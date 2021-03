Ødegaard inspirert av «Black lives matter» - får neppe lov til å vise det

For hva kan de egentlig gjøre? FIFAs regelverk er klart og tydelig. Dette er ikke lov:

Uttalelser eller slagord relatert til spesifikke politiske hendelser eller handlinger.

Politiske, religiøse eller personlige slagord på drakt eller utstyr.

Å bruke et sportsarrangement som en arena for utenomsportslige demonstrasjoner.

Men landslagets nye kaptein Martin Ødegaard er likevel klar på at laget ønsker å skape oppmerksomhet.

– Jeg tenker at det er fullt mulig å få til ting som skaper oppmerksomhet. Vi har sett det med Black Lives Matters og den type ting. Jeg føler at sånne ting skaper mye oppmerksomhet, sa Ødegaard på en pressekonferanse nylig.

Bakgrunnen for diskusjonen rundt boikott og markeringer, er forholdene som arbeiderne som bygger VM-arenaene er utsatt for.

Den britiske avisen The Guardian anslår at 6500 arbeidsmigranter har dødd siden Qatar fikk tildelt VM. Tallet kan også være enda høyere.

Må bli enige

Det har også vært snakk om en eventuell boikott, men det tror ikke landslagskapteinen at vil skaffe like mye oppmerksomhet.

– Personlig tenker jeg at det er bedre å unngå en boikott og heller være til stede. Vi er et land som ikke har vært i mesterskap på over 20 år. Hvis vi skulle boikotta før en kvalik har startet, er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått, sier Ødegaard.

Uansett om Norges VM-reise stopper i kvalifiseringen, eller at de tar seg helt til Qatar, må landslaget bli enig om hva de skal gjøre. For hva eller hvordan de skal markere sin motstand er enda ikke bestemt.

Ståle Solbakken ble ansatt som ny landslagstrener etter Lars Lagerbäck. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi må jo selvfølgelig adressere det. Spillerne er også opptatt av det, sier den ferske landslagssjefen Ståle Solbakken.

Han sier at alle spillerne han har snakket med har vært opptatt av det.

– Vi har noen tanker om det, men i og med at vi ikke har fått møttes på grunn av at vi er såpass spredt og jeg heller ikke har fått reise, så har vi diskutert det litt innad i støtteapparatet, sier Ståle Solbakken.

– Men vi har jo ikke fått diskutert det med spillerne. Så det må jeg komme tilbake til. Fordi det blir på en måte ikke kun jeg som skal kunne stå inne for det.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror det blir stille fra Norges side dersom det ikke blir et rent boikottvedtak.

– Eventuelle markeringer vil sannsynligvis begrense seg til gjentagelse av Solbakkens kritikk rundt tildelingen i utgangspunktet. Men jeg blir veldig overrasket hvis det skulle skje noe utover det, om det er i kvalifiseringen eller et sluttspill. Dessverre, sier Saltvedt.

– Lettere å akseptere kneling for tomme tribuner

Men selv om regelverket er strengt, er det likevel ikke helt svart-hvitt i praksis.

The Guardian har anslått at 6500 arbeidere har omkommet siden Qatar ble tildelt VM. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Selv FIFA-president Gianni Infantino har sagt at det må brukes «sunn fornuft» i visse tilfeller. Slik som «Black Lives Matter»-markeringene i flere av de største ligaene i Europa.

– Det er lettere å akseptere kneling, som det har vært en stund, for tomme tribuner på klubbnivå, enn å skulle tolerere eksempelvis støtteerklæringer til fremmedarbeidere eller homofile under eller i forbindelse med kampene i Qatar, sier NRKs sportskommentator.

For når markeringene de ønsker å utføre handler om forhold i landet de skal spille fotball-VM i, blir sannsynligvis situasjonen noe annerledes. Saltvedt tror at det blir strengere under VM.

– FIFA nok kommer til å stramme inn skjønnet når det gjelder hva de tillater av markeringer jo nærmere man kommer selve sluttspillet, sier Saltvedt.

– Det er også lett å stramme inn dette under dekke av at så mange nasjoner med forskjellig kulturell og religiøs aksept følger med på verdens største enkeltarrangement.