Skiforbundet frykter utøverne vil miste «sulten» – får kritikk om OL-avgjørelse

– Jeg tenker det er dumt at de ikke sender noen. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal gjøre det, sier Anna Heggen til NRK.

Selv tok hun sølv på sprinten i ungdoms-OL i Lausanne i 2020.

– Det var en opplevelse for meg og hovedmålet det året siden vi var for unge til å gå junior-VM. Jeg følte meg som en OL-utøver. Dette var en smakebit på noe stort, forteller hun.

Likevel har langrennskomiteen besluttet at Norges Skiforbund (NSF) ikke skal sende noen deltakere til ungdoms-OL i sør-koreanske Gangwon som begynner 19. januar.

Norge sender 48 utøvere til mesterskapet, fordelt på ni idretter. Langrenn er altså ikke blant de idrettene, og hovedgrunnen til det er at Skiforbundet mener det er et feil steg i utviklingstrappen.

De påpeker også at langrennsuttaket til ungdoms-OL tas allerede i november, så uttaket måtte skjedd på grunnlag av fjorårets resultater.

– Vi mener det er litt tidlig å sende utøvere til et så stort mesterskap, som er noe av det største man kan oppleve i løpet av et liv, sier Brit Baldishol, utviklingssjef i Norges Skiforbund.

Brit Baldishol er utviklingssjef i Norges Skiforbund. Foto: NTB

– Vi har en tanke om at det første man har mulighet til å kvalifisere seg til som junior er nordisk juniorlandskamp, fortsetter hun.

Redd for tidlig prestasjonspress

Baldishol forteller videre at NSF frykter utøverne mister «sulten» og at det vil bidra til et økt prestasjonspress i tidlig alder.

– Man får et tidlig press for å prestere for å komme seg til ungdoms-OL. Det er mulig de trener i overkant mye eller faller fra fordi det blir en større forsering når det gjelder å utvikle seg tidlig.

– Har dere noe dokumentasjon på at dette faktisk kan skje?

– Vi har en utviklingstrapp og har valgt å følge den i langrenn.

– Mener dere at utøverne ikke er modne nok?

– Nei, men hvorfor skal de oppleve noe av det største som kan oppleves som 18-åringer, når de vet at de har en lang karriere foran seg? sier Baldishol videre. Les også Brutal nedtur etter suksessen: – Meir daud enn levande

– Har dere fått noen reaksjoner?

– Veldig lite. Jeg har ikke opplevd at det har vært så stor kritikk. Jeg tror ski-Norge er enig i prioriteringen.

– Helt uenig

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er imidlertid av den oppfatning at dette kan ha en negativ signaleffekt.

Han mener Norge burde sende langrennsløpere til mesterskapet.

– Langrenn er en nasjonalsport i Norge, men internasjonalt sliter vi med deltakelse og interesse. Da er det viktig at Norge tar ansvar, påpeker han.

Fredrik Aukland, langrennsekspert i NRK. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Han mener videre at Norges Skiforbund har lite grunnlag for å si at resten av ski-Norge er enig i denne prioriteringen.

– De som har muligheten hadde nok blitt glade for å representere Norge. Det er noe med å lære av andre idretter og være en del av et større apparat, sier han.

– Vi har et vår- og et høstmøte, der hvem som helst kan komme med sine innspill, ingen var uenige i spørsmålet om å sende deltakere til ungdoms-OL, kontrer Baldishol.

Aukland kjøper heller ikke argumentet om at utøverne vil miste «sulten» ved å delta.

– Det er jeg helt uenig i. Det er ikke farlig å være tidlig god. Det er ikke en forutsetning for å bli best, men det er ikke hemmende for en lang idrettskarriere, sier han og fortsetter:

– Ser vi på mange av de som har vært gode, så er det mange som har deltatt i VM, mesterskap og en lang karriere, så det mener jeg at det ikke er grunnlag for å si det, sier Aukland og trekker frem både Therese Johaug, Petter Northug og Thomas Alsgaard. Les også Best da det virkelig gjaldt

Stortalent mener det er en riktig avgjørelse

Milla Grosberghaugen Andreassen fikk sin debut i verdenscupen under prøve-VM i Granåsen. I fjor sikret hun seg tre gull i junior-VM i Canada.

18-åringen har aldri hatt som mål å gå ungdoms-OL og har derfor ikke sterke formeninger om Norge burde delta der eller ikke. Men tror ikke det ville påvirket motivasjonen til utøverne.

Milla Grosberghaugen Andreassen sikret seg tre gull og et sølv under junior-VM i Canada i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg tenker at det bare er kult å få oppleve i ung alder. Det kan være en inspirasjon til videreutvikling og hva man kan oppleve i senere framtid. Det vil bare være en stor motivasjon for videre fremtid.

– Tenker du det er riktig at Norge ikke sender utøvere til ungdoms-OL?

– Siden vi har junior-VM, så tenker jeg det er riktig. Slik at det ikke blir for mye heller. Også har vi Nordisk, som kan være en forsmak på junior-VM for eksempel.