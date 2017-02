– Alle våre kontrakter har en antidopingklausul. Dommen fra WADA medfører nå at denne klausulen blir iverksatt, og kontrakten med Therese Johaug blir kansellert, melder Fischer i en mail ifølge TV 2.

Tanja Winterhalder, markeds- og presseansvarlig i Fischer, bekrefter også dette overfor NRK.

Skiprodusenten avviser imidlertid ikke at de kan skrive ny kontrakt med Johaug etter at dopingutestengelsen er sonet ferdig til høsten.

– Så snart en dopingdom er over, så er straffen ferdig sonet. Akkurat som i det sivile livet. Da kan partene bestemme seg for å jobbe sammen igjen, skriver de til TV 2.

Fischer har tidligere utalt at de kom til å bryte kontrakten, dersom Johaug ble dømt.

– Hvis en utøver som er under kontrakt med oss blir dømt, så avsluttes avtalen umiddelbart, sa Gerhard Urain til VG i oktober.

Johaugs manager Jørn Ernst sier til NTB at de hele tiden har vært klar over at dette kunne skje.

– Det er en av de konsekvensene vi har visst ville komme. Så da er det bare å forholde seg til det og komme i dialog med Fischer når suspensjonen opphører, sier han.

Les også: Alt om Johaug-saken

To sponsorer blir værende

Fischer er foreløpig den eneste Johaug-sponsoren som velger å bryte kontrakten. En ringerunde til de andre sponsorene viser at flere ønsker å bli ved Johaugs side.

– Vi synes det som har skjedd er trist, men vi støtter også Therese Johaug gjennom denne tiden her. Vi velger å støtte henne uansett, sier Hanne Årbogen Dahl, som er markedssjef i Choco AS, som er selskapet bak den private sponsoren Jordbærpikene.

Det samme gjør selskapet bak Isklar.

– Vi står støtt med Johaug uavhengig av dommer. Det sa vi også i høst, og det har ikke endret seg. Vi har full tillit til Therese og det arbeidet hun legger ned for å nå sine mål, sier Remi Gaulignac, grunnlegger av United Bakeries, som eier merkevaren Isklar.

Klesprodusenten Eger ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, mens det kinesiske selskapet Huawei foreløpig ikke har svart på NRKs henvendelser.

Ernst har foreløpig ikke fått beskjed om at andre sponsorer som vil følge etter Fischer.

– Vi har ikke fått noen signaler fra noen andre, men alle sponsorene har en slik klausul i kontrakten, bekrefter Johaugs manager overfor NTB.

Må sone i 13 måneder

Det er snart et halvt år siden Therese Johaug testet positivt for clostebol. På fredag ble hun dømt til 13 måneders utestengelse. Det betyr at hun kan gjøre comeback 18. november.

Johaug har foreløpig ikke bestemt seg for om hun vil anke dopingdommen.