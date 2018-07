– Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig, skriver Marit Bjørgen i en pressemelding.

Bjørgen var i mange år på samme lag som Skofterud. Sammen har de opplevd mye både i og utenfor skisporet.

– Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen. Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden. Det var aldri kjedelig rundt Vibeke, og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle, fortsetter Bjørgen.

Det største de tidligere lagvenninne opplevde sammen var OL- og VM-gull på stafett.

– Vi har opplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattest hjemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge. Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste. Glad i deg Vibeke. Hvil i fred, skriver Bjørgen.

LAGVENNINNER: Marit Bjørgen og Vibeke Skoftuerud hadde mange gode stunder sammen i skisporet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vibeke Skofterud med OL-gullet hun tok sammen med blant andre Marit Bjørgen på stafetten i Vancouver i 2010. Foto: Heiko Junge / TT SPORT

– Hun var full av liv og ikke noe A4-menneske

Langrennsnorge er i sjokk etter at tidligere langrennsløper Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal søndag.

– Dette er selvfølgelig grusomt. Dette har jeg ikke ord for å beskrive ... den livsglade jenta. Jeg tenker på familien og alt, sier tidligere landslagstrener i langrenn Steinar Mundal til NRK.

Han jobbet tett med Skofterud og var hennes personlige trener og støttespiller i alle år.

– Hun er kanskje den beste vennen jeg har hatt noen gang som utøver, sier Mundal og beskriver Skofterud slik:

– Hun var full av liv og ville prøve mange nye ting. Hun hadde ikke et A4-liv for å si det sånn. Hun syntes veldig mange ting var morsomt og gledet seg over livet.

Mundal var i kontakt med sin gode venn for bare kort tid siden.

– Det er ikke lenge siden jeg fikk melding av Vibeke om at vi burde møtes snart, men vi begge har vært busy. Vi glemte aldri hverandre, sier Mundal.

NÆRE VENNER: Steinar Mundal var Vibeke Skofteruds personlige trener og støttespiller i alle år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug: – Ufattelig trist

Petter Northug er også i sorg etter nyheten om Skofteruds bortgang.

– Ufattelig trist å høre at Vibeke Skofterud er borte. Vi hadde mange morsomme år sammen på landslaget. Mine tanker går til hennes nærmeste. Hvil i fred, Vibeke, skriver Northug på sin Facebook-side.

Han har tilbrakt hele sin langrennskarriere i samme miljø som Skofterud.

I SORG: Petter Northug er i sorg etter nyheten om Vibeke Skofteruds bortgang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En fargeklatt

Et av Skofteruds høydepunkt i karrieren var stafettgullene fra OL i Vancouver og VM i Holmenkollen. Begge ganger var Egil Kristiansen trener på landslaget.

Han minnes Skofterud som ei gladjente.

– Hun var en humørspreder og en som gikk sine egne veier. Hun var en fargeklatt i miljøet der hun var. Utrolig flott jente.

– Jeg ble veldig satt ut. Det er utrolig trist, må jeg si. Det var en utrolig flott jente. Rett og slett bare trist, sier Kristiansen.

Kristiansen mener Skofterud er en av utøverne som har betydd mest for damelangrennen, siden hennes gjennombrudd på startet av 2000-tallet.

– Hun var på lik linje betydd ganske mye for norsk damelangrenn i mange år. Hun var på en måte med å starte den utviklingen som har vært de siste årene. På de stafettene hun har gått har hun vært veldig solid, og på lik linje med de andre hatt stor del i at det har vært så bra, sier Kristiansen.

I SORG: Tidligere landslagstrener, Egil Kristiansen, minner Vibeke Skofterud som en fargeklatt i langrennsmiljøet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– En kunstner på ski

Åge Skinstad var sportssjef under Vibeke Skofteruds største meritter. Han husker langrennsløperen som en helt unik utøver.

– Hun var en fantastisk skiløper. En mer eller mindre kunstner på ski, som kunne utføre nesten hva som helst, sier Skinstad.

I tillegg jobbet han tett med Skofterud for Discovery under dekningen av OL i Pyeongchang i år.

– Der leverte hun helt i verdensklasse med gode og innsiktsfulle kommentarer. Hun var alltid godt forberedt og hadde et veldig engasjement. Det er bare kjempetrist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det er bare gode minner, sier Skinstad.

KOLLEGER: Åge Skinstad jobbet tett med Vibeke Skofterud under dekningen av OL i Pyeongchang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kalla: – Mitt forbilde

Den tragiske nyheten har også slått ned i den svenske langrennsleiren.

– Vibeke var en av mine forbilder da jeg kom på landslaget, sier Charlotte Kalla til Expressen.

Hun konkurrerte mot Skofterud i blant annet Vancouver i 2010 og i Oslo i 2011. Kalla var en del av laget som tok sølv, bak Norge på stafetten i Oslo-VM.

Den svenske sprintprofilen Emil Jönsson er også i sorg etter nyheten.

– Det er en fantastisk livsglad person og lagspiller som har forlatt oss. Det er helt ufattelig og så tragisk. Alle tanker går til hennes familie og venner, sier Jönsson til Expressen.