå bevisst med info om hvem som har målgivende pasninger, som er hard valuta i Fantasy-sammenheng. Også resultatservice i TV 2s mobilapp er justert for å møte behovet.

Rørtveit sier at folk vil ha mer statistikker og nerderier. De vil vite hvor mange berøringer Chelseas vingback Marcos Alonso har i motstanderens 16-meter. Data som hardbarkede Fantasy-spillere spiser til frokost.

Norsk eliteserie har også et eget Fantasy-spill, og over 60.000 stilte lag sist sesong. Eurosport har sagt til NRK at det var viktig for dem å nå yngre supportere som Eliteserien ikke hadde appellert så mye til de siste årene.

Hva er viktigst?

Men hva skjer når folk blir mer opptatt av egne Fantasy-lag enn av lagene de heier på? De fleste som har vært på en fotballpub i nyere tid kjenner seg igjen i denne tweeten:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kasper Wikestad, som kommenterer Premier League på TV 2, er en av dem som ikke er spesielt glad i spillet.

– Jeg synes det er irriterende at man har fokus på ting som egentlig ikke handler om fotball. For meg så er fotball tuftet på tilhørighet, følelser og underdogens historie. Jeg synes det blir helt merkelig å heie på enkeltspillere du har på Fantasy-laget ditt.

Han har prøvd spillet, og merket da at fokuset ble endret, enten han ville det eller ikke. Det ble helt feil for ham.

– Men så er ikke alle som meg heller, da. Jeg kan kose meg med hvilken som helst fotballkamp, mens andre kanskje må ha litt krydder. Så jeg skjønner at folk har et ulikt utgangspunkt og at det er engasjerende å spille i ligaer mot kompiser.

TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad holder seg unna Fantasy-relaterte detaljer når han kommenterer fotballkamper. – For meg handler fotball om tilhørighet, følelser og underdogs, sier han. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Einar Tørnquist er kjent med at mange nærer en dyp skepsis til Fantasy.

– Du bestemmer vel sjøl hva du synes er gøy, gjør du ikke?

Selv har han et par sånne i gjengen, som gjerne er litt eldre. De sier «drit i de greiene der, jeg er opptatt av fotballen, jeg», og ifølge Einar kommer dette i en nedlatende, belærende tone.

– Som om ikke vi er opptatte av det! Det er vi jo selvfølgelig. Fantasy er bare en måte å gjøre Fulham-Wolverhampton til en interessant kamp. For det hadde det ikke vært ellers. Beklager til Tom Henning Øvrebøe og Thomas Hayes, de er Fulham-supportere. Og en fyr som heter Kjetil som er Wolves. Beklager til dere.

Når Fantasy møter realitet

Siden mange av seerne synes Fantasy er tull og tøys, prøver TV 2 å holde praten om det adskilt fra reell fotball i sine studiosendinger.

Men hva med dem som er aktører og spiller i disse kampene – samtidig som de spiller Fantasy: Hvordan klarer de å holde de to tingene adskilt?

Amin Askar (33) har én fot i hver leir. I tillegg til å være back på eliteserielaget Sarpsborg 08, er han en ivrig Fantasy-spiller med egen Fantasy-podkast. I fjor tok han en sterk 640. plass blant de 60.000 som spiller Fantasy-spillet for den norske Eliteserien.

Velger Amin Askar å ta ut Amin Askar til sitt eget Fantasy-lag? Ja, men ikke alltid. Og ikke da han hanket inn den høyeste Fantasy-poengsummen som ble utdelt i Eliteserien i fjor.

Han dro inn 24 poeng da han scoret to mål, la opp til ett og holdt nullen bakover i hjemmekampen mot Start. Men da hadde ikke Askar seg selv på sitt eget Fantasy-lag.

– Jeg kjøpte meg selv først senere i sesongen. Men jeg fikk en del meldinger fra folk som hadde meg på laget sitt i den kampen, og det var surt å se andre få de poengene som jeg hadde skaffa. Hehe.

Amin Askar på Sarpsborg 08 sammen med sønnen Benjamin etter kampen mot Start 16. mai i fjor. Ikke bare vant østfoldingene 4–0. Amin Askar hanket inn sesongens høyeste Fantasy-poengsum i Eliteserien etter to mål, målgivende og rent bur. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Mange av de som spiller kampene, eier også seg selv i Fantasy. Dette gjelder også Fulhams Stefan Johansen, til tross for at han bare har startet tre-fire Premier League-kamper i år. Det skal sies at vardøværingen har valgt å starte med seg selv på benken i samtlige kamper denne sesongen bortsett fra to.

Det finnes andre delikate dilemmaer. Kan man eie spillere på laget man møter i ordentlige kamper?

Askar er litt redd for at noen skal tro at han blander rollene. Derfor blir som oftest spillerne han møter i kamp benket på Fantasy-laget den runden.

– Da vi møtte RBK hjemme i første kamp kunne jeg ikke ha noen spillere derfra. Jeg benker ofte de spillerne jeg møter. Sånn sett er det mer en ulempe enn en fordel å både være aktør og å spille, sier han.

– Tenker du på Fantasy når du spiller kamp?

– Det kan være ting man får med seg i tilfelle man leder 3-0, det er bare noen minutter igjen og en spiller ligger skada. Og så hører du på høyttaleranlegget at Alexander Søderlund har scora, og du vet at du har han på laget. Men underveis i kampen ellers er man bare inne i sin boble.

– Jeg mener jo egentlig at jeg er den komplette spilleren, bortsett fra at jeg er litt utålmodig og ikke begrenser meg nok, jeg har prøvd å være kul og kjøpe en og annen «sniker». «Snikeren» er han som ingen andre har tenkt på. Sånn som Solly March fra Brighton i stedet for Ryan Fraser fra Bournemouth, som får mye mer poeng, og som alle andre tar. Foto: Oddvin Aune / NRK

På fotballpuben på Torshov griper Einar Tørnquist etter telefonen for å lese push-varslingen som akkurat tikket inn. Den Newcastle-baserte journalisten Ben Dinnery har skrevet et nytt innlegg på Twitter. Mannen som alle seriøse Fantasy-spillere følger for å få nyheter rundt skadde Premier League-spillere.

Tørnquist la opp i fjor, dypt frustrert og grinete, og rørte ikke laget sitt på lenge. Men det latente Fantasy-monsteret i ham våknet til live igjen. Muligheten for å vinne en tidsavgrenset venneliga med litt penger i potten var altfor for fristende – særlig når en av konkurrentene er Morten Ramm.

Og etter noen tøffe år er Tørnquist nå i ferd med å gjøre en veldig god Fantasy-sesong. I øyeblikket er han nå godt innenfor topp 6000, altså blant den ene promillen av de beste spillerne i verden.

Men svever han på en rosa takknemlighetens sky og takker høyere makter for at tilfeldighetene spiller hans vei? Nei da, dette er akkurat som forventet.

– Det som er trist er at jeg ikke blir så veldig glad når jeg gjør det bra. Humøret er stabilt og jeg tenker: «Jeg er god. Selvfølgelig er jeg god. Jeg leser på Twitter og gjør masse research og selvfølgelig gjør jeg det bra. Synd for dere andre at dere ikke er like dedikerte som meg».

– Er du kjip når du vinner?

– Ja, jeg har oppført meg dårlig i høst. For eksempel var det en konkurrent som hadde fire forsvarsspillere som fikk til sammen null poeng på en runde. Noe jeg selvfølgelig gratulerte ham kraftig med.

Tørnquist åpner Twitter-meldingen fra skadeekspert Ben Dinnery, som har siste nytt om Tottenham. Han leser høyt:

– «Erik Lamela is back in contention after his recent illness. Jan Verthongen (thigh) and Moussa Dembélé (ankle) are training with the main groups.»

Han har også fått en annen pushmelding.

Gevinsten for å vinne kompisligaen for første halvdel av Fantasy-sesongen har tikket inn på konto.

– Og der ser du: Morten Ramm har vippsa meg 4000 kroner. Hæhæhæ!

Slik fungerer Fantasy Premier League Ekspandér faktaboks Hovedpoenget med spillet er at du eier et lag med spillere og får poeng ut ifra hvordan de gjør det i de reelle kampene.

Registrering av ditt lag kan skje når som helst, men de aller fleste gjør det før sesongen starter i august.

Hver spiller får utdelt 100 millioner pund og må kjøpe 15 Premier League-spillere som (før denne sesongen) er prissatt fra 4 til 13 millioner ut ifra hvor mye poeng det forventes at de henter. Du må kjøpe to keepere, fem forsvarsspillere, fem midtbanespillere og tre spisser.

Foran hver runde i Premier League tar du ut de 11 spillerne du forventer tar inn flest poeng, mens fire av spillerne plasseres på benken. Benkspillere må steppe inn dersom noen i din førsteellever ikke spiller kampen.

Alle spillere belønnes med poeng for mål og målgivende pasninger, mens midtbanespillere, forsvarere og keepere belønnes for å holde rent bur. I tillegg deles det ut bonuspoeng til kampens beste spillere. Kort, selvmål og straffebom belønnes med minuspoeng.

Til hver runde velger du én spiller som skal være kaptein. Denne spilleren får dobbelt opp med poeng.

Foran hver runde kan du bytte én spiller. Vil du bytte flere, pådrar du deg minuspoeng. Spillerne synker og stiger i pris i løpet av sesongen ut ifra etterspørsel.

To ganger i løpet av sesongen kan du benytte deg av «wildcard», som gir deg retten til å bytte ut samtlige spillere uten å måtte ta minuspoeng.

Hver spiller får også utdelt tre chips, som kan spilles én gang hver i løpet av sesongen: «Bench boost» (gir deg poeng for alle 15 spillere), «free hit» (lar deg ta ut et valgfritt lag, men bare for én runde) og «triple captain» (gir deg tredobbelt med poeng for kapteinen).

Hvor stor Fantasy-nerd er du? Ta quizen!

NB: Personen på bildet er ikke nødvendigvis riktig svar.