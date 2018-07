Skofterud omkommet i vannscooterulykke

Vibeke Skofterud, som fra 2001 til 2015 var en av Norges fremste langrennsløpere med en rekke internasjonale meritter, er død.

Det var redningsskøyten Inge Steensland til Redningsselskapet som fant Skofterud. Hun ble funnet på øya St. Helena i Hovekilen utenfor Arendal, og erklært død på stedet av en lege fra luftambulansen.

– Vi setter det i sammenheng med en savnetmelding som kom inn rundt klokken ett i natt. Da satte vi i gang undersøkelser, men fikk ikke resultater før halv tolv søndag formiddag da hun ble lokalisert av redningsselskapet, sier Bård Austad, leder for felles operativ enhet i Agder politidistrikt.

Politiet sier at det er ingenting som tyder på at Skofterud var sammen med noen andre på vannscooteren. Savnetmeldingen gikk ut på at hun var alene på vannscooteren.

– Det nøyaktige tidspunktet, når det skal ha skjedd, og omstendighetene rundt dette, er det vi holder på å etterforske nå. Vi har ingen flere opplysninger før tidligst i morgen, sier Austad.

ULYKKE: Det var denne vannscooteren Vibeke Skofterud kjørte da hun omkom. Foto: NRK

VM-gull på hjemmebane

Skofterud vant, sammen med Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira, VM-gull under mesterskapet i Oslo i 2011.

Det var et av mange høydepunkt i karrieren til den tidligere langrennsløperen.

– Vibeke Skofterud var en fantastisk langrennsløper og meget god teknisk. Hun var alltid i veldig godt humør, spredte glede rundt seg og var med på mye moro, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

– Hun var med å prege langrennssporten allerede fra ung alder og var et stort talent som slo gjennom kjapt. Hun fikk være med gjennom flere generasjoner på et landslag som hevdet seg og fikk sine største sportslige stunder gjennom stafetter der hun var en veldig viktig brikke, sier Post.

OL-GULL: Vibeke Skofterud vant OL-gull på stafetten i Vancouver i 2010. Du trenger javascript for å se video. OL-GULL: Vibeke Skofterud vant OL-gull på stafetten i Vancouver i 2010.

I løpet av karrieren vant Skofterud også blant annet OL-gull i stafett (Vancouver 2010), VM-titler i samme gren (Oberstdorf 2005 og Oslo 2011) og seier i Vasaloppet (2012).

Skofterud gikk ut av landslaget etter sesongen 2013/2014 og ble en del av privatlaget Team Santander, men i 2015 la hun opp som følge av skader og sykdom.

Nå i vinter var Skofterud også ekspertkommentator for Discovery under OL i Pyeongchang i Sør-Korea i år.

GULL: Her mottar Skofterud og lagvenninnene beviset på stafettgullet under Oslo-VM i 2011. Du trenger javascript for å se video. GULL: Her mottar Skofterud og lagvenninnene beviset på stafettgullet under Oslo-VM i 2011.

– En tragisk ulykke

Vibeke Skofterud var født og oppvokst i Slitu i Eidsberg kommune i Østfold.

I nærmere 20 år var hun kommunens fremste ambassadør, sier ordfører i Eidsberg, Erik Unaas (H) til NRK.

– Det er med sjokk og vantro Eidsberg-samfunnet mottar meldingen om at Vibeke Skofterud brått og tragisk er gått bort etter en tragisk ulykke i natt. Først og fremst går tankene til hennes familie, og nærmeste venner. Ta godt vare på hverandre nå, sier Unaas.

– I dag flagges det på halv stang og er det bunnløs sorg på Slitu, i Eidsberg Mysen og i et samlet Idretts-Norge. Dette er min tristeste dag som ordfører.

Så sent som lørdag kveld la Skofterud ut en video på bildedeletjenesten Instagram, der hun og en venninne var ute og kjørte vannscooter i Arendal-området.

Etterpå delte hun en video hvor de var publikum under en musikkfestival i Arendal.