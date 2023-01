Ødegaard strålte i seksmålsthriller - Arsenal økte luka på tabellen

Arsenal går inn i 2023 på toppen av Premier League, hele syv poeng foran Erling Braut Haalands Manchester City, som snublet med 1-1 mot Everton tidligere lørdag kveld.

Martin Ødegaard spilte nok en gang en sentral rolle for Arsenal, som for øyeblikket virket ustoppelige. Allerede etter to minutter ga Bukayo Saka gjestene ledelsen.

Den ble doblet av Ødegaard før pause, som satte i ballen i mål etter en corner. Arsenal-kapteinen feiret ved å imitere et basketballkast.

Kampen virket punktert da Eddie Nketiah økte til 3-0 like etter sidebytte, men Brighton fikk et lite håp om poeng da Kaoru Mitoma reduserte senere i omgangen.

Men like etter vartet Ødegaard opp med et kunststykke av en pasning. 24-åringen åpnet Brighton-forsvaret på vidt gap en strøken stikker til Gabriel Martinelli, sok var sikker alene med keeper.

Brigthon reduserte ved 18 år gamle Evan Ferguson, og Mitoma fikk en scoring annulert for offside, men det var Arsenal som hadde mest krutt i fyrverkeriet i kveld.