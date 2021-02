Thingnes Bø slakter beskjedene under rennet: – Surrete

Det var ikke tvil om at de norske skiskytterne som sto til start på sprint i VM i Pokljuka fredag, var alle storfavoritter til å ta gullet.

Syv sprintrenn er blitt arrangert denne sesongen. Tre av de seirene gikk til Johannes Thingnes Bø, ett til Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Dale.

Likevel er VM noe annet enn verdenscupen, og det viste seg nok en gang denne gangen.

Slakter sekunderingen

Johannes Thingnes Bø var storfavoritt på øvelsen, men skjøt seg bort på første liggende skyting. Derfor var det en stor utfordring han bega seg ut på med totalt 300 meter ekstra å hente inn.

SKUFFET: To bom ble det på liggende skyting på sprinten for Johannes Thingnes Bø. Foto: Darko Bandic / AP

Han endte på en femteplass.

– Det ble tungt, for jeg hadde en bra førsterunde og følte at jeg hadde løpet i mine hender. To er dobbelt så tungt som én. Men jeg var 30 bak, så det var ikke helt krise. Og jeg klarte å skyte fullt på stående, og går en veldig bra sisterunde, sier Thingnes Bø til NRK.

Nå slakter han beskjedene som kom fra støtteapparatet.

– Det var litt surrete sekundering underveis, så jeg skjønte ikke helt at jeg klarte å komme i mål som nummer to.

– Du er ikke fornøyd med sekunderingen?

– Nei, det var litt rotete beskjeder. Jeg var først 17 bak Sturla, og på neste var jeg plutselig to bak. Så jeg tror at det var litt feilsekundering, men det er lett i alvorets time å stresse litt med det, sier han.

– Hvor skuffa er du nå?

– Jeg er ganske skuffa. Det er fryktelig kjedelig, avslutter han.

– Det er ikke godt nok

Johannes Dale med sitt startnummer 59 var mannen som leverte best på sprinten. Han endte på fjerdeplass. Dale forteller derimot at han var særdeles fornøyd med beskjedene som kom.

– Jeg fikk bra sekundering underveis og skjønte at jeg var på vei mot et palløp. Det ga meg trygghet inn mot den stående skytingen. Det ble ikke helt full klaff i dag, men det var veldig nærme, sier han.

Han er glad for prestasjonen han leverte.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har vært litt usikker den siste tiden. Jeg hadde veldig lyst til å få til et løp som jeg kan være fornøyd med, og det fikk jeg til i dag. Da tar jeg den fjerdeplassen, sier han.

NRKs ekspert mener derimot at fredagens prestasjon blant de norske utøverne ikke er gode nok.

– Det er helt greie løp, men det er ikke godt nok. Det holder ikke mål i dag. Vi var klare over at konkurrentene kom til å vise seg frem i dag, og da er de nødt til å treffe, sier Liv Grete Skjelbreid.

KRITISK: NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Eksperten mener at de andre konkurrentene har et større fokus inn mot VM, enn det nordmennene har.

– De legger bort verdenscupen sammenlagt og satser på formtopp i VM. Når flere kommer i formtopp, er det nærmere oss. Da er det mindre rom for å gjøre sånne småfeil som i dag, sier hun.

– Burde nordmennene gjort mer som de andre?

– Det kommer litt an på om du har mest lyst til å vinne verdenscupen sammenlagt eller VM. Jeg tror det er mulig å gjøre begge deler, og det er det de norske har tenkt. De er i god form, men de har kanskje ikke timet det helt som tenkt.

Første seier i karrieren

Svenske Martin Ponsiluoma har ikke vært på pallen en eneste gang tidligere, men han vet å levere når det gjelder. Svensken var totalt overlegen fra start til slutt med sitt startnummer seks.

OVERLEGEN: Svenske Martin Ponsiluoma vet å levere når det virkelig gjelder. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Det er utrolig sterkt rett og slett, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Han leverte fulle hus og gikk styggfort i sporet. Tiden ble 17:06,5 og det var vanskelig for nordmennene å følge.

– Det kjennes helt fantastisk bra. Det var virkelig kult å endelig få det til. Jeg hadde bra fokus i dag. Jeg var litt ekstra tent, sier Ponsiluoma til NRK.

Dermed tok han både sin første seier – og sitt første VM-gull i karrieren noensinne.

– Hva betyr en gullmedalje for deg?

– Det betyr veldig mye. Jeg har ikke vært i nærheten av det tidligere, så det er helt nytt, sier han.

Ponsiluomas gulletappe satte fyr i svensketeltet. Se reaksjonene i SVTs studio her: