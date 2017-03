Ber skiforbundet ta Johaugs millionregning

– Jeg vil rette en forespørsel til skiforbundet om dekning av kostnader i ankerunden. Jeg mener det er naturlig å gjøre det, på samme måte som jeg rettet en forespørsel før domsutvalgets behandling, sier Johaugs advokat Christian Hjort til NRK.

Skiforbundet har dekket Johaugs utgifter i forbindelse med dopingsaken. Fram til dommen brukte skiforbundet om lag 700 000 kroner på Therese Johaugs dopingsak, bekrefter markedssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig overfor NRK. Utgiftene er hovedsakelig til advokat.

– Vanlig at utøver tar regningen

Hvorvidt skiforbundet fortsatt støtter Johaug, nå som hun er dopingdømt, er ikke besluttet av langrennskomiteen foreløpig. Dette avgjøres trolig allerede onsdag.

Idrettsjurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er ikke i tvil. Det er høyst uvanlig at særforbund tar alle utgiftene i en dopingsak.

– Utgangspunktet er at man dekker det selv. Det spesielle er at skiforbundet kommer inn med en form for garanti. Foruten Sundby-saken er det høyst uvanlig, sier Mackenzie-Robinson til NRK.

– Det vanlige er at utøverne tar regningen, ikke å få den massive støtten som Johaug har fått.

Tysse fikk ikke støtte

Han trekker frem saken med Erik Tysse, kappgjengeren som fikk to års utestengelse.

– Han var knyttet til Norges Friidrettsforbund, men så vidt jeg vet var det ikke aktuelt å dekke advokatregningene der, sier Mackenzie-Robinson.

– Situasjonen er ny for oss, så vi har ikke rukket å ta en avgjørelse ennå. Vi skal ivareta Therese innenfor de rammene vi kan, sier Torbjørn Skogstad, leder for langrennskomiteen.

Hjort regner med at forbundet fortsatt tar regningen.

– Har ikke situasjonen endret seg nå som hun har fått en dom?

– Saken er ikke endelig avgjort, svarer Hjort.

Flere millioner

Tirsdag morgen ble det kjent at FIS anker dommen til Idrettens voldgiftsdomstol (CAS). Det gjør at advokatregningen kan vokse betraktelig.

– Jeg har ikke noe oversikt over hva dette vil koste enda. Det vil løpe på kostnader i ankerunden, særlig hvis det vil være en muntlig forhandling der nede. Det krever kostnader å ha en forsvarlig behandling der nede, forteller Hjort.

Skiforbundet har brukt 700 000, men Norges Idrettsforbund kommer også til å dekke en del. Beløpet kan mangedoble seg med en omfattende sak. Saken med Sundby kostet godt over tre millioner kroner.

– Det er vanskelig å si hvor mye det vil koste, men det er klart det er snakk om store utgifter når du ser på Sundby-saken, sier CAS-eksperten.