Juniorsjefen vil bli trener for langrennskvinnene

Monika Kørra varsler at hun kommer til å søke på en av de to ledige trenerstillingene på kvinnelandslaget i langrenn. Hun er i dag ansvarlig for juniorløperne.

Tidligere i vinter gjorde hovedtrener Ole Morten Iversen det klart at han ikke kom til å bli med videre etter sesongen. Senere kom samme beskjed fra Ola Vigen Hattestad, som har holdt i det sprintfaglige blant langrennskvinnene.

Dermed må det på plass et nytt trenerteam. En rekke profilerte navn er blitt koblet til jobbene, og torsdag bekreftet Kørra at hun er interessert i å ta spranget fra junior- til elitenivå.

– Ja, jeg kommer til å søke, sier Kørra til Adresseavisen.

Hun har vært juniorlandslagstrener siden sommeren 2018. Den gang fikk hun stillingen i en alder av 28 år. (NTB)