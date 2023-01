Revurderer karrieren etter venninnens vraking: – Det var en hemmelighet

– Jeg var veldig sint og jeg sov ikke på tre eller fire netter, forteller den italienske stjernen til NRK.

Følelsene er fremdeles mange etter at Wierers gode venninne både privat og på skiskytterlandslaget, Federica Sanfilippo, valgte å legge opp på dagen tidligere denne uka.

Sanfilippo ble vraket på landslaget før sesongen, men fikk gå verdenscup etter jul. Avgjørelsen om å avslutte karrieren tok hun da hun ble vraket til denne ukens verdenscuprunde på hjemmebane i Anterselva, noe som var ensbetydende med at håpet om å få gå VM i Oberhof forsvant.

– Det er ikke lett å føle seg utenfor, men jeg måtte ta den vanskeligste avgjørelsen i karrieren min, forteller hun til avisa Fondo Italia.

JUBEL: Wierer kunne feire sesongens første seier etter sprinten på hjemmebane i Anterselva torsdag. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Noen ganger skjønner jeg ikke avgjørelser som blir tatt, og det er ikke vits å tenke på det heller, for det er bestemt, sier Wierer til NRK.

– Mange følelser

I et italiensk lag der utøverne til tider har hatt et litt anspent forhold til hverandre, var Sanfilippo en av Wierers aller nærmeste i en årrekke. Derfor var vrakingen og den påfølgende konsekvensen tung for torsdagens seierskvinne på sprinten.

– Det var mange følelser, for hun er en veldig god venninne. Og det er ikke så vanlig å ha gode venner i idretten, for det er mye kamp om hvem som er best og om man er bedre enn andre, sånne ting. Vi hadde det alltid veldig moro, sier hun.

Mandag la hun ut et følelsesladet innlegg på Instagram.

– Drømmen vår var å ha hjemme-OL sammen, og det kan ikke skje, og drømmen vår er knust, skrev Wierer.

Italia arrangerer som kjent OL i 2026, og skiskytterøvelsene går nettopp i Anterselva.

VENNINNER: Wierer og Sanfilippo har delt skiskytterdrømmen i 23 år, nå er den over for sistnevnte. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– En hemmelighet

– Avslørte du der at planen var å fortsette til OL på hjemmebane i selv om du flere ganger har sagt det ikke er avgjort?

– Det var en hemmelighet hun og jeg hadde. Nå får vi se. Dette endrer mange ting, forteller Wierer til NRK.

– Nå vet jeg ikke hva som er drømmen min. Vi får se, fortsetter hun.

Wierer har vært blant de desidert største profilene i skiskyting de siste årene. Hun har tatt tolv mesterskapsmedaljer og vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger.

Hun har også vært blant skiskytterne som intervjues mest og som stiller opp på flest sponsoroppdrag og utenomsportslige aktiviteter. Og nettopp dét har kostet krefter, og hun har følt seg helt utladet av alle oppdragene hun har følt seg forpliktet til å stille opp på.

Derfor har hun satt veldig stor pris på venninnen, og savnet vil bli stort.

– Du må ha mye motivasjon og ha det bra med de andre. Vi er mer enn 200 dager hjemmefra, så det er som en ekstra familie, forteller Wierer.

Nå revurderer hun karrieren.

– Jeg må vurdere mange ting. Nå er det bedre å fokusere på denne sesongen og disse løpene. Så på slutten av sesongen, som hvert år, vil jeg se hva jeg vil gjøre med livet mitt, avslutter hun.