Etter 67 minutter med fotball satte Joel Matip inn den avgjørende scoringen for Liverpool. Riktignok så det ut til at ballen også gikk via Kyle Walker-Peters, men den gikk likevel i en lekker bue opp i krysset – utenfor Southampton-keeperens rekkevidde.

– At vi lå under 1-0 gjør et enda mer spesielt. Fremragende. Hva skal jeg si om denne gruppa ... Det er litt overveldende, sier Klopp til Sky Sports etter kampen.

Liverpool sikret dermed tre viktige poeng i den intense innspurten i Premier League. Til tross for at stjerner som Mohamed Salah, Virgil van Dijk og Fabinho måtte stå over på grunn av skader.

GLAD TIL SLUTT: Han så frustrert ut underveis, men Klopp kunne glise etter kampslutt. Foto: Frank Augstein / AP

– Det er nesten kriminelt

Men gjengen som var ute på banen høstet ros fra sjefen.

– Det er rørende det spillerne gjorde, fordi vi har spillere på banen som ... Det er nesten kriminelt at Takumi Minamino ikke spiller oftere. At Alex Oxlade-Chamberlain var i fremragende form og ikke veldig ofte er en del av troppen. Harvey (Elliott) spilte ikke på lenge, Curtis (Jones) spilte ikke på lenge, og alle disse leverer og leverer og leverer. Det er utrolig, sier Klopp.

– Å gjøre ni endringer og så å få til denne typen prestasjon er helt eksepsjonelt.

Et tap ville betydd at Manchester City kunne jublet for Premier League-tittelen allerede denne tirsdagskvelden. Nå er Liverpool kun ett poeng bak de lyseblå.

De tre poengene holdt også liv i Liverpools håp om å gå seirende ut av alle turneringer. Klopps menn har allerede vunnet ligacupen og FA-cupen. Ligatittelen og mesterligafinalen er de to mulighetene som gjenstår.

– Han er rasende

Liverpool fikk en marerittstart på møtet med Southampton. For Nathan Redmond valgte nemlig sesongens nest siste kamp til å score sitt første mål for sesongen. 28-åringen lurte vekk både den ene og den andre forsvareren, før han fikk skrudd ballen opp i lengste.

– Vi har vist det flere ganger i år at vi kan slå de beste. Vi trodde på det i dag, spesielt etter den tidligere 1-0-scoringen, sa Southamptons Moi Elyounoussi til TV 2 etter kampen.

KORTVARIG GLEDE: Redmond feiret scoringen med Elyounoussi og de andre lagkameratene. Foto: IAN WALTON / Reuters

Liverpools tyske manager virket derimot svært irritert i bakkant av scoringen.

– Han er rasende, Jürgen Klopp, sa tidigere Liverpool-stopper og Sky Sports' ekspert Jamie Carragher.

Klopp var trolig frustrert etter Lyancos takling på Diogo Jota like før scoringen. Tidligere Liverpool og Southampton-spiller Adam Lallana sa på BBC Radio at han ikke kunne skjønne at situasjonen ikke ble sett på av VAR.

Men mot Liverpool ble de et nummer for små. Seks minutter senere utlignet Roberto Firmino for gjestene, men målet ble umiddelbart avblåst for offside. Dermed var de like langt – helt til en gammel Southampton-kjenning fyrte av scorings-foten.

For etter en halvtime fikk Takumi Minamino, som var lånt ut til Southampton forrige sesong, ballen igjennom av Diogo Jota og smalt den opp i nettaket til 1–1.