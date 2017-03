I dette slottet avgjøres Johaugs skjebne: Slik blir de neste månedene

– Det er ingen tvil om at det er snakk om måneder til saken skal opp for CAS. Men så er spørsmålet hvor mange måneder – og snakker vi et halvt år? Det vil gå mye tid i hvert fall, konstaterer CAS-ekspert Robin MacKenzie-Robinson til NRK.

Grytidlig tirsdag morgen kom meldingen som forandret alt i den dramatiske dopingsaken til Therese Johaug: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker den 13 måneder lange dopingdommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

CAS-EKSPERT: Robin MacKenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Johaug og hennes team hadde håpet å forberede seg i ro til OL i Pyeongchang, men den neste tiden kan alt bli snudd på hodet.

Nå skal det hele avgjøres i sveitsiske Lausanne – i et lite sveitsisk slott der «idrettens høyesterett» holder til.

Dette kan bli den tøffeste og mest slitsomme innspurten til nå i langrennsstjernens karriere.

Lite trolig at saken forkastes

Ifølge nettsidene til CAS er nemlig saksbehandlingstiden på mellom seks og 12 måneder. Dermed er det uklart om saken i det hele tatt er ferdig innen den opprinnelige suspensjonen oppheves 18. november.

– At man tilstreber å få det ferdig før 18. november håper jeg, men det er vanskelig å sette seg helt inn i hodene til de som jobber i CAS og partene, sier MacKenzie-Robinson.

– Kan det være at CAS forkaster saken – altså ikke behandler saken i det hele tatt?

– Jeg har ikke hørt om det i lignende saker, svarer CAS-eksperten.

– Ingen hastesak

Den italienske idrettsjuristen Gianpaolo Monteneri, som har ført over 100 saker for CAS, sier til NRK at Johaug-saken trolig havner bakerst i køen selv om saken gjelder verdens beste kvinnelige langrennsløper.

– Hvis utøveren har en svært god grunn til å fremskyve saken, for eksempel om det er et VM om to måneder, kan saken bli prioritert. Men etter hva jeg forstår foreligger det allerede en utestengelse på 13 måneder, som utøveren ikke ønsker å anke. Da forventer jo utøveren å være utestengt i 13 måneder, sier Monteneri til NRK.

Han mener det er lurt av partene å ta seg god tid i ukene som kommer. Advokatene til Johaug og FIS har nemlig et betydelig arbeid foran seg.

Velger ut dommere selv

Nå skal begge parter sende en rekke dokumenter i retning Sveits og Lausanne. Det må etter hvert også velges ut vitner og eksperter.

– Nå vil det være en saksbehandling for CAS, med utveksling av anketilsvar fra vår side. Og det vil muligens være noen skriv til, sier Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort.

Han må sammen med sitt advokatteam peke ut én dommer fra en liste med flere hundre dommere fra mange ulike nasjoner. Partene kan velge ut én hver, som igjen bestemmer en tredje dommer.

På den milelange listen finnes det per i dag ingen norske dommere.

– Vi har foreløpig ikke plukket ut en dommer. Dette er altfor nytt for oss, sier Hjort.

STOR JOBB: Therese Johaugs advokater Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse har en omfattende jobb foran seg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hvordan foregår høringen?

Johaug må også de neste månedene ta stilling til om hun selv ønsker å dra til Lausanne for å forklare seg til under forhandlingene.

– Det (regelverket) gir anledning til en skriftlig behandling, med mindre partene også ønsker en muntlig forhandling, sier Hjort, som ikke kan si noe om hva de kommer til å velge.

Idrettsjurist og CAS-ekspert Gianpaolo Monteneri mener det er vanlig at utøveren er til stede i en dopingsak som dette.

– Det anbefales fordi panelet har trolig spørsmål og det er langt bedre og mer troverdig om du er til stede selv, sier Monteneri.

FIKK ANKE AVVIST: Advokat Morten Steenstrup er en av få norske advokater som har ført en sak i CAS. Han representerte sprangrytter Tony André Hansen (t.v.). Foto: Dominic Favre / AP

– Vil foregå i et lite rom i en liten bygning

Det er liten tvil om at saken vil få massiv oppmerksomhet i Norge de neste månedene, men trolig slipper ingen journalister inn i rommet der det hele skal avgjøres.

Høringen vil bare være offentlig om begge parter tillater det, ifølge Norges Idrettsforbund.

Advokat Morten Steenstrup er en av få norske advokater som har ført en sak i CAS. Han representerte sprangrytter Tony André Hansen da han ble dopingtatt under OL i 2008.

Hansen prøvde å anke dommen til CAS, men ble avvist.

Den rutinerte advokaten opplevde hele høringen som svært lukket.

TIDLIGERE FIFA-SJEF: Sepp Blatter blitt fotografert hyppig utenfor CAS' lokaler i Lausanne. Foto: PIERRE ALBOUY / Reuters

– Det er et lite rom i en liten bygning i Lausanne. Det er et helt lukket system, hvor det sitter noen få mennesker. Det var akkurat de innerste partene, noen få rådgivere og dommerne. Media ble holdt helt utenfor den gang, sier Steenstrup.

De siste årene har vi blitt vant til å se fotballtoppene Michel Platini og Sepp Blatter bli fotografert gående opp på den mursteinsbelagte oppkjørselen til det ærverdige bygget.

Men om noen måneder er det hverken UEFA eller FIFA det skal handle om i slottet. Nå er det langrennsprinsessa fra Dalsbygda som skal traske opp den samme tunge veien.