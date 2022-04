Det er særlig måten Glimt-treneren behandler mennesker på som virkelig har gjort inntrykk på Saltnes siden Kjetil Knutsen ankom Aspmyra før 2017-sesongen.

Den gangen lå gultrøyene med brukket rygg i 1.-divisjon, og sceneskiftet kunne ikke vært større fem år senere.

Med Knutsen som hærfører har Glimt vunnet to seriegull på rad, og torsdag spiller de kvartfinale i Serieligaen mot den italienske storheten Roma.

– Helt kompromissløs

På spørsmål om hva som har vært Knutsens viktigste ingrediens for å lykkes disse årene, trenger ikke Ulrik Saltnes lang betenkningstid.

– Helt siden han trappet opp på Aspmyra på dag én har han vært krystallklar og stilt krav til folk. Krav til hvem du er, hvem du presenterer når du kommer på trening, hva du gir av innsats, hva du gir av deg selv, alt dette hver eneste dag. Der er han helt kompromissløs, sier Saltnes til NRK.

Og legger til:

– Han har en flamme som jeg ikke forstår kan brenne så sterkt.

Den lyshårede midtbanespilleren er selv helt åpen om at Knutsen har snudd opp-ned på hans egen karriere.

Fra å være ansett som en middels eliteseriespiller som sjelden stjal overskriftene er Saltnes i dag en av Norges desidert beste i sin midtbanerolle.

Som han selv sier: Ulrik Saltnes før og etter Kjetil Knutsen kan ikke sammenlignes, det er to forskjellige mennesker og to forskjellige idrettsutøvere.

– Luker fort ut mennesker

Selv om Knutsen utad virker som en noe lavmælt og balansert person, har han ingen problemer med å stille krav innad.

De som ikke lystrer, de kan nok fort se seg om etter andre klubber å spille for.

– Kjetil er en ekstremt god menneskekjenner som er ekstremt bevisst på hva han vil ha ut av enkeltpersoner. Hva kan de tilby og hva trenger han? Han luker fort ut mennesker han føler kanskje ikke tilbyr ham det han trenger, selv om det kanskje er snakk om en bedre spiller. Han ser forbi det og ser heller hele mennesket. Han er også ekstremt god til å vite hvem han skal lytte til og hvem han ikke skal lytte til, mener Saltnes.

MØTER MOURINHO: Det er duket for en spennende trenerduell på Aspmyra torsdag kveld. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Lysluggen påpeker at det ikke bare er Knutsen som skal ha æren for mye av filosofien som har ført til oppturen i Glimt.

«Dette er ikke hans egen store mesterplan», som kapteinen uttrykker det. Saltnes mener heller Knutsen skal ha æren for å ha satt sammen menneskene.

– Trenergeni, ikke fotballgeni

Midtbanespilleren mener nemlig Glimt-sjefen har så sterke menneskelige egenskaper at rollen som fotballtrener kommer litt i skyggen.

– Han er ikke et fotballgeni, men han er et trenergeni, sier Saltnes.

Hovedpersonen selv bare smiler og rister så smått på hodet da NRK gjør ham oppmerksom på Saltnes sin attest.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen, verken som fotballgeni eller trenergeni, sier Knutsen til NRK.

For de som har lest eller hørt Knutsen uttale seg tidligere, kommer det neppe som et sjokk at han mener Glimt-fremgangen skyldes at klubben har mange flinke folk som drar i samme retning.

Og det er nettopp dette han mener kjennetegner Glimt – og som han selv uttrykker det:

«Vi tør å være oss selv og tro på vår retning. Det har frem til nå gått ganske bra».

Det er vanskelig å være uenig med ham i det.

Les også: Glimt-sjefen stusser på det Roma gjorde før stortapet – røper Mourinhos ord

– Vil huske dette på gamlehjemmet

Når det gjelder beskrivelsen som «kompromissløs», mener Glimts suksesstrener at dette er noe han lærer spillerne å være mot seg selv også.

Han har, som han selv sier, ikke et ønske om å gå rundt med pekefingeren til enhver tid.

– Det er deres liv, det er de som skal finne sin retning. De får så utrolig mye tilbake av den investeringen de gjør i dette. Når jeg kommer på gamlehjem, og de kommer på gamlehjem, kommer vi til å huske de opplevelsene vi har hatt de siste årene. For meg er dette mye mer verdt enn kroner og øre, sier Knutsen.

Se Glimt-innslaget fra Sportsrevyen her Du trenger javascript for å se video. Se Glimt-innslaget fra Sportsrevyen her

Saltnes sier til NRK at han blant annet har lært å være en 24-timersutøver under sin bergenske trener, men Knutsen liker ikke det begrepet.

Han mener det som kjennetegner de beste i verden, uavhengig av idrett, er evnen til å slå på og av.

– Men jeg krever mye av spillerne når de er «på», og jeg mener de skal legge alt til rette i hverdagen for at de skal få maks ut av yrket og idretten sin og det potensialet de har. Det snakker vi mye om. Da må man som spiller være villig til å legge deg litt før enn det alle andre gjør, og du kan ikke sammenligne livet ditt med en vanlig mann eller dame som har en helt normal åtte- til fire-jobb. Ja, jeg er lederen, men min tilnærming er at de må lære å lede seg selv. Det er for meg god ledelse, sier Knutsen.

– Når det gjelder den gnisten og flammen du har for Glimt: Saltnes sier han aldri har opplevd noe lignende?

– Jeg tror den er bra. Det føler jeg at klubben og laget fortjener. Jeg er så stolt av det «teamet» og de spillerne vi har. Hvis ikke jeg kommer inn med flamme og gnist, da føler jeg at jeg skuffer dem. Det er helt naturlig for meg, og det mener jeg er min viktigste jobb som leder. Jeg får lov til å holde på med det jeg liker aller best i livet, nemlig fotball, så jeg føler meg så ekstremt privilegert. Jeg føler meg også privilegert av at Glimt våget å satse på et litt ubeskrevet blad i norsk fotball. Den gnisten føler jeg kommer av seg selv.

Torsdag kveld spiller Glimt kvartfinale i Serieligaen mot José Mourinho og Roma. Kampen har avspark 21.00 og kan følges på NRK Sport på radio.