​Det bekrefter leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad til NRK torsdag.

– Vi setter pris på dette. Det betyr mye for Therese med den støtten, både økonomisk og ellers, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

– For oss har det vært viktig å ta vare på Therese i den vanskelige situasjonen. Situasjonen som førte til den positive testen skjedde på samling, og vår lege har påtatt seg ansvaret, sier Skogstad til NRK.

– Ikke annerledes nå

På tirsdag gikk Johaugs advokat Christian Hjort ut og ba Norges Skiforbund om å dekke kostnadene i forbindelse med ankerunden. Beslutningen fra langrennskomiteen er å støtte Johaug videre, selv om hun nå er dømt.

– Jeg føler ikke at det er noe annerledes nå enn da vi avgjorde saken i høst, sier Skogstad til NRK.

Fram til Johaug fikk dopingdommen har hun hatt utgifter på om lag 700 000 kroner, kunne NRK melde onsdag. Nå som saken skal opp I CAS vil dette beløpet vokse, men det er usikkert hva den totale prislappen ender på.

– Er dere forberedt på at dette kan bli dyrt?

– Det viktigste for oss er at det blir gjort på en god og grundig måte, svarer Skogstad.

Kan koste millioner

Forbundet har ikke sagt noen maksgrense for støtten.

– Vi har sagt at vi skal støtte Therese til det foreligger en dom, og tenkte at det var en dom i domsvalget. For oss er det naturlig å støtte Therese videre, sier Skogstad.

– Jeg har ikke noe oversikt over hva dette vil koste enda. Det vil løpe på kostnader i ankerunden, særlig hvis det vil være en muntlig forhandling der nede. Det krever kostnader å ha en forsvarlig behandling der nede, sa Hjort til NRK tirsdag.

– Det er vanskelig å si hvor mye det vil koste, men det er klart det er snakk om store utgifter når du ser på Sundby-saken, sa CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson onsdag.