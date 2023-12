– Ho ringde ein dag førre veke og sa at «i dag har eg vore så produktiv, i dag har eg dusja». Og då var klokka fire på dagen. Då var ho fornøgd.

Lotta Udnes Weng ser bort på tvillingsyster Tiril og ler. Dei sit side ved side i sofaen i rekkjehusleilegheita i Kolsåslia. Den kjøpte dei i vår for å komma så nær Granåsen som mogleg.

Løypene der det skal kjempast om VM-gull i februar 2025, ligg berre eit par hundre meter unna.

NRK besøkjer tvillingane dagen før prøve-VM. Då har dei akkurat gjort unna si første treningsøkt saman sidan oktober.

BEST I VERDA: I mars sikra Tiril Udnes Weng beviset på at ho i sum var den beste langrennsløparen i verda sist vinter. Foto: Antti Hämäläinen / AP

Det vil seia, det var ikkje lange stunda dei fekk saman. Etter fire–fem minutt skilde dei lag.

– Eg måtte komma meg ut av konkurranseløypa og ut i turløypene der eg høyrer heime om dagen, seier Tiril.

– Som eit slakt

Å høyre heime i turløypene, er ikkje som det burde ha vore for kvinna som vann verdscupen samanlagt sist vinter.

Likevel er det faktisk eit framsteg. For ikkje nok med at 27-åringen ikkje fekk gått eit einaste skirenn før jul.

I periodar har ho hatt meir enn nok med å kome seg ut av senga.

Det starta med koronavirus rett før den nasjonale langrennsopninga på Beitostølen i midten av november.

– Så trena eg i tre veker, køyrde testløp og så vart eg sjuk etter det igjen. Så heile førre veke var eg meir daud enn levande, eigentleg, seier ho.

– Meir daud enn levande, korleis er du då?

– Eg overdriv sikkert litt, erkjenner Tiril, medan Lotta ler.

Ho var ikkje dauden nær, men ifølgje seg sjølv var ho «skikkeleg sjuk».

– Der og då kjente eg meg berre som eit slakt, eigentleg, beskriv ho.

SAMEINA: I helga såg Lotta og Tiril Udnes Weng kvarandre for første gong sidan oktober. Medan Lotta har gått skirenn, har Tiril vore sjuk. Foto: Terje Haugnes / NRK

Tårer på hytta

På det tidspunktet var ho på hytta på Sjusjøen. Det kom nokre tårer då ho innsåg at verdscupkonkurransane utanfor stovedøra heime òg ville gå fløyten.

– Eg har jo alltid sett fram til Trondheim-helga og tenkt at der skal eg vera på start. Då eg skjønte at det rauk, så vart eg lei meg, og då tenkte eg at då får eg berre grine litt. Eg synest synd på meg sjølv, veit du, seier Tiril, med eit sjølvironisk tvil.

UFRIVILLIG TILSKODAR: Gratisbillett på tribunen var ei mager trøyst for Tiril Udnes Weng under prøve-VM i helga. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Medan systera har vore sett ut av spel, har Lotta levert sin beste sesongstart nokon gong. Ho synest Tiril har handtert det bra.

– Du har det, faktisk. Du har vore overraskande positiv, ser framover, seier ho og ser på systera.

Samtidig erkjenner Tiril Udnes Weng at ho er usikker på om det var smart å reise heim til eit prøve-VM ho ikkje skulle delta i.

– Eg skal innrømma at eg angrar litt på at eg ikkje berre vart på Sjusjøen. Då eg var uti løypene i stad, og Lotta skulle byrja med «race prep» og eg skulle ut og labbe i marka, så pressa det faktisk litt i tårekanalane, altså.

SMILER: Lotta og Tiril Udnes Weng hjelper kvarandre med å halde humøret oppe når ein av dei møter motgang. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Bryllaup

No ventar Tour de Ski. Måndag kom den offisielle stadfestinga på at det berre blir éin Udnes Weng på start der òg, men det har lege i korta lenge.

Tiril har i staden kjøpt seg ny kjole. Medan Lotta konkurrerer i Toblach på nyttårsaftan, reiser ho til Therese Johaugs bryllaup på Røros.

– Eg hadde veldig lyst til å gå fort i Tour de Ski. Det var hovudmålet i år. Så eg har måtte justere litt på kva målsetjingane er, og prøver å tenkje at det framleis er ganske mange skirenn igjen, seier Tiril.

Den største trøysta er uansett at det framleis er 14 månader igjen til det aller største målet, det som er årsaka til at tvillingane no bur i Trondheim.

– Det er ein skøytesprint der eg har veldig lyst til å vera i god form. Det er mykje eg har lyst til å forbetre. Så i staden for å gå skirenn, kan eg trene i løypene her i jula og vere endå betre førebudd enn dei andre til neste år.