Lund Svindal legger opp: – Rennene i VM blir mine siste

Lund Svindal annonserte dette for overraskede tilhørere under det årlige KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-besøkende.

– Jeg konsentrerer meg om rennene i Åre, de blir mine siste konkurranser på toppnivå, sa Lund Svindal lørdag kveld, uttalelser som er gjengitt på blant annet hjemmesidene til Østerrikes Olympiske komite.

NRK får bekreftet at VM i Åre er tenkt å være Lund Svindals siste renn. Det betyr i så fall at han kun har et par små uker igjen av sin karriere. Super-G i VM arrangeres 6. februar. Utforen går 11. februar.

Turte ikke stille i helgen

Torsdag kveld ble det klart at Lund Svindal skulle stå over rennene i den legendariske bakken i Kitzbühel. Kneet tålte det rett og slett ikke. Han forklarte det med at dersom han stilte til start, ville det være å utfordre grensene mer enn han noen gang har gjort tidligere.

– Kroppen sa at den foten her vil jeg helst ikke stå på lenger. Men den foten må jeg jo stå på, ellers kommer jeg meg ikke gjennom. Da jeg kom i mål på treningen var jeg veldig usikker på om dette var innafor eller om det er noe av det siste jeg gjør i vinter, sa Lund Svindal til NRK på torsdag.

Aksel Lund Svindal på vei ut fra sykehuset i Innsbruck tidligere denne uken. Kanskje var det der han innså at karrièren var over. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Siden da har han vært innom legen som opererte han etter fallet i Kitzbühel i 2016. Kanskje var det akkurat den samtalen som fikk Svindal til å innse at kroppen ikke lenger fungerer.

– Jeg kom i mål på den første treningen og opplevde noe jeg nesten ikke har opplevd før – at dette var å strekke strikken lengre enn jeg har gjort noen gang før, og kanskje i meste laget. Så var det veldig mye for og mot oppe i eget hode uten å komme til noen konklusjon. Da er det bedre å kalle inn ekspertene. Dette klarer jeg ikke alene, sa Svindal før han oppsøkte kirurgen Christian Fink.

Allerede da vurderte Svindal å droppe VM. Nå gjør han altså et siste forsøk.

– Det er nok vel så mye å kunne snakke med noen som kan se det i et perspektiv som ikke bare er hundredeler, men som kan si hva det er jeg risikerer. Er det timer, dager, uker eller måneder og år som jeg må slite med det, sier Svindal.

Tre år gammel skade

For nettopp kneproblemene har vært Lund Svindals største utfordring de siste årene. Den mest alvorlige skaden fikk han i nettopp Kitzbühel for tre år siden. Lund Svindal mistet kontrollen i et hopp, landet på ryggen og ødela kneet stygt. Siden den gang har han slitt med nettopp kneet.

Slik så det ut da Aksel Lund Svindal falt stygt i Kitzbühel i 2016. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Aksel Lund Svindal falt stygt i Kitzbühel i 2016.

– 2019-versjonen av Kitzbühel er hardere enn 2019-versjonen av meg. Jeg kjente smerter på den første treningsomgangen på tirsdag, og fikk undersøkt kneet på nytt i Innsbruck. Det var ingen nye skader, men stor fare for å slå opp de gamle, fortalte Lund Svindal i går.

Gang på gang har han skadet seg og kommet tilbake.

Nå er det siste comebacket straks over.

OL-gull i comebacket

Til tross for skadene, har nordmannen en imponerende karriere bak seg. Han vant OL-gull så sent som i Pyeongchang i fjor. Åtte år tidligere vant han super-G i OL.

Han har fem VM-gull og to sammenlagtseiere i verdenscupen.

Aksel Lund Svindal tok OL-gull i utfor i Pyeongchang i 2018. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

36 ganger har han stått på toppen av pallen i et verdenscuprenn. To ganger har han vunnet verdenscupen totalt. Omtrent det eneste han ikke har vunnet er nettopp utforen i Kitzbühel. Bakken man kan forstå hvorfor blir omtalt som verdens farligste utforløype.

Bakken som kanskje ødela Lund Svindals videre karriere i 2016.

Lund Svindal har ikke besvart NRKs henvendelser søndag morgen. Skiforbundet har heller ikke uttalt seg om saken.