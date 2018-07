«Livet er kort. Make it count!!!!»

Slik avslutter Vibeke Skofterud blogginnlegget hun publiserte på sin hjemmeside 14. oktober 2015, under tittelen «Hva er det perfekte?».

Klokka 11.35 søndag morgen fikk politiet i Agder meldingen om en sjøulykke ved Arendal. Én person omkom.

Den omkomne er altså Vibeke Skofterud (38).

Sjokket er naturligvis størst for de aller nærmeste, men også stort for alle andre som hadde et eller annet forhold til Vibeke Skofterud. Det er ganske mange av oss.

For selv om Vibeke Skofteruds liv ble altfor kort, adskillig kortere enn hun selv kunne ha forestilt seg da hun skrev innlegget for mindre enn tre år siden, så levde hun opp til sitt eget budskap.

Hun «made it count» og etterlater seg fotavtrykk som både kan inspirere og veilede andre.

Supertalentet

De fleste av oss ble kjent med Vibeke Skofterud som langrennsløper. Den uredde jenta fra Slitu i Østfold var et talent helt utenom det vanlige, og etablerte seg tidlig blant de aller beste i landet i sin årsklasse, og etter hvert blant de aller beste i verden uansett årsklasse.

Spesielt utmerket hun seg med en strålende teknikk i klassisk stil.

Hennes tøffeste konkurrent i juniorårene var Marit Bjørgen. Etter hvert kom de på juniorlandslaget sammen, deretter på rekruttlandslag.

18. februar 2001 debuterte både Bjørgen og Skofterud i senior-VM i Lahti. Bjørgen ble nummer 19, Skofterud nummer 36, på jaktstarten. På dette tidspunktet anså de fleste Skofterud som et større talent enn Bjørgen.

Marit Bjørgen vant 114 verdenscuprenn før hun ga seg i vår. Vibeke Skofterud fikk aldri oppfylt drømmen om å vinne et verdenscuprenn individuelt.

Og der Bjørgen skulle vise seg å bli tidenes mestvinnende langrennsløper i både VM- og OL-sammenheng, skulle Skofterud heller aldri få oppfylt drømmen om en individuell medalje i et internasjonalt mesterskap.

Derimot tok venninnene tre gull sammen i stafett. Først VM-gull i Oberstdorf i 2005, så OL-gull i Vancouver i 2010 og så den enorme triumfen i VM på hjemmebane i Holmenkollen i 2011. Hun var en meget sentral brikke på verdens beste langrennslandslag.

GULLJENTER: Vibeke Skofterud og Marit Bjørgen. Rivalene som ble venniner, og sam sammen opplevde både store øyeblikk og tøff motgang. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Vant folket med åpenhet

Selv om ikke Skofterud vant like mange skirenn, hadde hun en stor idrettskarriere.

15 ganger var hun på pallen i verdenscupen. I 2012 satte hun løyperekord da hun ble den første norske vinneren i kvinneklassen i Vasaloppet.

Skofterud vant så definitivt folket med glimt i øyet, humør og en rå og uredd innstilling. Hun ble en av de aller største stjernene i norsk idrett.

Etter hvert kom det frem at Vibeke Skofterud hadde andre, og tøffere, konkurrenter enn dem hun møtte i løypa. Gjennom store deler av karrieren hadde hun det ikke godt med seg selv.

Hun slet med dårlig selvbilde. Hun likte ikke det hun så i speilet, og hun likte ikke det hun så på vekta. Hun utviklet et alvorlig spiseproblem

Skofterud var delvis åpen om problemene underveis i karrieren, noe som ga henne enda mer anerkjennelse i de tusen hjem. Vi liker åpenhet og ærlighet.

Åpen var hun også om sin seksuelle legning.

Gikk i mange feller

Etter karrieren har hun flere ganger vært helt åpen om problemene sine, som i blogginnlegget fra oktober i 2015, en tekst som kan leses i sin helhet her.

«Ditt beste i alt du gjør er godt nok. Å være den beste utgaven av meg selv til enhver tid holder i massevis! Det er ikke så lett å overbevise seg selv om d alltid. Jeg har strebet mye etter d perfekte. Uten å vite hva d perfekte er har jeg fortsatt å lete i d uendelige. Kroppen, vekten, utseende. Prestasjonene. Jg har gått i mange feller og d er ikke alltid like lett å akseptere at ting ikke er slik man drømmer om,» skrev Skofterud.

Hun la så mye press på seg selv at hun føler hun mistet flere av sine beste år.

«Jeg har kastet bort minst fem år av livet mitt på å fordømme meg selv. Være for streng. Hate kroppen min og etter hvert slutte å menge meg med andre. Jeg glemte helt å sette pris på hva jeg klarte å utrette. Glemte å gi meg klapp på skuldra. Glemte å være stolt av prestasjonene mine. Glemte å si til meg selv at «Faen, i dag var jeg rå». For jeg var det. Mange ganger. Faktisk én av de beste. I VERDEN,» skrev Skofterud.

«Gjør det jeg ikke klarte»

Så kom hun med en oppfordring:

«Gjør det jeg ikke klarte: Stopp opp, klapp deg selv på skuldra og minn deg selv på hvorfor du gjør det du gjør. Minn deg selv på hva som gjør deg glad.»

Når Vibeke Skofterud nå er borte, skal vi selvfølgelig huske henne for de strålende prestasjonene i skiløypa.

Idrettsinteresserte nordmenn skal også takke henne for den strålende jobben hun gjorde som ekspertkommentator for Eurosport under OL i Pyeongchang i vinter.

Men først og fremst skal vi takke for åpenheten rundt utfordringene hun hadde. Det gjorde henne til et av de aller største, beste og viktigste forbildene i norsk idrett.

Vi lyser fred over Vibeke Skofteruds minne med hennes egne ord:

Livet er kort. Make it count!!!!