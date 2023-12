Fekk bot for å gå med desse luksusskoa: – Heilt latterleg

– Det er Burberry-sko. Det er ei gåve, seier ei oppgitt Anna-Maja Kazarian til NRK.

Kazarian fortalde sjølv om bota på X onsdag. Først skreiv ho at ho hadde vorte stoppa av ein dommar og spurt om ho kunne skifta sko.

Ifølgje Kazarian var grunngivinga at dei vart kategoriserte som «sportssko».

– Det gjer vondt berre å gå i dei, og eg ville definitivt ikkje brukt Burberry-joggesko til sport, skreiv ho om skoa frå det eksklusive motemerket.

NEDERLANDSK PROFIL: Anna-Maja Kazarian er ein av dei mest kjende spelarane frå Nederland. Foto: Lennart Ootes/Fide

Halvannan time seinare la ho ut ei ny melding, der ho la ved eit bilete av ein gul lapp der det stod at ho hadde fått ei offisiell åtvaring og ei bot på 100 euro.

– Dette er heilt latterleg. Fide, vennlegast snu om denne bota. Skoa mine er ikkje sportsjoggesko, skreiv ho.

Når NRK møter sjakkprofilen etter den sjuande runden er ho på veg til ein taxi. Ho må på hotellet for å henta nokre andre sko.

– Det er ganske dyre sko du har?

– Ja, det er dei. Den var ei fin gåve frå søster mi. Men ifølgje Fide er det «sportssko», svarer ho.

Burberry er kjent som eit britisk luksusmerke.

Les kva Fide svarer lenger ned i artikkelen

Dette er ikke lov Ekspander/minimer faktaboks For menn: Sportsjoggesko, t-skjorter, jeans, upassende klær (som for eksempel klær med hull eller skitne klær), sportsskyggelue og solbriller. For kvinner: Sportsjoggesko, klakkende sko, jeans, upassende klær (som for eksempel klær med hull eller skitne klær), sportsskyggelue, solbriller og avslørende antrekk.

Kan bli nekta å spela

I forkant av VM vart det kommunisert at ei førstegongsmisferd på kleskoden vil gi ei bot på 100 euro i kvinneklassen og 200 euro i den opne klassen.

Viss ein spelar bryt kleskoden igjen, vil spelaren bli nekta å spela i den neste runden av turneringa.

Kazarian seier til NRK at ho ikkje ville fått delta i den neste runden viss ho ikkje hadde skifta sko.

FORBANNA: Anna-Maja Kazarian er alt anna enn fornøgd med å få bot for desse skoa. Foto: Helge Tvedten / NRK

Ivan Syrovy, sjefdommar i Fide, fortel til NRK at alle spelarane må respektere «dresskoden» i VM.

– Me ønskjer ikkje berre flotte parti, men også flott kledde folk, mellom anna for å visa respekt for det flotte spellokalet me er i og for VM, seier Syrovy til NRK.

Ifølgje sjefdommaren har Fide opplevd ein del trøbbel med at spelarane dukkar opp i – det dei omtaler som – sportssko.

– Det ser ikkje veldig fint ut om nokon speler med sportssko. Du kan spela fotball eller springa, men ikkje spela sjakk med sportssko. Derfor gir me dei desse korta, som betyr at du i første omgang får bot. Du er framleis med neste runde, så du får ein sjanse til å skifta klede, svarer han.

– Det kan vera vanskeleg å skilja kva som er sportssko og ikkje.

Fide svarer på kritikken

Når NRK konfronterer Syrovy med at Kazarian har kalla avgjerda «latterleg» og at ho faktisk spelar i Burberry-sko, svarer han:

– Eg forstår ikkje at det er heilt latterleg, for reglane har vorte kommuniserte ut god tid i forkant.

Kleskodane i VM i hurtig- og lynsjakk har vore omdiskutert ved fleire tilfelle i tidlegare år.

Nederlendaren Anish Giri var blant dei som på X vigde stor merksemd til kleskoden til årets VM og bad om at Fide skulle «klargjera» kva som faktisk gjaldt.