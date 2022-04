Saltnes oppgitt av Roma-bråket: – Synd og unødvendig

Bodø/Glimt stilte uten hovedtrener Kjetil Knutsen på pressekonferansen før kampen mot Roma, i stedet var det Glimt-kaptein Ulrik Saltnes og midtstopper Marius Høibråten som møtte pressen kort tid før lagets første treningsøkt på Stadio Olimpico onsdag.

De to spillerne ble pepret med spørsmål om bråket som har preget overskriftene siden den første kampen på Aspmyra forrige torsdag.

Da havnet som kjent Knutsen i fysisk konfrontasjon med Romas keepertrener Nuno Santos, en episode som foreløpig gjør at han er suspendert til torsdagens avgjørende kvartfinale.

– Synd og unødvendig

Ulrik Saltnes, som reagerte på Roma og José Mourinhos oppførsel allerede før den første kvartfinalekampen, synes det er trist hvis bråket gjør at norske Glimt-supportere nå frykter for hva som møter dem i den italienske storbyen.

– I mine øyne er det uheldig hvis dette får den konsekvensen at de supporterne som kommer hit for å nyte det fantastiske øyeblikket og sporten, kanskje får en litt dårligere opplevelse. Det synes jeg er synd og unødvendig, men for min del endrer det ikke så mye. Jeg er her for å spille fotball, sier Saltnes til NRK på Stadio Olimpico onsdag.

Glimt-kapteinen sier laget er veldig opptatt av å holde fokus på kampen til tross for det utenomsportslige støyet som har omringet oppgjøret.

– Vi prøver å ta kontroll over det vi kan ha kontroll over, og prøver å ha mest mulig fokus på oss selv og kampen som kommer. Dette er alltid det vi øver på, og nå får vi satt det ut i praksis, sier Saltnes.

– Deler Glimts hotelladresse

Kapteinen ble av Nettavisens journalist gjort oppmerksom på at Roma-fans på sosiale medier nå deler adressen til Glimts spillerhotell og ber om at det lages bråk i natt slik at det norske laget ikke får så mye søvn.

Men Saltnes er ikke bekymret for at supporterne skal holde dem våkne inn mot torsdag.

– Ja, jeg har med ørepropper. Jeg er forberedt på bråk og mye tuting, men det skal nok gå bra, sier Saltnes.

Midtbanespilleren sier laget som vanlig har benyttet seg mye av mentaltrener Bjørn Mannsverks kompetanse inn mot kampen.

Mannsverk selv sier han ikke har gjort så mye annerledes denne gangen.

– Vi er opptatt av å ha gode rutiner, automatisere og ikke gjøre noe spesielt. Gjør vi ting spesielt så tror vi det påfører oss stress, så «business er as usual», for å si det sånn, sier Mannsverk på pressekonferansen.

Torsdag fylles Romas storstue til randen. Nærmere 70.000 tilskuere er ventet, snaut 2000 av dem Glimt-fans. Kampen ble rapportert utsolgt lørdag, trolig sterkt hjulpet av dramatikken som oppstod i kjølvannet av Glimts 2-1-seier i Bodø.

TV-bildene fra kampen viser at Romas keepertrener, Nuno Santos, flere ganger sendte meldinger i retning av motstanderbenken. Glimt-trener Kjetil Knutsen innrømmer at ordvekslingen som fulgte ikke bar preg av høflighetsfraser. Da Knutsen møtte pressen etter kampen, mente han at Santos hadde oppført seg som en tulling.

Og kort tid etter smalt det i spillertunnelen.

Suspendert

Glimt hevder at Nuno Santos oppsøkte Knutsen og tok strupetak på ham. Han skal ha svart med å legge portugiseren i bakken. Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini hevdet på sin side at det var Glimt-treneren som hadde slått Santos i ansiktet.

Roma-manager José Mourinho mener Glimt har forsøkt å gi et unøyaktig bilde av det som skjedde.

– Jeg er en mann som ikke skjuler sannheten. Jeg gjør ikke som andre steder, som andre klubber, eller andres politi i andre land - de vil alltid endre på virkeligheten, uttalte Mourinho på en pressekonferanse nylig.

Fredag meldte Glimt at de ville anmelde saken til politiet. Samtidig åpnet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) disiplinærsak for å finne ut av hva som skjedde. Det foreløpige resultatet er at både Santos og Knutsen er suspendert under torsdagens oppgjør. Glimt har anket avgjørelsen.

I mellomtiden er det José Mourinho mot Robert Hauge på sidelinjen. I potten er en billett til serieligaens semifinale.